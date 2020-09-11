Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
РБК
РБК

Ввод жилья в России сократился за восемь месяцев на 7%

Объем ввода жилья в России за восемь месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 7%. Об этом в пятницу, 11 сентября, заявил замглавы Минстроя России Никита Стасишин на съезде Национального объединения строителей (Нострой) в Санкт-Петербурге.В источнике
Подробнее о событии
РБК

Ввод жилья в России сократился за восемь месяцев на 7%

РБК05:29
Lenta.ru

В России недосчитались жилья

Lenta.ru05:13
Российская газета

Разбор по кирпичику

Российская газета8 сентября в 06:50
Парламентская газета

Объём ввода жилья в России за восемь месяцев упал на 7%

Парламентская газета04:10
ТАСС

Ввод жилья в России за восемь месяцев упал на 7%

ТАСС03:38
РИА Новости

Ввод жилья в России упал на 7%

РИА Новости02:37
Интерфакс

Ввод жилья в РФ по итогам 8 месяцев снизился на 7% - замглавы Минстроя

Интерфакс03:27

В Польше заявили об угрозе появления «новой формы Российской империи»

В случае «включения» Белоруссии в систему России существует риск появления «новой формы Российской империи», заявил в интервью Polskie Radio 24 профессор Академии военного искусства в Варшаве Пётр Грохмальский.
RT на русском00:08
554

Данные о голосовании из багажника на выборах в России назвали фейком

Информация о голосовании на выборах в Иркутской области из багажника автомобиля не соответствует действительности, заявил председатель координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.
Lenta.ru05:27