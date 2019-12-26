Экономика

Осетия-ИрыстонОсетия-ИрыстонВячеслав Битаров принял участие в заседании Госсовета

Вячеслав Битаров принял участие в заседании Госсовета, под председательством Владимира Путина. Обсуждались вопросы развития агропромышленного комплекса страны и роль регионов в реализации стратегии устойчивого развития сельских территорий.
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Фермерский рывок: президент поручил решить проблемы аграрной сферы

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Последний год пятилетки

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Эксперт: Для закрепления успеха сельского хозяйства нужно развивать социальную сферу на селе

Взгляд.ру11:45
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Общество

Умерла художественный руководитель «Современника» Галина Волчек

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Ракета «Рокот» с военным спутником стартовала с космодрома Плесецк

Ракета-носитель "Рокот" с блоком космических аппаратов связи "Гонец-М" и спутником военного назначения стартовала с космодрома Плесецк, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе Минобороны РФ.
Интерфакс 18:22
Шоу-бизнес

Пелагея разводится с хоккеистом Телегиным

Певица Пелагея заявила о расставании со своим супругом - хоккеистом Иваном Телегиным. О разводе она рассказала в своем Instagram.
РЕН ТВ 06:11
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В Черногории протестуют против нового закона о церкви

Вести.Ru 11:30
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Российская газета 11:04
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В России ответили на заявление США о запуске поездов в Крым

Заявление США о запуске железнодорожного сообщения по Крымскому мосту объясняется элементарной завистью, заявил 26 декабря глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.
Известия 15:05
Общество

В офисе ФБК Алексея Навального прошли обыски

В офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в Москве прошли обыски. Об этом сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.
Вести.Ru 05:02
Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Лестер» в матче АПЛ

Встреча «Ливерпуля» и «Лестера» в матче 19-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) на стадионе «Кинг Пауэр» закончилась со счетом 4:0 в пользу «красных».
РБК 18:04
Хоккей

Канада победила США на молодежном чемпионате мира по хоккею

Вести.Ru 15:50
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Настя Каменских показала, как тренирует ягодицы

Знаменитость крупным планом сняла на видео свои ягодицы в обтягивающих лосинах во время глубоких приседаний со штангой.
Московский Комсомолец 03:10
Общество

Росстат сделал прогноз об убыли населения на 16 лет

Население России на начало 2020 года составит 146,741 миллиона человек, а к началу 2036 года уменьшится до 142,993 миллиона человек, это следует из среднего варианта прогноза Росстата.
РИА Новости 17:30
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Бывшие полицейские в Уфе получили сроки за изнасилование своей коллеги

Кировский районный суд Уфы приговорил на сроки от шести до семи лет лишения свободы трех бывших полицейских Башкирии, признав их виновными в изнасиловании в отделе своей коллеги, 23-летней дознавательницы.
РБК 06:33
Происшествия

СКР возбудил дело о покушении на главу района Воронежской области

REGNUM 05:05
Происшествия

После ДТП с автобусом в Липецкой области возбуждено уголовное дело

Коммерсантъ 16:44
Происшествия

В Петербурге обнаружены останки жертвы историка Соколова

Оказалось, что убитая - аспирантка вуза Анастасия Ещенко. Соколов признался в убийстве и расчленении девушки.
Российская газета 11:12
Армия и оружие

Ливия запросила военную поддержку у Турции

РИА Новости 15:44
Религия

РПЦ разрешила крестить детей с сохранением «национального имени»

Русская православная церковь исключила ограничения в крещении и поминовении для людей, которые носят имена святых любых поместных православных церквей мира или созвучные им, но "иностранные" имена, говорится в сообщении на сайте РПЦ.
Известия 17:30
Политика

Новак: Allseas еще может достроить «Северный поток-2»

Невзирая на санкции США швейцарская компания Allseas еще может достроить газопровод "Северный поток-2".
Российская газета вчера в 16:49
Происшествия

Ветеранов спецназа ФСБ задержали за расстрелы бизнесменов в Москве

Трех ветеранов подразделений специального назначения ФСБ задержали по обвинению в убийствах московских бизнесменов, совершенных в 2008 и 2012 годах.
Lenta.ru 07:00
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WP: Трамп подыскивает замену Помпео

Американский президент Дональд Трамп присматривает кандидатов на должность госсекретаря Майка Помпео на случай, если тот решит оставить пост ради участия в сенатских выборах от штата Канзас.
Газета.Ru 17:47
Общество

Андрей Костин назвал расследование ФБК о бизнес-джетах ложью и грязью

В расследовании Фонда борьбы с коррупцией говорится, что телеведущая Наиля Аскер-заде связана с Андреем Костиным и пользуется самолётами, которые ранее принадлежали офшору ВТБ.
Говорит Москва вчера в 13:25
Общество

Одно солнечное и три лунных затмения увидят жители Приангарья

Известия 04:19
Общество

Из Москвы в Симферополь отправился первый пассажирский поезд «Таврия»

Первый пассажирский поезд из Москвы отправился в Симферополь. Состав пройдет по Крымскому мосту.
Вести.Ru 24 декабря в 18:42
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Семья Заворотнюк отреагировала на слухи о танцах актрисы «на шесте»

RuNews24.ru 18:54
Политика

На Украине уволили всех работавших над делом МН17 прокуроров

Все представители Украины в международной следственной группе по делу крушения «Боинга» рейса МН17 были уволены со своих прокурорских постов.
Lenta.ru 09:16
Армия и оружие

Военные США и России сошлись в рукопашной схватке в районе Тель-Тамер

Политическая Экспертиза 11:32
Общество

В Госдуме предложено ввести «новогодний капитал» для пенсионеров

Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) предложил коллегам ввести «новогодний капитал», сообщает 25 декабря RT.
REGNUM 24 декабря в 22:58
Происшествия

В Новгородской области у мужчины диагностировали «беременность»

В Новгородской области мужчине со сломанной рукой врачи сообщили о его «беременности».
Известия 18:49
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Неизвестные сожгли крест на могиле Децла

Неизвестные сожгли крест на могиле музыканта Кирилла Толмацкого (Децла), восстанавливать его будут в пятницу, сообщила мать рэпера Ирина Толмацкая.
РИА Новости 10:36
Армия и оружие

Шведский министр обороны: Мы видели, что Россия сделала в Грузии и в Крыму

Министр обороны Швеции пытается объяснить, почему в последнее время наблюдается рост военного бюджета королевства.
Военное обозрение 05:38
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