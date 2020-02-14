Политика

ИзвестияИзвестияВячеслав Франк занял должность главы Барнаула

Гордума Барнаула избрала главой города 54-летнего Вячеслава Франка, который ранее занимал пост исполняющего обязанности мэра. Об этом в пятницу, 14 февраля, сообщает ТАСС.
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В Барнауле выбрали нового мэра

КП - Барнаулвчера в 23:07

Фоторепортаж. Как в Барнауле избрали главу города

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«Губернатора воспринимаю как начальника». Новый мэр Барнаула дал первое интервью алтайским СМИ

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Гордума Барнаула избрала главой города Вячеслава Франка

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Смех сквозь выборы. Как прошло избрание нового мэра Барнаула

АМИТЕЛ02:15

Смех и радость. Выборы мэра Барнаула в фотографиях

Толк01:01

Главой Барнаула 14 февраля избран Вячеслав Франк

Бийский рабочий00:00
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Найден способ продолжить получать обновления Windows 7

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Эрдоган пригрозил сбивать самолёты над Идлибом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что будет сбивать все самолёты над Идлибом, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Daily Sabah.
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Экс-губернатор Калужской области Артамонов сообщил о переходе в Совфед

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Внук Назарбаева попросил политического убежища в Великобритании

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Задержан разрешивший строительство на берегу Байкала глава Листвянки

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Авиасообщение между Россией и Китаем осуществляется только через Москву, где все рейсы обслуживаются в изолированном терминале.
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В Каменск-Уральском Свердловской области врачи выбросили пациента из машины скорой в снег.
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Компания Volkswagen готовит к дебюту новый купеобразный кроссовер Tayron X. Накануне на сайте министерства промышленности Китая появились первые официальные фотографии серийной версии модели.
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Нидерланды отказались судить подозреваемых по делу MH17 в России

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Политика

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