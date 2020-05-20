Рабочая группа Совета Федерации по совершенствованию законодательства в условиях пандемии направила первому вице-премьеру РФ Андрею Белоусову предложение о введении налога для потребителей цифровой продукции. Копия документа есть в распоряжении ТАСС.

с чего всё началось

Рабочая группа предлагает вице-премьеру разработать и ряд других налоговых новаций. В частности, речь идет о распространении действия налога на профессиональный доход на иностранных граждан.

Ввести в России новые налоги предложили в Совфеде

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