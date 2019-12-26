Общество

Осетия-ИрыстонОсетия-ИрыстонВячеслав Битаров принял участие в заседании Госсовета

Вячеслав Битаров принял участие в заседании Госсовета, под председательством Владимира Путина. Обсуждались вопросы развития агропромышленного комплекса страны и роль регионов в реализации стратегии устойчивого развития сельских территорий.
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