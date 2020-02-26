Политика
Вести.RuВы больные, девочки: Лавров осадил грузинских журналисток
Главе МИД России Сергею Лаврову пришлось осадить грузинских журналисток, которые мешали ему пройти в отделении ООН в Женеве. Журналистки, перекрикивая друг друга и толкаясь, протягивали микрофоны прямо к лицу главы российского МИДа.
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Общество
Ветеран СВР рассказал, что еще в 70-е узнал о развале СССР
Сотрудники ЦРУ еще с 1970-х годов в узких кругах делились планами по разрушению Советского Союза.
Шоу-бизнес
Агузарова пришла на шоу Галкина в шипованном ожерелье
Экс-солистка группы «Браво» Жанна Агузарова появилась в шоу Максима Галкина «Музыкалити».
Общество
Принц Гарри вернулся в Великобританию без супруги и сына
Принц Гарри прибыл в шотландский Эдинбург без супруги Меган Маркл и сына Арчи.
Политика
В Киеве сообщили о плане по перехвату Крыма «из ослабевших рук России»
Вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что у него есть план по возвращению Крыма под контроль Киева.
Футбол
Лига чемпионов. «Ювентус» на выезде проиграл «Лиону»
Во втором матче среды в 1/8 финала Лиге чемпионов французский "Лион" на своем поле принимал туринский "Ювентус".
Происшествия
Стрельба произошла на пивоваренном заводе в США
На заводе пивоваренной компании Molson Coors в городе Милуоки американского штата Висконсин произошла стрельба.
Политика
Сурков объяснил свой уход из Кремля
Владислав Сурков, экс-помощник президента, объяснил свою отставку «изменившимся контекстом».
Экономика
Пивовары попросили ужесточить требования к составу пива
Союз российских пивоваров (СРП) обратился в Минфин с просьбой ужесточить требования к составу пива.
Общество
Замначальника ГИБДД Воронежа объяснил наличие 22 квартир
Замначальника управления ГИБДД Воронежской области Игорь Качкин заявил, что у него есть только комната в общежитии и квартира, которую он взял в ипотеку, а вся остальная недвижимость принадлежит родителям, а они являются индивидуальными предпринимателями, передает его слова Regnum.
Шоу-бизнес
Автор хитов Лолиты и Лободы раскрыл стоимость новых песен
Автор хитов Лолиты и Лободы раскрыл стоимость новых песен. Он сообщил, что им уже написано «на продажу» больше полусотни песен.
Общество
АТА: туристы могут вернуть деньги за туры в Италию, Иран и Южную Корею
Официальные рекомендации россиянам не посещать Италию, Южную Корею и Иран из-за вспышки коронавируса позволяют туристам отказаться от поездок в эти страны, расторгнуть договор с туроператором, требовать полного возврата денег или замены тура, заявила РИА Новости исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова.
Космос
Астрофизики МГУ «взвесили» черную дыру и удивились результатам
Массу черной дыры в центре галактики М87 удалось определить астрофизикам из МГУ имени Ломоносова, 18 февраля сообщается на сайте университета.
Гаджеты
Китайский производитель смартфонов Vivo представил новый 5G-аппарат
Китайский производитель смартфонов Vivo представил новый аппарат с поддержкой сетей связи пятого поколения 5G, сообщает 25 февраля агентство Синьхуа.
Политика
Путин: поступило порядка 900 предложений о поправках в Конституцию
Президент России Владимир Путин на встрече с рабочей группой по изменению Основного закона сообщил, что уже поступило порядка 900 предложений о поправках в Конституцию.
Экономика
Минфин изменил предложения по участию ФНБ в инфраструктурных проектах
Минфин пересмотрел свои предложения по ограничению доли средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в инфраструктурных проектах.
Экономика
Эксперт оценил негативное влияние коронавируса на российскую экономику
Негативный эффект от коронавируса для российской экономики будет растянут во времени, при неблагоприятном развитии ситуации он может составить 0,2-0,3 процентного пункта ВВП, сообщил РИА Новости главный экономист Газпромбанка Сергей Коныгин.
Общество
В Чите согласовали митинг за газификацию Забайкалья
Администрация Читы выдала разрешение на митинг за газификацию Забайкалья.
Происшествия
Сбежавший во Францию полковник МВД оказался миллиардером
Выяснилось, что экс-начальник главка МВД по ЦФО переехал вместе со своей семьей во Францию – там, по данным СМИ, он приобрел несколько особняков на Лазурном Берегу и в Монако, при этом продав всю недвижимость в России.
Теннис
Теннисистка Шарапова завершила карьеру
Бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова завершила профессиональную карьеру.
Здоровье
IT-специалисты, учителя и врачи чаще всего болеют в России
Представители отрасли IT болеют больше, чем сотрудники иных профессий. На 2-ом месте в злополучном рейтинге находятся учителя.
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео уничтожения боевиков армейским спецназом
Общество
Россия продлит ограничения по коронавирусу до 1 апреля
Все ограничения, введённые в России из-за эпидемии коронавируса COVID-19, продлят до 1 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.
Армия и оружие
В армии США признали, что утратили часть своего превосходства над Россией
Американские Вооруженные силы нуждаются в хорошем финансировании, так как утратили часть своего превосходства над армиями таких стран, как РФ и Китай, заявил в среду председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли.
Хоккей
Евгений Свечников вернется в «Ак Барс» из системы «Детройта»
Нападающий системы «Детройта» Евгений Свечников вернется в Россию.
Общество
Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Норвегии
Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Норвегии, сообщает Минздрав страны.
Политика
Шнуров назвал политических оппонентов «петухами»
Музыкант и член Партии роста Сергей Шнуров в Instagram опубликовал новое стихотворение, на этот раз посвященное партии "Единая Россия".
Происшествия
Суд в Саратове арестовал готовивших бойню в школе подростков
18 февраля ФСБ сообщила о задержании двух подростков, готовивших теракт в Крыму.
Экономика
Минприроды доработало проект по утилизации упаковки и товаров
Минприроды доработало концепцию расширенной ответственности производителя (РОП) и внесло ее в правительство во вторник, 25 февраля.