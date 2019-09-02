Футбол
Rambler News ServiceЗащитник «Витесса» Караваев перешел в «Зенит»
Караваев является воспитанником «ЦСКА». Он выступал в чешских клубах «Дукла», «Яблонец» и «Спарта», а 31 января 2018 года перешел в голландский «Витесс», с которым подписал контакт до лета 2021 года. Он также играл за юношеские и молодежные сборные России всех возрастов.
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Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 21:24, Вашингтон
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