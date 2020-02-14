Политика
ИзвестияВячеслав Франк занял должность главы Барнаула
Гордума Барнаула избрала главой города 54-летнего Вячеслава Франка, который ранее занимал пост исполняющего обязанности мэра. Об этом в пятницу, 14 февраля, сообщает ТАСС.
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Гаджеты
Найден способ продолжить получать обновления Windows 7
Знатоки особенностей программного обеспечения Microsoft нашли лазейку, позволяющую неофициально получать предназначенные для корпоративных клиентов обновления Windows 7, расширенная поддержка которой прекращена 14 января.
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова впервые показала лицо сына Тимати
Модель Анастасия Решетова впервые показала лицо сына репера Тимати.
Космос
Спутник передал снимки таинственного образования облака
Моросящие дожди связаны именно с таким типом облаков. Данный вид облаков был замечен впервые инфракрасным спутником наблюдения в 1962 году.
Кино
Мэтт Ривз показал Роберта Паттинсона в костюме Бэтмена
Режиссер Мэтт Ривз поделился тестовым материалом со съемок «Бэтмена», в котором впервые показал Роберта Паттинсона в образе Темного рыцаря.
Здоровье
В Китае нашли действенный способ лечения коронавируса
Переливание плазмы выздоровевших от пневмонии, вызванной коронавирусом COVID-19, доказало свою эффективность для лечения зараженных пациентов.
Шоу-бизнес
Майли Сайрус выложила фото с обнаженной грудью
Певица попала в объектив папарацци Звезда американской поп-сцены Майли Сайрус недавно случайно обнажилась перед фотографами.
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Тамбовской области
Пять человек погибли в ДТП в Тамбовской области утром 14 февраля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.
Политика
Посол России в Турции заявил об угрозах из-за событий в Сирии
Глава российской дипмиссии в Анкаре Алексей Ерхов сообщил о поступающих в его адрес угрозах в связи с обострением ситуации в сирийском Идлибе.
Общество
Мать петрозаводской школьницы прокомментировала инцидент с директором
Общество
Путин подписал указ об увековечении памяти Юрия Лужкова
Президент России Владимир Путин подписал указ об увековечении памяти бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова.
Общество
«Гаражную амнистию» предложили провести в России
В правительство поступил проект закона о "гаражной амнистии", передает РИА "Новости". Документ внести Минэкономразвития и Росреестр.
Происшествия
СК запросил у Канады материалы по убийству детей в Ейске в 1942 году
Следственный комитет России попросил Канаду предоставить материалы уголовных дел в отношении Гельмута Оберлендера, который подозревается в причастности к массовому убийству детдомовцев в Ейске в 1942 году.
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил сбивать самолёты над Идлибом
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что будет сбивать все самолёты над Идлибом, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Daily Sabah.
Происшествия
Чистка рядов силовиков началась в Тюмени после скандальной вечеринки
Следователя Рафика Аглиуллина, который неудачно громко, под выкрики "АУЕ!" и "Жизнь ворам!", "обмыл майорские звездочки" недобрым словом вспоминают его теперь уже бывшие коллеги.
Политика
Экс-губернатор Калужской области Артамонов сообщил о переходе в Совфед
Бывший губернатор Калужской области Анатолий Артамонов на церемонии представления нового врио главы региона рассказал о своем переходе в Совет Федерации.
Спорт
Российские конькобежцы в США начинают борьбу за медали чемпионата мира
Армия и оружие
По Дамаску нанесен ракетный удар
Ракетные удары были отбиты силами ПВО. Ранее Дамаск был атакован 6 февраля.
Происшествия
Задержан разрешивший строительство на берегу Байкала глава Листвянки
Общество
Россия прекратила чартерное авиасообщение с Китаем
Авиасообщение между Россией и Китаем осуществляется только через Москву, где все рейсы обслуживаются в изолированном терминале.
Происшествия
Российские врачи скорой выбросили пациента в снег и уехали
В Каменск-Уральском Свердловской области врачи выбросили пациента из машины скорой в снег.
Кино
«Аритмия» стала лучшей российской мелодрамой XXI века
Авто
Рассекретили новый купеобразный кроссовер Volkswagen Tayron X
Компания Volkswagen готовит к дебюту новый купеобразный кроссовер Tayron X. Накануне на сайте министерства промышленности Китая появились первые официальные фотографии серийной версии модели.
Политика
Нидерланды отказались судить подозреваемых по делу MH17 в России
Власти Нидерландов отказались от предложения Москвы провести судебный процесс над подозреваемыми в причастности к крушению малайзийского Boeing на Украине в 2014 году на территории России.
Общество
Гидрометцентр рассказал об ожидаемой в марте погоде в России
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» рассказала о том, какая погода ожидается на территории России в марте.
Технологии
Себестоимость PlayStation 5 составляет $450
Источники, знакомые с планами Sony, рассказали, что компания заняла выжидательную позицию в плане озвучивания стоимости PS5, предоставляя право первого хода Microsoft и её Xbox Series X. Японская корпорация уже определилась с большинством компонентов, в том числе и с системой охлаждения, которая будет нетипично дорогой для игровых консолей — несколько долларов на устройство.