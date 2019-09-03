Спорт день за днем

Происшествия В Москве задержан журналист Илья Азар Журналиста "Новой газеты" и муниципального депутата района Хамовники Илью Азара задержали вечером в столице, сообщил Азар в своем телеграм-канале.

Политика Порошенко получил новую работу в Раде Экс-президент Украины Петр Порошенко нашел себе новую работу в Верховной раде.

Происшествия Впавшая в кому в Турции российская студентка умерла Молодая россиянка, которая по непонятным причинам захлебнулась в бассейне, а затем впала в кому во время отдыха в Турции, умерла.

Происшествия Полиция начала проверку после жестокого убийства девушки в Сочи В Сочи правоохранительные органы приступили к проверке после изнасилования и убийства 24-летней девушки.

Политика Лукашенко объяснил «закрытие наглухо» границы с Украиной Белоруссия была вынуждена закрыть границу с Украиной из-за потока оружия, хлынувшего оттуда.

Кино Умерла народная артистка Зинаида Славина Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Зинаида Славина умерла во вторник, 3 сентября, в возрасте 79 лет, сообщает пресс-служба «Содружества актеров Таганки».

Недвижимость Предложение новостроек с отделкой в Москве достигло рекордных показателей Предложение квартир и апартаментов с отделкой в новостройках Москвы достигло рекордных показателей за всю историю рынка.

Политика Украинского эксперта выгнали из студии телеканала «Россия 1» Ранее, напомним, украинскому эксперту Всеволоду Непогодину запретили участие в телепрограмме "60 минут" на телеканале "Россия 1" за неподобающее поведение.

Политика Верховная рада одобрила закон о лишении депутатов неприкосновенности Верховная рада Украины одобрила закон о внесении изменений в Конституцию о снятии депутатской неприкосновенности, пишет во вторник, 3 сентября, ТАСС.

Происшествия Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России Гражданка Беларуси, которая в четырехлетнем возрасте потерялась в белорусской электричке, нашлась в России спустя 20 лет.

Политика СМИ узнали о домашнем аресте родственника Асада из-за денег для России Сирийский президент поместил своего двоюродного брата, бизнесмена Рами Маклуфа, под домашний арест, после того как Россия потребовала у Дамаска «миллиарды долларов», пишет Al Quds Al Arabi.

Экономика Аграрии Калининграда заявили о критической ситуации с продажей пшеницы Сколько зерна не могут вывезти из Калининграда В 2019 году в Калининградской области рекордный урожай зерна, который уже превысил внутренние потребности региона, написала в письме глава Калининградского зернового клуба: по данным на 26 августа, в области собрано 430 тыс. т зерна (при внутреннем потреблении 350 тыс. т) и предстоит убрать еще 50% яровой пшеницы.

Политика Мутко, критикуя иркутского омбудсмена, перешел почти на мат На омбудсмена жаловались местные бизнесмены. По словам Мутко, на уполномоченного поступает много жалоб от жителей.

Политика Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне Российское посольство в Великобритании назвало неприемлемым заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что в сентябре 1939 года Польша оказалась «между фашистским молотом и коммунистической наковальней».

Общество Муж Поклонской сообщил о расставании с ней Экс-руководитель аппарата федерального омбудсмена Иван Соловьев заявил о расставании со своей супругой депутатом Госдумы Натальей Поклонской.

Общество В американской школе запретили книги о Гарри Поттере из-за «проклятий» Ученикам начальной школы Святого Эдварда в американском штате Теннесси запретили брать в библиотеке книги о Гарри Поттере, пишет газета Tennessean.

Экономика ПФР предложил изменить механизм выплат накопительной пенсии Если задуманное будет реализовано, доля выходящих на пенсию россиян, которые получат накопительную пенсию в виде единовременной выплаты, возрастет.

Происшествия Женщину экстренно госпитализировали после секса в московской гостинице В Москве 39-летнюю женщину экстренно госпитализировали после того, как она провела ночь со свои партнером в одной из гостиниц, передает РЕН.

Происшествия С пяти фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве сняли обвинения Следственный комитет России по результатам расследования уголовного дела, связанного с массовыми беспорядками в Москве 27 июля снял обвинения с пяти фигурантов.

Хоккей EA Sports опубликовала список лучших хоккеистов NHL 20 EA Sports опубликовала свою версию рейтинга 50 лучших хоккеистов NHL 20.

Здоровье Автодорогу Моховая Падь — Белогорье перекроют из-за карантина по АЧС С 4 сентября и до окончания карантина введен полный запрет на движение по дороге Моховая Падь — Белогорье, 31-ый километр трассы «Благовещенск – Свободный – Белогорье», сообщает администрация Благовещенска.

Шоу-бизнес Дмитрий Тарасов сообщил о беременности жены Избранницей спортсмена стала вторая вице-мисс России-2014 Анастасия Костенко. В июле того же года у пары родилась дочь.

Происшествия Стало известно о выплате компенсации жертвам теракта Беслана В апреле 2017 года ЕСПЧ обязал Россию выплатить около трех миллионов евро родственникам жертв теракта в Беслане.