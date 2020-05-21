Общество
СолидарностьВвести в России новые налоги предложили в Совфеде
Рабочая группа предлагает вице-премьеру разработать и ряд других налоговых новаций. В частности, распространить на иностранных граждан действие налога на профессиональный доход.
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с чего всё началось
Рабочая группа Совета Федерации по совершенствованию законодательства в условиях пандемии направила первому вице-премьеру РФ Андрею Белоусову предложение о введении налога для потребителей цифровой продукции. Копия документа есть в распоряжении ТАСС.ТАССвчера в 11:52
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В России предложили ввести налог на потребителей цифровой продукции
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Автоматически обработано 7225 источников, обновлено в 12:20, Ашберн
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