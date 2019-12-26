Экономика
Осетия-ИрыстонВячеслав Битаров принял участие в заседании Госсовета
Вячеслав Битаров принял участие в заседании Госсовета, под председательством Владимира Путина. Обсуждались вопросы развития агропромышленного комплекса страны и роль регионов в реализации стратегии устойчивого развития сельских территорий.
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Путин отметил опережающие экономику темпы роста сельского хозяйства в России
Rambler News Service06:54
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Общество
Росстат спрогнозировал убыль населения в ближайшие 16 лет
В 2035 году численность населения страны уменьшится на 134,9 тысячи человек, а миграционный прирост, согласно прогнозу, будет оставаться на уровне 2020 года и не сможет компенсировать естественную убыль населения, которая вырастет с 355,7 тысячи до 398,5 тысячи человек.
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Мужчина ранил ножом женщину на юго-востоке Москвы
На юго-востоке Москвы мужчина напал с ножом на женщину и несколько раз ранил ее в спину.
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Пугачева высказалась против присутствия Бузовой на «Голубом огоньке»
Народная артистка СССР Алла Пугачева попросила музыкального продюсера Игоря Крутого, чтобы он не допустил появления на новогоднем «Голубом огоньке» певицы и телеведущей Ольги Бузовой.
Общество
Умерла художественный руководитель «Современника» Галина Волчек
В Москве на 87-м году жизни умерла народная артистка СССР, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек, говорится в сообщении театра.
Культура
Канадский телеканал вырезал сцену с Трампом из фильма «Один дома 2»
Происшествия
Ветеранов спецназа ФСБ задержали за расстрелы бизнесменов в Москве
Трех ветеранов подразделений специального назначения ФСБ задержали по обвинению в убийствах московских бизнесменов, совершенных в 2008 и 2012 годах.
Общество
Скворцова поспорила с Голиковой об оптимизации здравоохранения
Глава Министерства здравоохранения Вероника Скворцова прокомментировала высказывание вице-премьера Татьяны Голиковой о том, что оптимизация здравоохранения в регионах России была проведена ужасно.
Здоровье
Минздрав изменит правила посещения пациентов в больницах
Минздрав намерен изменить правила посещения пациентов в российских больницах.
Армия и оружие
Ливия официально запросила у Турции военную поддержку
Правительство национального согласия Ливии официально запросило у Турции военную поддержку «с воздуха, с земли и с моря».
Происшествия
В офисе ФБК Алексея Навального прошли обыски
В офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в Москве прошли обыски. Об этом сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.
Происшествия
В Новгородской области у мужчины диагностировали «беременность»
В Новгородской области мужчине со сломанной рукой врачи сообщили о его «беременности».
Космос
Доказана теория относительности Эйнштейна
Оказалось, что теория точно предсказывает эффект, оказываемый гравитационным полем Sgr A*. По словам ученых, пара черных дыр в ядре Млечного Пути должна испускать гравитационные волны, которые пока нельзя обнаружить с помощью существующих детекторов.
Общество
Россия нашла корабли для достройки «Северного потока-2»
Правительство России издало распоряжение о контроле иностранных судов в Балтийском море, из которого следует, что по крайней мере несколько кораблей для достройки "Северного потока-2" все же удалось найти.
Игры
Вышел «визуальный» тизер одиночной кампании Star Citizen
Студия Cloud Imperium Games сделала подарок к католическому Рождеству, показав новый ролик сюжетной кампании Star Citizen — Squadron 42.
Происшествия
В Якутии два человека погибли в провалившихся под лед грузовиках
В Жиганском районе Якутии при провале под лед на реке Лене двух "КамАЗов" погибли два человека.
Технологии
Экспедиция Газпром нефти подтвердила рост популяции серых китов в Охотском море
Итогами мониторинга Газпром нефть поделилась 26 декабря 2019 г. Экологический мониторинг серых китов в Охотском море является частью совместной программы, реализуемой нефтегазовыми компаниями, работающими на о. Сахалин, с участием экспертов из ведущих российских НИИ.
Политика
На Украине уволили всех работавших над делом МН17 прокуроров
Все представители Украины в международной следственной группе по делу крушения «Боинга» рейса МН17 были уволены со своих прокурорских постов.
Армия и оружие
Ракета «Рокот» с военным спутником стартовала с космодрома Плесецк
Ракета-носитель "Рокот" с блоком космических аппаратов связи "Гонец-М" и спутником военного назначения стартовала с космодрома Плесецк, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе Минобороны РФ.
Армия и оружие
Шведский министр обороны: Мы видели, что Россия сделала в Грузии и в Крыму
Министр обороны Швеции пытается объяснить, почему в последнее время наблюдается рост военного бюджета королевства.
Футбол
«Арсенал» усилился игроком сборной Белоруссии по футболу
Тульский «Арсенал» приобрёл у солигорского «Шахтёра» 22-летнего полузащитника Валерия Громыко.
Религия
РПЦ разрешила крестить детей с сохранением «национального имени»
Русская православная церковь исключила ограничения в крещении и поминовении для людей, которые носят имена святых любых поместных православных церквей мира или созвучные им, но "иностранные" имена, говорится в сообщении на сайте РПЦ.
Общество
В Госдуме предложено ввести «новогодний капитал» для пенсионеров
Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) предложил коллегам ввести «новогодний капитал», сообщает 25 декабря RT.
Армия и оружие
Начались госиспытания тяжелого вертолета Ми-26Т2В
В России начались государственные испытания модернизированного тяжелого вертолета Ми-26Т2В, сообщили в пресс-службе холдинга "Вертолеты России".