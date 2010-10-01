Экономика
Знамя труда (Сланцы)Вводится новая субсидия для поддержки бизнеса
Сланцы Субсидия для организаций и индивидуальных предпринимателей, являющихся работодателями, составит 15 000 рублей и 6500 рублей на каждого работника в мае 2020 года. Индивидуальные предприниматели без наемных работников получат 15 000 рублей.
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Правительство РФ утвердило правила выдачи бизнесу субсидий на профилактику COVID-19
РИА Дагестан13 июля в 05:38
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Псковское агентство информации13 июля в 05:34
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Интерфакс - Россия13 июля в 02:13
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Восток-Телеинформ12 июля в 21:27
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