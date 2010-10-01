Экономика
Первое альтернативное телевидениеПредприниматели Бурятии получат субсидии на профилактику коронавируса
Субсидия предоставляется единоразово на безвозмездной основе в целях частичной компенсации затрат ее получателей, связанных с проведением в 2020 году мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции, - сообщил пресс-секретарь Управления Федеральной налоговой службы РФ по Республике Бурятия Чингиз Цыбиков.
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Правительство РФ утвердило правила выдачи бизнесу субсидий на профилактику COVID-19
РИА Дагестан13 июля в 05:38
Предприниматели Бурятии получат субсидии на профилактику коронавируса
Первое альтернативное телевидение13 июля в 02:06
Субсидии на профилактику коронавируса получат предприниматели Бурятии из федерального бюджета
Интерфакс - Россия13 июля в 02:13
В Бурятии бизнес в сфере туризма может получить субсидии на профилактику коронавируса
Восток-Телеинформ12 июля в 21:27
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В России отменили шествие «Бессмертного полка» 26 июля
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"Прорабатывали вопрос о строительстве ветки метро от Авиагородка в Пушкин, чтобы она затрагивала и территорию кампуса СПбГУ, но необходима федеральная поддержка", - сказал Беглов.
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МИД Польши обвинил Россию в дезинформации из-за звонка пранкеров Дуде
Звонок пранкеров Владимира Кузнецова (Вована) и Алексея Столярова (Лексуса) президенту Польши Анджею Дуде был попыткой дезинформации со стороны России, предположил глава польского МИДа Яцек Чапутович в эфире «Польского радио».
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В Ереване протестующие облили борщом посольство Украины
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Путин оценил масштабы кризиса в России
Президент России Владимир Путин назвал глубину кризиса, в которой оказалась страна, очень серьезной.
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Общество
В Белоруссии арестовали 3 млн евро жены замглавы Минфина России
Об аресте денег жены замглавы Минфина России в Белгазпромбанке стало известно из интервью замначальника управления финансовых расследований Комитета госконтроля Белоруссии Дмитрия Дягилева, которое он дал государственному телеканалу «Беларусь 1». «В настоящее время в ОАО "Белгазпромбанк" размещены только денежные средства супруги Круглова на общую сумму в 3 млн евро», – пояснил он.
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Коммерсантъ вчера в 16:55
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В МИД России заявили об инцидентах на границе с Грузией
В МИД России выразили обеспокоенность в связи с участившимися случаями незаконного пересечения границы с Россией, Абхазией и Южной Осетией со стороны Грузии.
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Армия и оружие
Погибший в ДНР украинский диверсант оказался гражданином США
Погибший 13 июля на территории ДНР украинский диверсант являлся наемником из США. Его тело было в среду передано украинской стороне.
Российская газета 09:10
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Минфин пообещал не изымать накопления россиян
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Политика
МИД Германии обвинил США в нарушении суверенитета Европы из-за санкций
Санкции Вашингтона против газопровода «Северный поток – 2» нарушают суверенитет Европы, заявил в четверг, 16 июля, глава МИД Германии Хайко Маас, слова которого приводит сайт внешнеполитического ведомства страны.
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Завершено расследование дела экс-губернатора Хабаровского края Ишаева
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, обвиняемого в растрате 7,5 млн рублей.
Газета.Ru вчера в 11:35
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«Химки» примут решение об участии в РПЛ после полуфинала Кубка России
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