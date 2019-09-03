Спорт день за днем

Армия и оружие Новая подлодка «Князь Олег» пополнит Тихоокеанский флот В ближайшее время Тихоокеанскому флоту будет передан ракетный подводный крейсер проекта 955А «Борей» — «Князь Олег».

Шоу-бизнес Вдова Децла рассказала, что ей пришлось переехать после смерти рэпера У вдовы Децла накопилось множество претензий к Ирине Толмацкой, и она решила откровенно поделиться ими с пользователями социальных сетей.

Театры Театр «Геликон-Опера» представит пять премьер в новом сезоне Главной премьерой нового сезона театра "Геликон-опера" станет опера Верди "Травиата", также в театре состоятся еще четыре премьеры, сообщил на собрании труппы худрук театра Дмитрий Бертман.

Общество Стало известно о новых способах кражи денег у россиян Мошенники, которые пытаются различными способами украсть деньги с банковских счетов россиян, переориентировались с пенсионеров на экономически активных граждан 30-45 лет.

Здоровье Врач назвала восемь бесполезных анализов Врач-терапевт Ирина Уфимцева перечислила восемь анализов, на которых можно сэкономить, так как практическая польза от них спорна или минимальна.

Армия и оружие Гутерриш предупредил о «континентальном масштабе» терроризма в Африке Генсек ООН Антонио Гутерриш обратил внимание на возрастающую угрозу терроризма в Африке, предупредив, что повстанческая группировка Союзных демократических сил Демократической Республики Конго (ADF) теперь связана с исламистскими ополченцами на всем континенте.

Футбол Матч Шотландия — Россия обслужит греческая бригада арбитров Стали известны арбитры, которые будут работать на матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года Шотландия — Россия, сообщается на официальном сайте УЕФА.

Происшествия В Шереметьево столкнулись два пассажирских самолета В Шереметьево на взлетно-посадочной полосе произошло столкновение двух пассажирских самолетов. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на видео.

Политика Британские депутаты поменяли повестку парламента ради переноса Brexit Большинство депутатов британской палаты общин поддержало внесение изменений в повестку парламента для того, чтобы 4 сентября рассмотреть законопроект о запрете Brexit без сделки c ЕС, сообщается на странице законодательного органа в Twitter.

Общество Трансгендер и женщина заключили брак в московском СИЗО В московском СИЗО № 6 состоялась церемония бракосочетания трансгендера, который находится под стражей, с женщиной.

Армия и оружие Системы ПВО авиабазы Хмеймим сбили два беспилотника боевиков Два ударных беспилотника боевиков попытались приблизиться к российской авиабазе Хмеймим в Сирии и были уничтожены комплексами ПВО базы, сообщили в Минобороны РФ.

Авто Lamborghini представил первый гибрид Компания Lamborghini представила первый в своей истории серийный гибридный суперкар Sian.

Происшествия Владельцу «Нового потока» Мазурову предъявили новое обвинение Следствие предъявило ранее арестованному по делу о мошенничестве владельцу ГК "Новый поток" Дмитрию Мазурову (предыдущий собственник "Антипинского НПЗ" в Тюмени, владеет "Марийским НПЗ" в Марий Эл) обвинение в особо крупной растрате, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

Политика Болгария попросила не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением Европы Министерство иностранных дел Болгарии призвало российское посольство не высказываться в поддержку тезиса о том, что СССР освободил Восточную Европу от нацизма.

Экономика Украина погасила долги перед МВФ за 2014 год Сообщается, что финальные платежи составили в целом $156 млн. В 2014 году Киев по программе stand by получил от МВФ $4,6 млрд.

Авто Группа ГАЗ представила новую «Газель» Группа ГАЗ представила новый легкий коммерческий автомобиль «Газель NN».

Финансы Снижение ставки ЦБ ослабит позицию рубля В пятницу состоится заседание ЦБ РФ, консенсус-прогноз сводится к тому, что регулятор снизит ставку до 7%, что ослабит позицию рубля относительно ведущих мировых валют.

Экономика ПФР предложил новую систему выплаты пенсионных накоплений В настоящее время пенсионные накопления выплачиваются гражданам, получившим основания на подобные выплаты по ОПС, единовременно, если рассчитанный размер ежемесячных выплат не превышает 5% по отношению к его ежемесячным выплатам страховой пенсии по старости.

Игры Свежий трейлер Ghost Recon Breakpoint посвящён драме злодея Ubisoft представила свежий кинематографический трейлер Ghost Recon Breakpoint, посвящённый предыстории Коула Д. Уокера — главного злодея боевика, роль которого досталась Джону Бернталу.

Шоу-бизнес Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко снова станут родителями Супруга футболиста объявила о второй беременности. В семье Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко ожидается прибавление.