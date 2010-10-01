Экономика

Первое альтернативное телевидениеПервое альтернативное телевидениеПредприниматели Бурятии получат субсидии на профилактику коронавируса

Субсидия предоставляется единоразово на безвозмездной основе в целях частичной компенсации затрат ее получателей, связанных с проведением в 2020 году мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции, - сообщил пресс-секретарь Управления Федеральной налоговой службы РФ по Республике Бурятия Чингиз Цыбиков.
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Правительство РФ утвердило правила выдачи бизнесу субсидий на профилактику COVID-19

РИА Дагестан13 июля в 05:38

Предприниматели Бурятии получат субсидии на профилактику коронавируса

Первое альтернативное телевидение13 июля в 02:06

Предприятия малого и среднего бизнеса могут получить субсидию на дезинфекцию

ТИА13 июля в 04:19

Обращаться за субсидиями липецкие предприниматели могут с 15 июля

LipetskMedia.ru13 июля в 04:17

Субсидии на профилактику коронавируса получат предприниматели Бурятии из федерального бюджета

Интерфакс - Россия13 июля в 02:13

Малому и среднему бизнесу Дагестана компенсируют затраты на профилактику covid

Ёлдаш13 июля в 04:46

В Бурятии бизнес в сфере туризма может получить субсидии на профилактику коронавируса

Восток-Телеинформ12 июля в 21:27
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Происшествия

Суд арестовал четверых московских врачей, обвиняемых в торговле детьми

Российская газета 04:17
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Общество

В России отменили шествие «Бессмертного полка» 26 июля

Акция «Бессмертный полк» не состоится в назначенный день 26 июля, сообщили организаторы.
BFM.ru 09:05
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Армия и оружие

В США российский «Маркер» сочли плохой идеей

Российские боевые роботы «Маркер» с голосовой активацией могли бы превратиться в огромную катастрофу для противников РФ, но сама идея управления ними на поле боя, которую прорабатывают в Фонде перспективных исследований (ФПИ), вызывает недоумение.
Вечерний курьер 02:32
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Политика

Штабы соперников Лукашенко решили объединить усилия на выборах

Штабы трех оппозиционных кандидатов в президенты Белоруссии, двоих из которых не зарегистрировал ЦИК республики, решили объединить усилия на выборах, сообщает портал Tut.by.
РБК 09:06
Футбол

ФК «Сочи» не сыграет против «Тамбова» из-за вспышки коронавируса

Сочи, Краснодарский край, 16 июля 2020, 16:22 — REGNUM Футбольный клуб «Сочи» не сыграет против «Тамбова» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги из-за вспышки коронавиурса, говорится в заявлении РПЛ.
REGNUM 09:22
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Футбол

Савин за сутки собрал 10 млн рублей для семьи умершего Самохвалова

РИА Новости 04:13
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Общество

Челябинские власти разрешили работу ресторанов и саун

Челябинский губернатор Алексей Текслер подписал распоряжение о снятии ограничений на работу кафе, ресторанов, салонов красоты, бань и саун.
RT на русском 09:19
Политика

Памфилова допустила перенос единого дня голосования

Председатель ЦИКа Элла Памфилова прокомментировала идею продолжения практики голосования в течение нескольких дней.
Коммерсантъ 08:37
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Армия и оружие

Минобороны Азербайджана пригрозило ракетным ударом по АЭС в Армении

РБК 09:09
Общество

Суд признал законным арест Ивана Сафронова по обвинению в госизмене

Сотрудничество с чешской разведкой Мосгорсуд в исключил из решения по аресту Сафронова ссылку на длительное сотрудничество обвиняемого с чешской разведкой, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 08:37
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Общество

Правительство Петербурга прорабатывает проект строительства линии метро на юге города

"Прорабатывали вопрос о строительстве ветки метро от Авиагородка в Пушкин, чтобы она затрагивала и территорию кампуса СПбГУ, но необходима федеральная поддержка", - сказал Беглов.
ТАСС 05:49
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Происшествия

В Подмосковье нашли вторые за неделю скелетированные останки человека

РБК 08:49
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Киберспорт

В Dota 2 вышел патч 7.27b. Изменили предметы и героев

В ночь на 16 июля разработчики выпустили патч 7.27b для Dota 2. Несколько предметов теперь нельзя разобрать.
Dota2.ru вчера в 18:25
Политика

МИД Польши обвинил Россию в дезинформации из-за звонка пранкеров Дуде

Звонок пранкеров Владимира Кузнецова (Вована) и Алексея Столярова (Лексуса) президенту Польши Анджею Дуде был попыткой дезинформации со стороны России, предположил глава польского МИДа Яцек Чапутович в эфире «Польского радио».
РБК 07:01
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Политика

В Ереване протестующие облили борщом посольство Украины

Ruposters.ru вчера в 10:09
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Политика

Путин оценил масштабы кризиса в России

Президент России Владимир Путин назвал глубину кризиса, в которой оказалась страна, очень серьезной.
Lenta.ru 07:52
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Общество

В Белоруссии арестовали 3 млн евро жены замглавы Минфина России

Об аресте денег жены замглавы Минфина России в Белгазпромбанке стало известно из интервью замначальника управления финансовых расследований Комитета госконтроля Белоруссии Дмитрия Дягилева, которое он дал государственному телеканалу «Беларусь 1». «В настоящее время в ОАО "Белгазпромбанк" размещены только денежные средства супруги Круглова на общую сумму в 3 млн евро», – пояснил он.
Капитал страны 02:38
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Общество

В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек

По данным "ОВД-Инфо" на 23:56, в Москве были задержаны 142 человека.
Коммерсантъ вчера в 16:55
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Шоу-бизнес

Авербух строит особняк для Лизы Арзамасовой

НТВ 04:42
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Политика

В МИД России заявили об инцидентах на границе с Грузией

В МИД России выразили обеспокоенность в связи с участившимися случаями незаконного пересечения границы с Россией, Абхазией и Южной Осетией со стороны Грузии.
RT на русском вчера в 14:56
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Армия и оружие

Погибший в ДНР украинский диверсант оказался гражданином США

Погибший 13 июля на территории ДНР украинский диверсант являлся наемником из США. Его тело было в среду передано украинской стороне.
Российская газета 09:10
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Экономика

Минфин пообещал не изымать накопления россиян

Накопления граждан не будут принудительно использоваться для финансирования расходов или дефицита бюджета России, заявил замминистра финансов Тимур Максимов.
Коммерсантъ вчера в 07:56
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Политика

МИД Германии обвинил США в нарушении суверенитета Европы из-за санкций

Санкции Вашингтона против газопровода «Северный поток – 2» нарушают суверенитет Европы, заявил в четверг, 16 июля, глава МИД Германии Хайко Маас, слова которого приводит сайт внешнеполитического ведомства страны.
Известия 09:02
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Происшествия

Завершено расследование дела экс-губернатора Хабаровского края Ишаева

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, обвиняемого в растрате 7,5 млн рублей.
Газета.Ru вчера в 11:35
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Футбол

Гайч подпишет с ЦСКА контракт сроком на пять лет

Аргентинский нападающий Адольфо Гайч подпишет с московским ЦСКА контракт сроком на пять лет.
Газета.Ru 06:36
Политика

Лондон обвинил Россию в попытке кражи данных о вакцине от COVID-19

Связанные с Россией хакеры пытались похитить в Великобритании, США и Канаде данные о разработке вакцины от нового типа коронавирусной инфекции.
Вечерняя Москва 09:24
Шоу-бизнес

Беременная Джиджи Хадид впервые показала живот в прямом эфире

Беременная Джиджи Хадид провела в Instagram прямой эфир, где поклонники смогли увидеть ее округлившийся живот.
Дни24 04:16
Общество

Россияне смогут получить бесплатные участки в Арктике

Россияне смогут бесплатно получить земельные участки в Арктике размером до одного гектара.
Lenta.ru 07:23
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Футбол

«Химки» примут решение об участии в РПЛ после полуфинала Кубка России

Роман Терюшков, занимающий должность министра спорта Московской области, прокомментировал ситуацию с выступлением "Химок" в РПЛ.
CT news 08:31
Общество

Учительница сдала ЕГЭ вместе с учениками и пришла в ужас

Преподаватель химии из Красноярска Ольга Юмашева решила на собственном опыте ощутить, каково сдавать ЕГЭ выпускникам.
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