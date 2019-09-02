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Футбол Защитник Брызгалов стал игроком «Факела» Воронежский «Факел» объявил о переходе в команду защитника «Урала» Сергея Брызгалова. Условия трансфера 26-летнего футболиста не уточняются.

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