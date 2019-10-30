Футбол

Bethub.orgBethub.orgВячеслав Колосков исключил возможность подкупа организаторов ЧМ-2018

Бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков подчеркнул, что сам факт подкупа или иного воздействия на чиновников из Международной федерации футбола полностью исключен.
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с чего всё началось
Он исключил разработку оргкомитетом «Россия-2018» коррупционных схем, о которых ранее со ссылкой на Telegram-канал Black Mirror сообщил
 портал The Insider.
РБК04:33

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Бывший замгендиректора оргкомитета «Россия-2018» о досье на чиновников ФИФА: «Эти „документы“ – фальсификация»

Sports.ru08:07

Источник: оргкомитет «Россия-2018» рассматривал вариант подкупа чиновников ФИФА

Чемпионат02:39

ФИФА считает тщательным проведенное расследование по выбору России организатором ЧМ-2018

ТАСС Спорт07:02

ФИФА проводила тщательное расследование по выбору России организатором ЧМ-2018

Матч ТВ08:43

Вячеслав Колосков: Новый скандал с ЧМ-2018 – как разговор Трампа с Зеленским

Советский спорт07:44

Колосков ответил на сообщение о планах подкупа при выборе хозяина ЧМ-2018

РБК04:33

Источник: оргкомитет ЧМ-2018 рассматривал варианты воздействия на чиновников ФИФА

RT на русском04:28
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Политика

МИД Турции осудил решение Конгресса США о признании геноцида армян

Глава министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу прокомментировал решение Конгресса США о признании геноцида армян в Османской империи.
Газета.Ru вчера в 20:56
Происшествия

Актриса Лидия Вележева устроила дебош в самолете

Пассажирка авиалайнера, который должен был вылететь из московского Шереметьево в Тель-Авив устроила дебош на его борту.
Российская газета 08:02
Общество

Дания разрешила строительство «Северного потока-2»

Датское энергетическое агентство разрешило компании Nord Stream 2 AG вести строительство газопровода "Северный поток-2" на датском континентальном шельфе.
Вести.Ru 09:05
Хоккей

Овечкин и Свечников признаны звездами дня в НХЛ

РБК 03:08
Происшествия

В Ярославле дети в детском саду избили девочку

Весьма вчера в 16:06
Политика

Путин не поедет на саммит АТЭС в Чили

"Президент планирует принять участие в саммите БРИКС, который пройдет в Бразилиа, он отправится туда в трехдневную поездку", - сказал журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
ТАСС 06:16
Происшествия

В Курганской области в колонию отправили бывшего руководителя УФСИН

Суд приговорил Ильгиза Ильясова за взятки и злоупотребление должностными полномочиями к 5 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима с лишением права занимать должности в государственных органах на срок 2 года.
REGNUM 09:14
Общество

Каждый второй подросток заявил об агрессии в школе

Каждый второй из опрошенных подростков (52%) сталкивался с агрессией в школе.
РБК 06:25
Политика

Путин прибыл в Будапешт для переговоров с премьером Венгрии

Президент РФ Владимир Путин в среду прибыл в Будапешт, где состоятся его переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
ТАСС 09:12
Хоккей

Малкин объяснил, зачем ему американское гражданство

Звезда мирового хоккея Евгений Малкин признал, что у него действительно есть американский паспорт.
РЕН ТВ вчера в 06:49
Армия и оружие

Киев ввел в оккупированной части Донбасса «желтый режим»

Военнослужащие, работники правоохранительных органов имеют на период действия режима "желтый" специальные полномочия.
ИА Новороссия 08:50
Здоровье

Диетолог Соломатина назвала самые вредные сочетания продуктов

В каждом продукте содержатся белки, жиры и углеводы.
Вечерняя Москва 28 октября в 08:24
Шоу-бизнес

Лейбл Максима Фадеева расторг контракты со всеми артистами

Музыкант Максим Фадеев сообщил о расторжении его продюсерским центром MALFA контрактов со всеми артистами лейбла.
Известия 06:50
Общество

Медведев заявил о планах расширить налоговый режим для самозанятых

"В ближайшее время предлагается распространить этот опыт на другие регионы, поскольку это самый простой в декларировании налог на доходы, который не должен меняться", — сказал премьер.
РИА Новости 05:54
Здоровье

В Великом Новгороде закрывается «Полимедика»

Вчера вечером в официальной группе поликлиники «Полимедика» в социальных сетях была размещена информация о закрытии медицинского учреждения.
53 новости 02:36
Шоу-бизнес

Симоньян отказалась говорить с Собчак о Петрове и Боширове

Главный редактор RT Маргарита Симоньян отказалась отвечать на уточняющие вопросы Ксении Собчак об интервью с Александром Петровым и Русланом Бошировым.
News.ru 08:27
Армия и оружие

Президент Литвы объяснил наличие танков НАТО у границы

Президент Литвы Гатанас Науседа объяснил, для чего нужны танки на границе с Белоруссией, сообщает Delfi во вторник, 29 октября.
Известия вчера в 05:59
Теннис

Медведев проиграл во втором круге «Мастерса» в Париже

Теннисист Даниил Медведев проиграл во втором круге турнира серии «Мастерс» в Париже.
РБК вчера в 19:33
Кино

HBO анонсировал приквел «Игры престолов» о клане Таргариенов

Компания HBO анонсировала десять серий нового приквела "Игры престолов", который расскажет историю семьи Таргариенов.
VSE42.RU 06:24
Политика

Украинский депутат признал переписку с проституткой в рабочее время

Депутат Богдан Яременко признал, что заказывал проституток, находясь в Раде в рабочее время, но сказал, что это была провокация с его стороны.
Газета.Ru 06:51
Шоу-бизнес

Лолита потребует признать свой брак фиктивным

Взгляд.ру 28 октября в 12:31
Политика

Рада отказалась создать комиссию для расследования событий в Одессе

Верховная рада Украины проголосовала против инициативы оппозиции по созданию временной следственной комиссии по расследованию массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года, в ходе которых погибли 48 человек.
RT на русском 06:38
Общество

Россияне мечтают о пенсии в 40 тысяч рублей

Газета.Ru 09:02
Экономика

Россиянам разъяснили новую пенсионную систему

Новая система будет абсолютно добровольной и позволит россиянам самостоятельно финансировать свою будущую негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства.
Lenta.ru вчера в 06:13
Политика

Венгрия наложила вето на декларацию НАТО по Украине

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что представители Будапешта наложили вето на совместную декларацию послов стран — членов НАТО по Украине.
RT на русском 07:58
Экономика

Белозеров назвал возможные сроки строительства моста на Сахалин

Железнодорожная линия Селихин — Ныш с переходом пролива Невельского (мост на Сахалин) может быть построена до конца 2035 года, заявил журналистам генеральный директор РЖД Олег Белозеров, передает корреспондент РБК.
РБК 09:00
Политика

Украинский министр предложил ограничить россиян во владении СМИ

26 октября в интервью украинскому «Радио Свобода» министр заявил, что его ведомство разработает специальное законодательство, в котором будет прописано понятие «манипуляция в СМИ».
РБК 07:42
Происшествия

В Твери опрокинулся автобус с пассажирами, водитель сбежал

В Твери автобус с пассажирами опрокинулся в кювет.
Российская газета 07:32
Общество

Кирилл Клейменов ответил на критику геймеров после скандального эфира

Газета.Ru 08:55
Политика

Посольство Израиля в России приостановило работу

Посольство Израиля в Москве временно прекратило работу, сообщается на странице диппредставительства на фейсбуке.
РИА Новости 04:29
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