Футбол
Вести.RuВячеслав Караваев стал игроком «Зенита»
Защитник сборной России Вячеслав Караваев перешел из голландского "Витесса" в "Зенит". 24-летний футболист подписал контракт сроком на четыре года. Ориентировочная стоимость Караваева 8 миллионов евро.
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Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 15:23, Вашингтон
Политика
Президент Польши выступил против возвращения России в G7
Президент Польши Анджей Дуда в ходе совместной пресс-конференции с вице-президентом США Майком Пенсом выступил против возрождения формата «Большой восьмерки» с участием России, сообщает USA Today.
РБК 14:43
Общество
Три штата США объявили эвакуацию из-за урагана «Дориан»
Режим чрезвычайной ситуации объявлен в штате Северная Каролина - на время урагана в ряде округов закрыты школы и госучреждения.
Газета.Ru 03:32
Происшествия
В Москве задержан журналист Илья Азар
Журналиста "Новой газеты" и муниципального депутата района Хамовники Илью Азара задержали вечером в столице, сообщил Азар в своем телеграм-канале.
Интерфакс 14:31
Футбол
Футболист Игбун перешел из «Уфы» в «Динамо» на правах аренды
Нигерийский нападающий Сильвестр Игбун перешел из "Уфы" в московское "Динамо" на правах аренды.
ТАСС 10:29
Авто
Назвали самые ценные лоты токийского аукциона раритетных машин
Эксперты издания «Профиль» назвали самые ценные и интересные лоты на аукционе раритетных автомобилей BH Auction, который пройдёт в ближайшие выходные в Токио.
Тарантас Ньюс 09:10
Происшествия
Обвинение попросило шесть лет колонии блогеру Синице
Аргументы и Факты 13:39
Авто
В Госдуме предложили отменить транспортный налог
Депутаты Госдумы в скором времени в очередной раз обсудят возможную отмену транспортного налога.
AutoNews 03:15
Происшествия
В Кабуле произошёл мощный взрыв
REGNUM 14:20
Происшествия
Глава МВД занялся расследованием хищений в банке «Замоскворецкий»
Владимир Колокольцев назначил служебную проверку работы следствия после исков футболистов Министр внутренних дел Владимир Колокольцев распорядился провести служебную проверку, связанную с расследованием уголовного дела о хищении средств в банке «Замоскворецкий».
Коммерсантъ 11:15
Происшествия
В Ярославле столкнулись три автобуса
В Ярославле произошло ДТП с участием трёх маршрутных автобусов.
RT на русском 11:59
Происшествия
Суд в Москве арестовал ещё одну фигурантку дела Абызова
RT на русском 13:18
Политика
Зеленский с женой запретили фотографировать сына-первоклассника
Чета Зеленских посетила школьную линейку в Новопечерской школе, куда их сын в этом году пошел в первый класс.
РБК 06:33
Происшествия
СМИ сообщили о 34 погибших при пожаре на судне у берегов Калифорнии
Более 30 человек погибли в пожаре на корабле у берегов американского штата Калифорния.
Известия 09:10
Происшествия
В Липецке выясняют обстоятельства нападения циркового льва на женщину
Информационный портал "Липецк 48" рассказал о женщине, которая пострадала от льва при посещении передвижного цирка-шапито.
РИА Новости 14:09
Происшествия
В Башкирии отец выстрелил в голову сыну
Затаив обиду, будучи пьяным, отец взял пистолет, разбудил сына и выстрелил ему в голову.
Молодежная газета (Уфа) 08:29
Авто
Группа ГАЗ показала новую «Газель»
Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.
РБК 07:52
Энергетика
Орешкин заявил о готовности экономики России к нефти по $40 за баррель
Экономика России не будет испытывать негативного влияния при стоимости нефти на уровне $40 за баррель, заявил в интервью ТАСС министр экономического развития Максим Орешкин.
Ведомости вчера в 20:54
Экономика
В ЦБ предложили передать правительству функции в сфере техосмотра
Центробанк выступил с предложением передачи правительству функций Российского союза автостраховщиков (РСА) по контролю за техосмотром автомобилей.
RT на русском 04:15
Наука
В Китае разработали гель, который восстанавливает зубы без пломб
Ученые из Китая создали гель, который лечит и заделывает зубы, а также самостоятельно восстанавливает зубную эмаль.
Ugpressa.ru 31 августа в 12:50
Политика
Первый президент Крыма пришел в сознание после инсульта
Мешков был первым и единственным президентом Крыма, этот пост он занимал в 1994–1995 годах, когда республика была автономией в составе Украины.
Известия 14:39
Политика
Премьер Украины назвал приоритетную задачу нового правительства
Премьер Украины Алексей Гончарук заявил, что среди приоритетных задач правительства в ближайшие недели подготовка к визиту МВФ и переговорам по транзиту российского газа.
РИА Новости 05:35
Интернет
Facebook откажется от счетчика лайков
Администрация Facebook обсуждает возможность тестирования функции, которая скрывает счетчик лайков и реакций.
Югополис 12:14
Армия и оружие
Зеленский уволил экс-главу Генштаба ВСУ с военной службы
Президент Украины Владимир Зеленский уволил бывшего главу Генштаба ВС страны Виктора Муженко с военной службы в запас, соответствующий указ опубликован на сайте главы украинского государства в понедельник.
РИА Новости 11:15
Здоровье
Бананы оказывают благоприятное влияние на организм
Бананы содержат много клетчатки, поэтому являются отличным перекусом для спортсменов после тренировки.
Live24 вчера в 07:08
Общество
Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании
Муж депутата Госдумы Натальи Поклонской, экс-руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев, раскрыл суть ее недавнего заявления о переменах в ее жизни, "о которых даже никто не догадывается".
Газета.Ru 07:16