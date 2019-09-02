Футбол

Вести.RuВести.RuВячеслав Караваев стал игроком «Зенита»

Защитник сборной России Вячеслав Караваев перешел из голландского "Витесса" в "Зенит". 24-летний футболист подписал контракт сроком на четыре года. Ориентировочная стоимость Караваева 8 миллионов евро.
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Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 15:23, Вашингтон
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