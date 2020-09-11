Экономика
РБКВвод жилья в России сократился за восемь месяцев на 7%
Объем ввода жилья в России за восемь месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 7%. Об этом в пятницу, 11 сентября, заявил замглавы Минстроя России Никита Стасишин на съезде Национального объединения строителей (Нострой) в Санкт-Петербурге.
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Apple удаляет из каталога App Store на Украине приложения ВГТРК.
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Apple внесла правки в правила App Store, которые касаются облачных стриминговых сервисов вроде Google Stadia и xCloud.
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В «Единой России» обсуждают повышение всех пенсий
Москва, 11 сентября 2020, 13:32 — REGNUM Вопрос об индексации всех пенсии обсуждают в «Единой России», сообщил первый замглавы фракции в госдуме Андрей Исаев.
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Средний возраст страдающих алкоголизмом россиян назвал Минздрав
Большая часть соотечественников с алкогольной зависимостью — люди в возрасте от 30 до 50 лет, заявил в беседе с РИА Новости главный внештатный специалист психиатр-нарколог министерства здравоохранения РФ и департамента здравоохранения города Москвы Евгений Брюн.
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Уфимские Заметки вчера в 09:20
Политика
Саратовский депутат оправдалась за слова о лишении «тунеядцев» пособий
Секретарь Вольского муниципального собрания Саратовской области Татьяна Ковинская, которая ранее заявила, что "вместо закона о тунеядстве" всем оставшимся без работы платят пособия, отметила, что она не выступала за отмену мер социальной поддержки, передает РИА "Новости".
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Травматолог-ортопед Терновой назвал главные требования к осенней обуви
"В современном городе мокрые ноги грозят простудными заболеваниями, воспалением ахиллова сухожилия – оно становится красным, нарушается ходьба, это может приводить к боли", — заявил Терновой.
Слово и Дело вчера в 21:51
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Двое мужчин и ребенок погибли при пожарах в Подмосковье
В Московской области в результате двух пожаров в ночь на 12 сентября погибли двое мужчин и один ребенок.
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«Газпром» отстал от плана по поставкам газа в Китай
За первые восемь месяцев текущего года «Газпром» поставил в Китай по трубопроводу «Сила Сибири» всего 2,3 миллиарда кубометров газа, что говорит о сильном отставании от планов ежегодных поставок.
Наша версия вчера в 08:20
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Козак рассказал об итогах переговоров в нормандском формате
Москва, 12 сентября 2020, 02:24 — REGNUM Прорыв по итогам переговоров представителей стран «нормандской четвёрки» в Берлине достигнут не был, заявил журналистам заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
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