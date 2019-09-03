Футбол
Накануне.RuЗащитник «Витесса» Караваев перешёл в «Зенит»
Санкт-петербургский "Зенит" купил защитника сборной России Вячеслава Караваева. Предыдущей командой футболиста был голландский "Витесс", возглавляемый Леонидом Слуцким.
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«Зенит» вернул Караваева в Россию. Питерцы провели мощную трансферную кампанию
Sport24.ruвчера в 14:47
Директор «Витесса»: мы не смогли отказаться от предложения «Зенита» по Караваеву
Чемпионатвчера в 15:42
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Происшествия
В Москве задержан журналист Илья Азар
Журналиста "Новой газеты" и муниципального депутата района Хамовники Илью Азара задержали вечером в столице, сообщил Азар в своем телеграм-канале.
Интерфакс вчера в 14:31
Политика
Порошенко получил новую работу в Раде
Экс-президент Украины Петр Порошенко нашел себе новую работу в Верховной раде.
Телеканал 360° вчера в 11:51
Культура
Розенбаум рассказал о своем состоянии после операции
Газета.Ru 02:08
Происшествия
Впавшая в кому в Турции российская студентка умерла
Молодая россиянка, которая по непонятным причинам захлебнулась в бассейне, а затем впала в кому во время отдыха в Турции, умерла.
Lenta.ru 05:26
Происшествия
Полиция начала проверку после жестокого убийства девушки в Сочи
В Сочи правоохранительные органы приступили к проверке после изнасилования и убийства 24-летней девушки.
Газета.Ru 05:36
Политика
Лукашенко объяснил «закрытие наглухо» границы с Украиной
Белоруссия была вынуждена закрыть границу с Украиной из-за потока оружия, хлынувшего оттуда.
РБК 05:04
Происшествия
В Росгвардии назвали справедливым приговор блогеру Синице
RT на русском 04:59
Футбол
Селезнев стал игроком «Бурсаспора»
Sport24.ru 04:22
Кино
Умерла народная артистка Зинаида Славина
Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Зинаида Славина умерла во вторник, 3 сентября, в возрасте 79 лет, сообщает пресс-служба «Содружества актеров Таганки».
Известия 06:05
Недвижимость
Предложение новостроек с отделкой в Москве достигло рекордных показателей
Предложение квартир и апартаментов с отделкой в новостройках Москвы достигло рекордных показателей за всю историю рынка.
РБК 05:23
Общество
Ураган «Дориан» снизился до четвертой категории
РИА Новости вчера в 11:12
Политика
Украинского эксперта выгнали из студии телеканала «Россия 1»
Ранее, напомним, украинскому эксперту Всеволоду Непогодину запретили участие в телепрограмме "60 минут" на телеканале "Россия 1" за неподобающее поведение.
Российская газета 01:00
Политика
Верховная рада одобрила закон о лишении депутатов неприкосновенности
Верховная рада Украины одобрила закон о внесении изменений в Конституцию о снятии депутатской неприкосновенности, пишет во вторник, 3 сентября, ТАСС.
Известия 04:54
Общество
В Кузбассе суд закрыл детский сад из-за радиации
Российская газета 01:46
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Гражданка Беларуси, которая в четырехлетнем возрасте потерялась в белорусской электричке, нашлась в России спустя 20 лет.
Российская газета вчера в 18:48
Политика
СМИ узнали о домашнем аресте родственника Асада из-за денег для России
Сирийский президент поместил своего двоюродного брата, бизнесмена Рами Маклуфа, под домашний арест, после того как Россия потребовала у Дамаска «миллиарды долларов», пишет Al Quds Al Arabi.
РБК 01 сентября в 09:03
Экономика
Аграрии Калининграда заявили о критической ситуации с продажей пшеницы
Сколько зерна не могут вывезти из Калининграда В 2019 году в Калининградской области рекордный урожай зерна, который уже превысил внутренние потребности региона, написала в письме глава Калининградского зернового клуба: по данным на 26 августа, в области собрано 430 тыс. т зерна (при внутреннем потреблении 350 тыс. т) и предстоит убрать еще 50% яровой пшеницы.
РБК 00:01
Политика
Мутко, критикуя иркутского омбудсмена, перешел почти на мат
На омбудсмена жаловались местные бизнесмены. По словам Мутко, на уполномоченного поступает много жалоб от жителей.
URA.Ru 05:16
Политика
Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне
Российское посольство в Великобритании назвало неприемлемым заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что в сентябре 1939 года Польша оказалась «между фашистским молотом и коммунистической наковальней».
RT на русском вчера в 18:29
Общество
Муж Поклонской сообщил о расставании с ней
Экс-руководитель аппарата федерального омбудсмена Иван Соловьев заявил о расставании со своей супругой депутатом Госдумы Натальей Поклонской.
Газета.Ru вчера в 05:51
Общество
В американской школе запретили книги о Гарри Поттере из-за «проклятий»
Ученикам начальной школы Святого Эдварда в американском штате Теннесси запретили брать в библиотеке книги о Гарри Поттере, пишет газета Tennessean.
РИА Новости 00:18
Экономика
ПФР предложил изменить механизм выплат накопительной пенсии
Если задуманное будет реализовано, доля выходящих на пенсию россиян, которые получат накопительную пенсию в виде единовременной выплаты, возрастет.
Российская газета 01 сентября в 21:32
Происшествия
Женщину экстренно госпитализировали после секса в московской гостинице
В Москве 39-летнюю женщину экстренно госпитализировали после того, как она провела ночь со свои партнером в одной из гостиниц, передает РЕН.
Газета.Ru вчера в 20:39
Происшествия
С пяти фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве сняли обвинения
Следственный комитет России по результатам расследования уголовного дела, связанного с массовыми беспорядками в Москве 27 июля снял обвинения с пяти фигурантов.
Газета.Ru 05:59
Хоккей
EA Sports опубликовала список лучших хоккеистов NHL 20
EA Sports опубликовала свою версию рейтинга 50 лучших хоккеистов NHL 20.
CyberSport.ru 06:10
Здоровье
Автодорогу Моховая Падь — Белогорье перекроют из-за карантина по АЧС
С 4 сентября и до окончания карантина введен полный запрет на движение по дороге Моховая Падь — Белогорье, 31-ый километр трассы «Благовещенск – Свободный – Белогорье», сообщает администрация Благовещенска.
АСН24 05:55
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов сообщил о беременности жены
Избранницей спортсмена стала вторая вице-мисс России-2014 Анастасия Костенко. В июле того же года у пары родилась дочь.
РИА Новости 05:59
Происшествия
Стало известно о выплате компенсации жертвам теракта Беслана
В апреле 2017 года ЕСПЧ обязал Россию выплатить около трех миллионов евро родственникам жертв теракта в Беслане.
Lenta.ru 04:08
Экономика
Акции «Сургутнефтегаза» подорожали на 20%
Быстрый рост цен на акции «Сургутнефтегаза» продолжается второй день подряд. В понедельник, 2 сентября, они подорожали более чем на 12%.
РБК 05:33