Общество

Lenta.ruLenta.ruВвезенные из Европы в Россию ядерные отходы пообещали вернуть обратно

23 октября портал Tageszeitung сообщил, что Россия возобновила ввоз радиоактивных урановых отходов из Европы, прекращенный 10 лет назад.
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с чего всё началось
Европейская компания Urenco возобновила транспортировку в Россию отходов немецкой уранообогатительной фабрики города Гронау, говорится
 на сайте Greenpeace.
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