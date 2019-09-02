Футбол

Вести.RuВести.RuВячеслав Караваев стал игроком «Зенита»

Защитник сборной России Вячеслав Караваев перешел из голландского "Витесса" в "Зенит". 24-летний футболист подписал контракт сроком на четыре года. Ориентировочная стоимость Караваева 8 миллионов евро.
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Караваев определился с игровым номером в «Зените»

Sport24.ru16:52

Евгений Левченко: «Зенит» не переплатил за Караваева. Такие игроки – на вес золота

Спорт день за днем16:15

10 главных переходов в РПЛ в последний день трансферного окна

Sports.ru17:55

Караваев выбрал игровой номер в «Зените»

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Караваев выбрал номер в «Зените». Под ним играл Широков

Sportbox.RU17:03

Караваев — в «Зените», Фернандеш — в «Краснодаре», Игбун — в «Динамо»

Спорт-Экспресс17:05

«Зенит» объявил о переходе Караваева

Metaratings12:14
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Решение Трампа последовало за сообщением о том, что Пекин введет дополнительные пошлины на ввоз американских товаров (5 078 товарных позиций, в первую очередь, автомобили и запчасти) общим объемом 75 миллиардов долларов в год.
Российская газета 13:04
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Стал известен характер травмы полузащитника ЦСКА Яки Бийола

Словенский полузащитник московского ЦСКА Яка Бийол получил повреждение капсульно-связочного аппарата правого голеностопного сустава, об этом сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
РИА Новости 09:22
Футбол

«Спортинг» арендовал полузащитника «Шахтера»

Полузащитник «Шахтера» Фернанду проведет следующий сезон в «Спортинге».
Спорт-Экспресс 16:50
Происшествия

Потерявшаяся 20 лет назад в электричке белоруска нашлась в России

Уроженка Белоруссии Юлия Горина, которую в 1999 году обнаружили на вокзале в Рязани, спустя 20 лет нашла своих родителей.
RT на русском 14:04
Общество

Подруга Джонсона назвала поселившегося на Даунинг-стрит щенка Дилэном

Подруга британского премьер-министра Бориса Джонсона Кэрри Саймондс сообщила, что назвала 15-недельного щенка, прибывшего в понедельник в резиденцию на Даунинг-стрит, Дилэном (Dilyn).
РИА Новости 11:31
Происшествия

Суд арестовал фигуранта дела о массовых беспорядках в центре Москвы

Басманный суд Москвы арестовал очередного фигуранта дела о массовых беспорядках в центре столицы Эдуарда Малышевского, сообщили РИА Новости в суде.
РИА Новости 16:28
Происшествия

Россиянина задержали на американском судне с 800 кг кокаина на борту

Известия 09:57
Политика

Нового министра образования Украины высмеяли за ошибки в тексте

Lenta.ru вчера в 21:41
Происшествия

Илью Азара и Любовь Соболь отпустили из отделения полиции

Журналиста Илью Азара и юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь отпустили из отделения полиции.
Ведомости 17:48
Политика

Пенс обвинил Россию в желании разрушить партнерство США и Польши

Вице-президент США Майк Пенс обвинил Россию в желании разрушить партнёрские отношения Вашингтона и Варшавы.
РИА Новости 08:09
Происшествия

В Кабуле прогремел мощный взрыв

По словам представителя министерства внутренних дел, взрыв произошел в районе Кабула PD9, недалеко от комплекса Green Village, где располагается ряд иностранных компаний.
РИА Новости 14:05
Общество

Ураган «Дориан» обрушился на Багамские острова

Отмечается, что ураган обрушился на Илбоу-Кей на островах Абако. По данным специалистов, скорость ветра возросла до 298 километров в час.
Lenta.ru вчера в 14:29
Экономика

В России предложили изменить механизм выплат накопительных пенсий

ПФР предлагает пересмотреть механизм выплат пенсии и назначать накопительную пенсию только тем гражданам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год — 8846 рублей.
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Шоу-бизнес

Анастасии Решетовой стало плохо в самолете

Накануне, бизнесвумен побывала на Мальдивах. По пути в Москву ей стало плохо прямо на борту воздушного судна.
Дни.ру 05:37
Политика

В Берлине начнут подготовку саммита «нормандской четвёрки»

Встреча внешнеполитических советников лидеров стран "нормандской четвёрки" пройдёт 2 сентября в рамках подготовки к саммиту.
Life.ru вчера в 18:49
Шоу-бизнес

Жена Андрея Григорьева-Апполонова подала на развод

Жена Андрея Григорьева-Апполонова подала на развод Супруги официально разводятся.
Экспресс газета 01:46
Политика

Зеленский пообещал рассказать «громкую историю» о партии Медведчука

iReactor вчера в 01:33
Общество

На Урале через два дня после открытия обрушился понтонный мост

В октябре 2017 года из-за ветхости был разрушен мост через реку Каква, жители Филькино (постоянно зарегистрированы в этой части села — 13 человек) остались без транспортного сообщения с «большой землей».
Коммерсантъ 11:16
Армия и оружие

В Баку проходят учения «Eternity-2019»

Вестник Кавказа 05:39
Общество

Сальма Хайек встретила свое 53-летие в голубом бикини

Известная своей невероятной сексуальностью актриса Сальма Хайек отпраздновало свое 53-летие в голубом бикини.
РЕН ТВ вчера в 20:53
Общество

Священник испугался магии Гарри Поттера

Lenta.ru 07:54
Политика

Помпео встретится с генсеком НАТО

Госсекретарь США Майк Помпео встретится 3 сентября в Брюсселе с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
RT на русском 16:30
Футбол

В России закрылось трансферное окно

Трансферное окно в России закрылось.
Спорт-Экспресс 17:02
Интернет

Facebook откажется от счетчика лайков

Администрация Facebook обсуждает возможность тестирования функции, которая скрывает счетчик лайков и реакций.
Югополис 12:14
Баскетбол

Сборная России одержала вторую победу подряд на ЧМ по баскетболу

РБК 10:30
Экономика

Медведев проведет совещания о бюджетных расходах на ЖКХ, жилье и культуру

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев проведет во вторник совещания о расходах федерального бюджета в 2020-2022 годах на ЖКХ, жилищное строительство, физкультуру и культуру.
ТАСС 17:03
Футбол

Двоюродный брат Стивена Джеррарда перешел в «Фиорентину»

Нападающий «Ливерпуля» Бобби Данкан продолжит карьеру в «Фиорентине».
Спорт-Экспресс 14:19
Музыка

Лоза назвал шутки про песню Шуфутинского «3-е сентября» безвкусицей

Шуфутинский впервые исполнил песню "Третье сентября" в 1993 году, позднее она вошла в его альбом "Гуляй, душа".
РИА Новости 13:10
Общество

В Петербурге открылся пансион воспитанниц Минобороны

В Петербурге Сергей Шойгу открыл филиал пансиона воспитанниц Министерства обороны России. В первый набор вошли 240 девочек.
Российская газета 10:06
Авто

Bugatti Chiron поставил новый рекорд скорости

Опытный образец автомобиля Bugatti Chiron, модификация которого близка к серийной, побил рекорд скорости, разогнавшись до 304,773 мили в час (490,484 км/ч).
Известия 10:57
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