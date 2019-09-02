Защитник сборной России Вячеслав Караваев перешел из голландского "Витесса" в "Зенит". 24-летний футболист подписал контракт сроком на четыре года. Ориентировочная стоимость Караваева 8 миллионов евро.

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