Коронавирус

СолидарностьСолидарностьВвести в России новые налоги предложили в Совфеде

Рабочая группа предлагает вице-премьеру разработать и ряд других налоговых новаций. В частности, речь идет о распространении действия налога на профессиональный доход на иностранных граждан.
Читать в источнике
Комментировать68
с чего всё началось

Совфед направил Белоусову предложение о введении «цифрового налога»

Рабочая группа Совета Федерации по совершенствованию законодательства в условиях пандемии направила первому вице-премьеру РФ Андрею Белоусову предложение о введении налога для потребителей цифровой продукции. Копия документа есть в распоряжении ТАСС.
ТАССвчера в 11:52

Подробнее о событии

Совфед направил Белоусову предложение о введении «цифрового налога»

ТАССвчера в 11:52

Совфед РФ предложил ввести «цифровой налог»

Реальное времявчера в 13:10

Совфед направил в правительство рекомендации по плану действий по коронавирусу

Известиявчера в 11:05

В Совфеде предложили распространить закон о самозанятых на иностранцев

Говорит Москвавчера в 11:02

Совфед предложил ввести налог на потребителей цифровой продукции

РИА Новостивчера в 11:01

СМИ узнали о предложенных Совфедом мерах по поддержке бизнеса и граждан

РБКвчера в 13:48

Совфед предложил ряд экстренных мер по поддержке граждан и экономики

ПРАЙМвчера в 10:48
Показать все источники
Автоматически обработаны 7223 источника, обновлено в 06:18, Ашберн
Общество

Forbes перечислил богатейших российских наследников

Названы самые богатые наследники в России. На этот раз в списке появились пять новых имен, об этом сообщает журнал Forbes.
Газета.Ru 03:58
11
Общество

У пяти депутатов Госдумы выявили антитела к коронавирусу

У пяти депутатов Госдумы выявили антитела к коронавирусу.
Вести.Ru 05:35
28
Происшествия

СКР возбудил дело из-за фейка о продаже масок из гуманитарной помощи

Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело из-за фейка о продаже в магазинах масок из гуманитарной помощи.
Коммерсантъ 19 мая в 13:45
280
Общество

В России захотели массово сажать за серые зарплаты

В России захотели ввести массовую уголовную ответственность за серые зарплаты.
Lenta.ru 03:58
192
Общество

В Подмосковье возобновили отопление

Московский Комсомолец вчера в 13:05
834
Общество

Медсестра в Туле из-за жары надела под защитный костюм купальник

В Туле одна из медсестёр местной областной больницы надела под защитный костюм купальник, надеясь, что так будет удобнее работать.
Life.ru 19 мая в 18:29
5,8K
Шоу-бизнес

Бывший муж Лолиты попал в больницу

Москва, 21 мая 2020, 12:46 — REGNUM Бывший муж певицы Лолиты Дмитрий Иванов оказался в одной из больниц Москвы с многочисленными травмами, сообщает 21 мая издание «СтарХит».
REGNUM 05:46
3
Экономика

Южно-сахалинские предприниматели могут получить субсидии

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №1 по Сахалинской области напоминает, что организации и индивидуальные предприниматели, деятельность которых была ограничена в связи с мерами по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, могут подать заявление на получение субсидии в размере 12 130 руб. (постановление Правительства РФ от 03.04.2020 г. №434 с учетом изменений).
Сахалин.Инфо вчера в 20:46
Политика

В Совфеде отреагировали на заявление Японии о принадлежности Курил

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал заявление японского МИДа о принадлежности Курильских островов Японии.
Газета.Ru 19 мая в 08:07
1,7K
Политика

Лукашенко рассказал о ситуации с коронавирусом в Белоруссии

Минск, 21 мая 2020, 13:10 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация в Белоруссии постепенно улучшается, однако расслабляться пока нельзя, заявил президент республики Александр Лукашенко.
REGNUM 06:10
5
Происшествия

В Донбассе погиб командир батальона «Луганск-1»

Командир батальона патрульной службы полиции особого назначения "Луганск-1" Сергей Губанов погиб во время выполнения задания в Луганской области Украины.
Газета.Ru 03:59
311
Шоу-бизнес

Раскрыты подробности развода Полины Гагариной

Недвижимость и имущество, приобретенные певицей Полиной Гагариной в браке с фотографом Дмитрием Исхаковым, останутся за ней после развода благодаря письменному договору.
Lenta.ru 03:08
2
Общество

Доктор Мясников развеял миф о ношении медицинских масок

Врач Александр Мясников, известный телезрителям как доктор Мясников из телешоу на канале «Россия 1», развеял миф о ношении медицинских масок.
Lenta.ru вчера в 21:34
784
Общество

Вирусолог заявил, что пик эпидемии коронавируса в России пройден

Конец пика прослеживается благодаря снижению количества выявленных зараженных, пояснил вирусолог.
Газета.Ru вчера в 23:11
321
Игры

Релиз Serious Sam 4 состоится в августе

Компания Devolver Digital представила анонсирующий трейлер Serious Sam 4. Выход шутера состоится в августе.
Матч ТВ 04:07
18
Шоу-бизнес

Сын Юлии Высоцкой стал копией Никиты Михалкова

На снимке изображен младший сын Юлии и Андрея Петя. Фолловеры отметили, что мальчик очень сильно похож на своего дядю Никиту Михалкова.
Bimru.ru вчера в 11:29
13
Общество

Следователи проверят данные о двойном гражданстве сенатора Мизулиной

Следственный комитет России (СКР) занялся расследованием в связи с появившейся информацией о двойном гражданстве сенатора Елены Мизулиной и обратился в посольство Бельгии.
Lenta.ru 04:43
23
Политика

Путин наградил Марию Захарову орденом Почета

Новая газета 01:43
865
Политика

Кучма созывает срочное заседание контактной группы по Донбассу

Представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма в среду созывает срочное заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, он также просил передать его полномочия вице-премьеру Алексею Резникову, заявил во время итоговой пресс-конференции в среду президент Украины Владимир Зеленский.
РИА Новости вчера в 04:45
4
Происшествия

Жительницу Тульской области подозревают в реабилитации нацизма

ТАСС 05:35
25
Происшествия

В Якутии нашли тела двух охотников

В Мирнинском районе Якутии возбуждено уголовное дело об убийстве по факту обнаружения в тайге тел двух мужчин с огнестрельными ранениями.
Российская газета 02:18
16
Общество

Татьяна Навка вылечилась от коронавируса

РБК 06:09
Общество

В лесу под Челябинском нашли 50 новеньких Toyota Camry

Как стало известно челябинским журналистам, более полусотни автомобилей стоят на участке рядом с озером Смолино уже полгода.
110km.ru 19 мая в 12:57
1,8K
Армия и оружие

Сирийские военные не пропустили американскую колонну в Эль-Хасаке

Военное дело 05:18
7
Происшествия

В Екатеринбурге выявили коронавирус у медиков больницы № 6

В управлении уточнили, что о вспышке коронавируса говорить не приходится — вирус выявили у небольшого количества медиков.
REGNUM 05:52
2
Общество

Губернатор Сахалина подал в суд заявление об отстранении мэра Охи

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко подал в Охинский районный суд заявление о досрочном прекращении должностных полномочий мэра Сергея Гусева в связи с утратой доверия.
Ведомости вчера в 23:07
Общество

Мишустин поручил строго контролировать выплаты медикам

Минздрав РФ и Казначейство должны держать ситуацию с выплатами медикам под жестким контролем, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.
РИА Новости 06:11
Происшествия

Жителя Анапы, убившего соседей из-за музыки, освободили в зале суда

Жителя Анапы, убившего двух соседей из-за громкой музыки, освободили в зале суда.
Российская газета 05:20
69
Общество

В Краснодарском крае продлили карантин до 6 июня

Режим карантина, действующий в Краснодарском крае из-за пандемии коронавируса, продлен до 6 июня, заявил в ходе заседания оперативного штаба региона губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
ТАСС 06:11
2
Общество

В России могут смягчить условия выхода на пенсию

В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости вчера в 05:07
2K
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное