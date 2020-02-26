Главе МИД России Сергею Лаврову пришлось осадить грузинских журналисток, которые мешали ему пройти в отделении ООН в Женеве. Журналистки, перекрикивая друг друга и толкаясь, протягивали микрофоны прямо к лицу главы российского МИДа.

Общество Замначальника ГИБДД Воронежа объяснил наличие 22 квартир Замначальника управления ГИБДД Воронежской области Игорь Качкин заявил, что у него есть только комната в общежитии и квартира, которую он взял в ипотеку, а вся остальная недвижимость принадлежит родителям, а они являются индивидуальными предпринимателями, передает его слова Regnum.

Общество АТА: туристы могут вернуть деньги за туры в Италию, Иран и Южную Корею Официальные рекомендации россиянам не посещать Италию, Южную Корею и Иран из-за вспышки коронавируса позволяют туристам отказаться от поездок в эти страны, расторгнуть договор с туроператором, требовать полного возврата денег или замены тура, заявила РИА Новости исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова.

Космос Астрофизики МГУ «взвесили» черную дыру и удивились результатам Массу черной дыры в центре галактики М87 удалось определить астрофизикам из МГУ имени Ломоносова, 18 февраля сообщается на сайте университета.

Гаджеты Китайский производитель смартфонов Vivo представил новый 5G-аппарат Китайский производитель смартфонов Vivo представил новый аппарат с поддержкой сетей связи пятого поколения 5G, сообщает 25 февраля агентство Синьхуа.

Политика Путин: поступило порядка 900 предложений о поправках в Конституцию Президент России Владимир Путин на встрече с рабочей группой по изменению Основного закона сообщил, что уже поступило порядка 900 предложений о поправках в Конституцию.

Экономика Эксперт оценил негативное влияние коронавируса на российскую экономику Негативный эффект от коронавируса для российской экономики будет растянут во времени, при неблагоприятном развитии ситуации он может составить 0,2-0,3 процентного пункта ВВП, сообщил РИА Новости главный экономист Газпромбанка Сергей Коныгин.

Происшествия Сбежавший во Францию полковник МВД оказался миллиардером Выяснилось, что экс-начальник главка МВД по ЦФО переехал вместе со своей семьей во Францию – там, по данным СМИ, он приобрел несколько особняков на Лазурном Берегу и в Монако, при этом продав всю недвижимость в России.

Теннис Теннисистка Шарапова завершила карьеру Бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова завершила профессиональную карьеру.

Общество Россия продлит ограничения по коронавирусу до 1 апреля Все ограничения, введённые в России из-за эпидемии коронавируса COVID-19, продлят до 1 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.

Армия и оружие В армии США признали, что утратили часть своего превосходства над Россией Американские Вооруженные силы нуждаются в хорошем финансировании, так как утратили часть своего превосходства над армиями таких стран, как РФ и Китай, заявил в среду председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли.