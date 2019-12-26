Экономика
Осетия-ИрыстонВячеслав Битаров принял участие в заседании Госсовета
Вячеслав Битаров принял участие в заседании Госсовета, под председательством Владимира Путина. Обсуждались вопросы развития агропромышленного комплекса страны и роль регионов в реализации стратегии устойчивого развития сельских территорий.
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Путин отметил опережающие экономику темпы роста сельского хозяйства в России
Rambler News Service06:54
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Армия и оружие
Ракета «Рокот» с военным спутником стартовала с космодрома Плесецк
Ракета-носитель "Рокот" с блоком космических аппаратов связи "Гонец-М" и спутником военного назначения стартовала с космодрома Плесецк, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе Минобороны РФ.
Шоу-бизнес
Пелагея разводится с хоккеистом Телегиным
Певица Пелагея заявила о расставании со своим супругом - хоккеистом Иваном Телегиным. О разводе она рассказала в своем Instagram.
Единоборства
Федор Емельяненко: Для меня брат «мертв», но я молюсь, чтобы он «ожил»
Титулованный боец смешанных единоборств Федор Емельяненко сделал несколько жестких заявлений в отношении своего младшего брата Александра Емельяненко.
Политика
В России ответили на заявление США о запуске поездов в Крым
Заявление США о запуске железнодорожного сообщения по Крымскому мосту объясняется элементарной завистью, заявил 26 декабря глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.
Общество
В офисе ФБК Алексея Навального прошли обыски
В офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в Москве прошли обыски. Об этом сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Лестер» в матче АПЛ
Встреча «Ливерпуля» и «Лестера» в матче 19-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) на стадионе «Кинг Пауэр» закончилась со счетом 4:0 в пользу «красных».
Шоу-бизнес
Настя Каменских показала, как тренирует ягодицы
Знаменитость крупным планом сняла на видео свои ягодицы в обтягивающих лосинах во время глубоких приседаний со штангой.
Общество
Росстат сделал прогноз об убыли населения на 16 лет
Население России на начало 2020 года составит 146,741 миллиона человек, а к началу 2036 года уменьшится до 142,993 миллиона человек, это следует из среднего варианта прогноза Росстата.
Происшествия
Бывшие полицейские в Уфе получили сроки за изнасилование своей коллеги
Кировский районный суд Уфы приговорил на сроки от шести до семи лет лишения свободы трех бывших полицейских Башкирии, признав их виновными в изнасиловании в отделе своей коллеги, 23-летней дознавательницы.
Происшествия
В Петербурге обнаружены останки жертвы историка Соколова
Оказалось, что убитая - аспирантка вуза Анастасия Ещенко. Соколов признался в убийстве и расчленении девушки.
Армия и оружие
Ливия запросила военную поддержку у Турции
Религия
РПЦ разрешила крестить детей с сохранением «национального имени»
Русская православная церковь исключила ограничения в крещении и поминовении для людей, которые носят имена святых любых поместных православных церквей мира или созвучные им, но "иностранные" имена, говорится в сообщении на сайте РПЦ.
Политика
Новак: Allseas еще может достроить «Северный поток-2»
Невзирая на санкции США швейцарская компания Allseas еще может достроить газопровод "Северный поток-2".
Происшествия
Ветеранов спецназа ФСБ задержали за расстрелы бизнесменов в Москве
Трех ветеранов подразделений специального назначения ФСБ задержали по обвинению в убийствах московских бизнесменов, совершенных в 2008 и 2012 годах.
Политика
WP: Трамп подыскивает замену Помпео
Американский президент Дональд Трамп присматривает кандидатов на должность госсекретаря Майка Помпео на случай, если тот решит оставить пост ради участия в сенатских выборах от штата Канзас.
Общество
Андрей Костин назвал расследование ФБК о бизнес-джетах ложью и грязью
В расследовании Фонда борьбы с коррупцией говорится, что телеведущая Наиля Аскер-заде связана с Андреем Костиным и пользуется самолётами, которые ранее принадлежали офшору ВТБ.
Общество
Из Москвы в Симферополь отправился первый пассажирский поезд «Таврия»
Первый пассажирский поезд из Москвы отправился в Симферополь. Состав пройдет по Крымскому мосту.
Политика
На Украине уволили всех работавших над делом МН17 прокуроров
Все представители Украины в международной следственной группе по делу крушения «Боинга» рейса МН17 были уволены со своих прокурорских постов.
Армия и оружие
Военные США и России сошлись в рукопашной схватке в районе Тель-Тамер
Общество
В Госдуме предложено ввести «новогодний капитал» для пенсионеров
Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) предложил коллегам ввести «новогодний капитал», сообщает 25 декабря RT.
Происшествия
В Новгородской области у мужчины диагностировали «беременность»
В Новгородской области мужчине со сломанной рукой врачи сообщили о его «беременности».
Общество
Неизвестные сожгли крест на могиле Децла
Неизвестные сожгли крест на могиле музыканта Кирилла Толмацкого (Децла), восстанавливать его будут в пятницу, сообщила мать рэпера Ирина Толмацкая.
Армия и оружие
Шведский министр обороны: Мы видели, что Россия сделала в Грузии и в Крыму
Министр обороны Швеции пытается объяснить, почему в последнее время наблюдается рост военного бюджета королевства.