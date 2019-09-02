Футбол
Вести.RuВячеслав Караваев стал игроком «Зенита»
Защитник сборной России Вячеслав Караваев перешел из голландского "Витесса" в "Зенит". 24-летний футболист подписал контракт сроком на четыре года. Ориентировочная стоимость Караваева 8 миллионов евро.
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Евгений Левченко: «Зенит» не переплатил за Караваева. Такие игроки – на вес золота
Спорт день за днем16:15
Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 18:01, Вашингтон
Политика
Китай пожаловался в ВТО из-за новых американских пошлин
Решение Трампа последовало за сообщением о том, что Пекин введет дополнительные пошлины на ввоз американских товаров (5 078 товарных позиций, в первую очередь, автомобили и запчасти) общим объемом 75 миллиардов долларов в год.
Российская газета 13:04
Футбол
Стал известен характер травмы полузащитника ЦСКА Яки Бийола
Словенский полузащитник московского ЦСКА Яка Бийол получил повреждение капсульно-связочного аппарата правого голеностопного сустава, об этом сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
РИА Новости 09:22
Футбол
«Спортинг» арендовал полузащитника «Шахтера»
Полузащитник «Шахтера» Фернанду проведет следующий сезон в «Спортинге».
Спорт-Экспресс 16:50
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад в электричке белоруска нашлась в России
Уроженка Белоруссии Юлия Горина, которую в 1999 году обнаружили на вокзале в Рязани, спустя 20 лет нашла своих родителей.
RT на русском 14:04
Общество
Подруга Джонсона назвала поселившегося на Даунинг-стрит щенка Дилэном
Подруга британского премьер-министра Бориса Джонсона Кэрри Саймондс сообщила, что назвала 15-недельного щенка, прибывшего в понедельник в резиденцию на Даунинг-стрит, Дилэном (Dilyn).
РИА Новости 11:31
Происшествия
Суд арестовал фигуранта дела о массовых беспорядках в центре Москвы
Басманный суд Москвы арестовал очередного фигуранта дела о массовых беспорядках в центре столицы Эдуарда Малышевского, сообщили РИА Новости в суде.
РИА Новости 16:28
Политика
Нового министра образования Украины высмеяли за ошибки в тексте
Lenta.ru вчера в 21:41
Происшествия
Илью Азара и Любовь Соболь отпустили из отделения полиции
Журналиста Илью Азара и юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь отпустили из отделения полиции.
Ведомости 17:48
Политика
Пенс обвинил Россию в желании разрушить партнерство США и Польши
Вице-президент США Майк Пенс обвинил Россию в желании разрушить партнёрские отношения Вашингтона и Варшавы.
РИА Новости 08:09
Происшествия
В Кабуле прогремел мощный взрыв
По словам представителя министерства внутренних дел, взрыв произошел в районе Кабула PD9, недалеко от комплекса Green Village, где располагается ряд иностранных компаний.
РИА Новости 14:05
Общество
Ураган «Дориан» обрушился на Багамские острова
Отмечается, что ураган обрушился на Илбоу-Кей на островах Абако. По данным специалистов, скорость ветра возросла до 298 километров в час.
Lenta.ru вчера в 14:29
Экономика
В России предложили изменить механизм выплат накопительных пенсий
ПФР предлагает пересмотреть механизм выплат пенсии и назначать накопительную пенсию только тем гражданам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год — 8846 рублей.
REGNUM 00:20
Шоу-бизнес
Анастасии Решетовой стало плохо в самолете
Накануне, бизнесвумен побывала на Мальдивах. По пути в Москву ей стало плохо прямо на борту воздушного судна.
Дни.ру 05:37
Политика
В Берлине начнут подготовку саммита «нормандской четвёрки»
Встреча внешнеполитических советников лидеров стран "нормандской четвёрки" пройдёт 2 сентября в рамках подготовки к саммиту.
Life.ru вчера в 18:49
Шоу-бизнес
Жена Андрея Григорьева-Апполонова подала на развод
Жена Андрея Григорьева-Апполонова подала на развод Супруги официально разводятся.
Экспресс газета 01:46
Политика
Зеленский пообещал рассказать «громкую историю» о партии Медведчука
iReactor вчера в 01:33
Общество
На Урале через два дня после открытия обрушился понтонный мост
В октябре 2017 года из-за ветхости был разрушен мост через реку Каква, жители Филькино (постоянно зарегистрированы в этой части села — 13 человек) остались без транспортного сообщения с «большой землей».
Коммерсантъ 11:16
Армия и оружие
В Баку проходят учения «Eternity-2019»
Вестник Кавказа 05:39
Общество
Сальма Хайек встретила свое 53-летие в голубом бикини
Известная своей невероятной сексуальностью актриса Сальма Хайек отпраздновало свое 53-летие в голубом бикини.
РЕН ТВ вчера в 20:53
Общество
Священник испугался магии Гарри Поттера
Lenta.ru 07:54
Политика
Помпео встретится с генсеком НАТО
Госсекретарь США Майк Помпео встретится 3 сентября в Брюсселе с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
RT на русском 16:30
Футбол
В России закрылось трансферное окно
Трансферное окно в России закрылось.
Спорт-Экспресс 17:02
Интернет
Facebook откажется от счетчика лайков
Администрация Facebook обсуждает возможность тестирования функции, которая скрывает счетчик лайков и реакций.
Югополис 12:14
Экономика
Медведев проведет совещания о бюджетных расходах на ЖКХ, жилье и культуру
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев проведет во вторник совещания о расходах федерального бюджета в 2020-2022 годах на ЖКХ, жилищное строительство, физкультуру и культуру.
ТАСС 17:03
Футбол
Двоюродный брат Стивена Джеррарда перешел в «Фиорентину»
Нападающий «Ливерпуля» Бобби Данкан продолжит карьеру в «Фиорентине».
Спорт-Экспресс 14:19
Музыка
Лоза назвал шутки про песню Шуфутинского «3-е сентября» безвкусицей
Шуфутинский впервые исполнил песню "Третье сентября" в 1993 году, позднее она вошла в его альбом "Гуляй, душа".
РИА Новости 13:10
Общество
В Петербурге открылся пансион воспитанниц Минобороны
В Петербурге Сергей Шойгу открыл филиал пансиона воспитанниц Министерства обороны России. В первый набор вошли 240 девочек.
Российская газета 10:06
Авто
Bugatti Chiron поставил новый рекорд скорости
Опытный образец автомобиля Bugatti Chiron, модификация которого близка к серийной, побил рекорд скорости, разогнавшись до 304,773 мили в час (490,484 км/ч).
Известия 10:57