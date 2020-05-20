Коронавирус
СолидарностьВвести в России новые налоги предложили в Совфеде
Рабочая группа предлагает вице-премьеру разработать и ряд других налоговых новаций. В частности, речь идет о распространении действия налога на профессиональный доход на иностранных граждан.
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с чего всё началось
Рабочая группа Совета Федерации по совершенствованию законодательства в условиях пандемии направила первому вице-премьеру РФ Андрею Белоусову предложение о введении налога для потребителей цифровой продукции. Копия документа есть в распоряжении ТАСС.ТАССвчера в 11:52
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Общество
Forbes перечислил богатейших российских наследников
Названы самые богатые наследники в России. На этот раз в списке появились пять новых имен, об этом сообщает журнал Forbes.
Газета.Ru 03:58
Общество
У пяти депутатов Госдумы выявили антитела к коронавирусу
У пяти депутатов Госдумы выявили антитела к коронавирусу.
Вести.Ru 05:35
Происшествия
СКР возбудил дело из-за фейка о продаже масок из гуманитарной помощи
Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело из-за фейка о продаже в магазинах масок из гуманитарной помощи.
Коммерсантъ 19 мая в 13:45
Общество
В России захотели массово сажать за серые зарплаты
В России захотели ввести массовую уголовную ответственность за серые зарплаты.
Lenta.ru 03:58
Общество
В Подмосковье возобновили отопление
Московский Комсомолец вчера в 13:05
Общество
Медсестра в Туле из-за жары надела под защитный костюм купальник
В Туле одна из медсестёр местной областной больницы надела под защитный костюм купальник, надеясь, что так будет удобнее работать.
Life.ru 19 мая в 18:29
Шоу-бизнес
Бывший муж Лолиты попал в больницу
Москва, 21 мая 2020, 12:46 — REGNUM Бывший муж певицы Лолиты Дмитрий Иванов оказался в одной из больниц Москвы с многочисленными травмами, сообщает 21 мая издание «СтарХит».
REGNUM 05:46
Экономика
Южно-сахалинские предприниматели могут получить субсидии
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №1 по Сахалинской области напоминает, что организации и индивидуальные предприниматели, деятельность которых была ограничена в связи с мерами по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, могут подать заявление на получение субсидии в размере 12 130 руб. (постановление Правительства РФ от 03.04.2020 г. №434 с учетом изменений).
Сахалин.Инфо вчера в 20:46
Политика
В Совфеде отреагировали на заявление Японии о принадлежности Курил
Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал заявление японского МИДа о принадлежности Курильских островов Японии.
Газета.Ru 19 мая в 08:07
Политика
Лукашенко рассказал о ситуации с коронавирусом в Белоруссии
Минск, 21 мая 2020, 13:10 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация в Белоруссии постепенно улучшается, однако расслабляться пока нельзя, заявил президент республики Александр Лукашенко.
REGNUM 06:10
Происшествия
В Донбассе погиб командир батальона «Луганск-1»
Командир батальона патрульной службы полиции особого назначения "Луганск-1" Сергей Губанов погиб во время выполнения задания в Луганской области Украины.
Газета.Ru 03:59
Шоу-бизнес
Раскрыты подробности развода Полины Гагариной
Недвижимость и имущество, приобретенные певицей Полиной Гагариной в браке с фотографом Дмитрием Исхаковым, останутся за ней после развода благодаря письменному договору.
Lenta.ru 03:08
Общество
Доктор Мясников развеял миф о ношении медицинских масок
Врач Александр Мясников, известный телезрителям как доктор Мясников из телешоу на канале «Россия 1», развеял миф о ношении медицинских масок.
Lenta.ru вчера в 21:34
Общество
Вирусолог заявил, что пик эпидемии коронавируса в России пройден
Конец пика прослеживается благодаря снижению количества выявленных зараженных, пояснил вирусолог.
Газета.Ru вчера в 23:11
Игры
Релиз Serious Sam 4 состоится в августе
Компания Devolver Digital представила анонсирующий трейлер Serious Sam 4. Выход шутера состоится в августе.
Матч ТВ 04:07
Шоу-бизнес
Сын Юлии Высоцкой стал копией Никиты Михалкова
На снимке изображен младший сын Юлии и Андрея Петя. Фолловеры отметили, что мальчик очень сильно похож на своего дядю Никиту Михалкова.
Bimru.ru вчера в 11:29
Общество
Следователи проверят данные о двойном гражданстве сенатора Мизулиной
Следственный комитет России (СКР) занялся расследованием в связи с появившейся информацией о двойном гражданстве сенатора Елены Мизулиной и обратился в посольство Бельгии.
Lenta.ru 04:43
Политика
Путин наградил Марию Захарову орденом Почета
Новая газета 01:43
Политика
Кучма созывает срочное заседание контактной группы по Донбассу
Представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма в среду созывает срочное заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, он также просил передать его полномочия вице-премьеру Алексею Резникову, заявил во время итоговой пресс-конференции в среду президент Украины Владимир Зеленский.
РИА Новости вчера в 04:45
Происшествия
В Якутии нашли тела двух охотников
В Мирнинском районе Якутии возбуждено уголовное дело об убийстве по факту обнаружения в тайге тел двух мужчин с огнестрельными ранениями.
Российская газета 02:18
Общество
В лесу под Челябинском нашли 50 новеньких Toyota Camry
Как стало известно челябинским журналистам, более полусотни автомобилей стоят на участке рядом с озером Смолино уже полгода.
110km.ru 19 мая в 12:57
Происшествия
В Екатеринбурге выявили коронавирус у медиков больницы № 6
В управлении уточнили, что о вспышке коронавируса говорить не приходится — вирус выявили у небольшого количества медиков.
REGNUM 05:52
Общество
Губернатор Сахалина подал в суд заявление об отстранении мэра Охи
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко подал в Охинский районный суд заявление о досрочном прекращении должностных полномочий мэра Сергея Гусева в связи с утратой доверия.
Ведомости вчера в 23:07
Общество
Мишустин поручил строго контролировать выплаты медикам
Минздрав РФ и Казначейство должны держать ситуацию с выплатами медикам под жестким контролем, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.
РИА Новости 06:11
Происшествия
Жителя Анапы, убившего соседей из-за музыки, освободили в зале суда
Жителя Анапы, убившего двух соседей из-за громкой музыки, освободили в зале суда.
Российская газета 05:20
Общество
В Краснодарском крае продлили карантин до 6 июня
Режим карантина, действующий в Краснодарском крае из-за пандемии коронавируса, продлен до 6 июня, заявил в ходе заседания оперативного штаба региона губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
ТАСС 06:11
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости вчера в 05:07