с чего всё началось

23 октября портал Tageszeitung сообщил, что Россия возобновила ввоз радиоактивных урановых отходов из Европы, прекращенный 10 лет назад.

Ввезенные из Европы в Россию ядерные отходы пообещали вернуть обратно

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