Политика

Вести.RuВести.RuВы больные, девочки: Лавров осадил грузинских журналисток

Главе МИД России Сергею Лаврову пришлось осадить грузинских журналисток, которые мешали ему пройти в отделении ООН в Женеве. Журналистки, перекрикивая друг друга и толкаясь, протягивали микрофоны прямо к лицу главы российского МИДа.
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Министр острых фраз. Самые дерзкие и запоминающиеся выражения Сергея Лаврова

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"Девочки, вы больные?": Как грузинки "довели" Лаврова и почему они копируют украинцев

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Российский государственный и политический деятель, дипломат. Директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации с 10 августа 2015 года. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1 класса.
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