Экономика

Осетия-ИрыстонОсетия-ИрыстонВячеслав Битаров принял участие в заседании Госсовета

Вячеслав Битаров принял участие в заседании Госсовета, под председательством Владимира Путина. Обсуждались вопросы развития агропромышленного комплекса страны и роль регионов в реализации стратегии устойчивого развития сельских территорий.
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Дмитрий Азаров принял участие в заседании Госсовета РФ по аграрной политике

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Последний год пятилетки

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Эксперт: Для закрепления успеха сельского хозяйства нужно развивать социальную сферу на селе

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Путин отметил опережающие экономику темпы роста сельского хозяйства в России

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Путин отметил рост вклада малого бизнеса и фермеров в показатели АПК

REGNUM05:51
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Общество

Росстат спрогнозировал убыль населения в ближайшие 16 лет

В 2035 году численность населения страны уменьшится на 134,9 тысячи человек, а миграционный прирост, согласно прогнозу, будет оставаться на уровне 2020 года и не сможет компенсировать естественную убыль населения, которая вырастет с 355,7 тысячи до 398,5 тысячи человек.
РИА Новости 17:30
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Мужчина ранил ножом женщину на юго-востоке Москвы

На юго-востоке Москвы мужчина напал с ножом на женщину и несколько раз ранил ее в спину.
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Пугачева высказалась против присутствия Бузовой на «Голубом огоньке»

Народная артистка СССР Алла Пугачева попросила музыкального продюсера Игоря Крутого, чтобы он не допустил появления на новогоднем «Голубом огоньке» певицы и телеведущей Ольги Бузовой.
NewInform 12:48
Общество

Умерла художественный руководитель «Современника» Галина Волчек

В Москве на 87-м году жизни умерла народная артистка СССР, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек, говорится в сообщении театра.
Ведомости 12:09
Происшествия

После ДТП с автобусом в Липецкой области возбуждено уголовное дело

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Джошуа поделился мнением о возможной потере одного из поясов

Газета.Ru 15:42
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Семья Заворотнюк отреагировала на слухи о танцах актрисы «на шесте»

RuNews24.ru 18:54
Культура

Канадский телеканал вырезал сцену с Трампом из фильма «Один дома 2»

Rambler News Service 10:03
Происшествия

Ветеранов спецназа ФСБ задержали за расстрелы бизнесменов в Москве

Трех ветеранов подразделений специального назначения ФСБ задержали по обвинению в убийствах московских бизнесменов, совершенных в 2008 и 2012 годах.
Lenta.ru 07:00
Общество

Скворцова поспорила с Голиковой об оптимизации здравоохранения

Глава Министерства здравоохранения Вероника Скворцова прокомментировала высказывание вице-премьера Татьяны Голиковой о том, что оптимизация здравоохранения в регионах России была проведена ужасно.
РИА Новости вчера в 17:28
Хоккей

Канада победила США на молодежном чемпионате мира по хоккею

Вести.Ru 15:50
Здоровье

Минздрав изменит правила посещения пациентов в больницах

Минздрав намерен изменить правила посещения пациентов в российских больницах.
СургутИнтерНовости 24 декабря в 23:09
Политика

Песков рассказал о предпочтениях Путина в Новый год

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Игры

Мод для The Witcher 3 привносит в игру более реалистичный геймплей

Faktom 12:10
Армия и оружие

Ливия официально запросила у Турции военную поддержку

Правительство национального согласия Ливии официально запросило у Турции военную поддержку «с воздуха, с земли и с моря».
Lenta.ru 15:05
Происшествия

В офисе ФБК Алексея Навального прошли обыски

В офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в Москве прошли обыски. Об этом сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.
Вести.Ru 05:02
Происшествия

В Новгородской области у мужчины диагностировали «беременность»

В Новгородской области мужчине со сломанной рукой врачи сообщили о его «беременности».
Известия 18:49
Космос

Доказана теория относительности Эйнштейна

Оказалось, что теория точно предсказывает эффект, оказываемый гравитационным полем Sgr A*. По словам ученых, пара черных дыр в ядре Млечного Пути должна испускать гравитационные волны, которые пока нельзя обнаружить с помощью существующих детекторов.
Lenta.ru 24 декабря в 10:21
Общество

Россия нашла корабли для достройки «Северного потока-2»

Правительство России издало распоряжение о контроле иностранных судов в Балтийском море, из которого следует, что по крайней мере несколько кораблей для достройки "Северного потока-2" все же удалось найти.
Ruposters.ru вчера в 08:19
Игры

Вышел «визуальный» тизер одиночной кампании Star Citizen

Студия Cloud Imperium Games сделала подарок к католическому Рождеству, показав новый ролик сюжетной кампании Star Citizen — Squadron 42.
Игромания.ру вчера в 13:43
Армия и оружие

Пентагон планирует следить за совместными учениями РФ, КНР и Ирана

Life.ru 17:27
Происшествия

В Якутии два человека погибли в провалившихся под лед грузовиках

В Жиганском районе Якутии при провале под лед на реке Лене двух "КамАЗов" погибли два человека.
Российская газета вчера в 19:05
Технологии

Экспедиция Газпром нефти подтвердила рост популяции серых китов в Охотском море

Итогами мониторинга Газпром нефть поделилась 26 декабря 2019 г. Экологический мониторинг серых китов в Охотском море является частью совместной программы, реализуемой нефтегазовыми компаниями, работающими на о. Сахалин, с участием экспертов из ведущих российских НИИ.
Neftegaz.ru 06:28
Политика

На Украине уволили всех работавших над делом МН17 прокуроров

Все представители Украины в международной следственной группе по делу крушения «Боинга» рейса МН17 были уволены со своих прокурорских постов.
Lenta.ru 09:16
Армия и оружие

Ракета «Рокот» с военным спутником стартовала с космодрома Плесецк

Ракета-носитель "Рокот" с блоком космических аппаратов связи "Гонец-М" и спутником военного назначения стартовала с космодрома Плесецк, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе Минобороны РФ.
Интерфакс 18:22
Армия и оружие

Шведский министр обороны: Мы видели, что Россия сделала в Грузии и в Крыму

Министр обороны Швеции пытается объяснить, почему в последнее время наблюдается рост военного бюджета королевства.
Военное обозрение 05:38
Футбол

«Арсенал» усилился игроком сборной Белоруссии по футболу

Тульский «Арсенал» приобрёл у солигорского «Шахтёра» 22-летнего полузащитника Валерия Громыко.
RT на русском 16:43
Религия

РПЦ разрешила крестить детей с сохранением «национального имени»

Русская православная церковь исключила ограничения в крещении и поминовении для людей, которые носят имена святых любых поместных православных церквей мира или созвучные им, но "иностранные" имена, говорится в сообщении на сайте РПЦ.
Известия 17:30
Общество

В Госдуме предложено ввести «новогодний капитал» для пенсионеров

Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) предложил коллегам ввести «новогодний капитал», сообщает 25 декабря RT.
REGNUM 24 декабря в 22:58
Армия и оружие

Начались госиспытания тяжелого вертолета Ми-26Т2В

В России начались государственные испытания модернизированного тяжелого вертолета Ми-26Т2В, сообщили в пресс-службе холдинга "Вертолеты России".
РИА Новости 07:25
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