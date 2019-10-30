с чего всё началось

Бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков подчеркнул, что сам факт подкупа или иного воздействия на чиновников из Международной федерации футбола полностью исключен.

Политика МИД Турции осудил решение Конгресса США о признании геноцида армян Глава министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу прокомментировал решение Конгресса США о признании геноцида армян в Османской империи.

Происшествия Актриса Лидия Вележева устроила дебош в самолете Пассажирка авиалайнера, который должен был вылететь из московского Шереметьево в Тель-Авив устроила дебош на его борту.

Общество Дания разрешила строительство «Северного потока-2» Датское энергетическое агентство разрешило компании Nord Stream 2 AG вести строительство газопровода "Северный поток-2" на датском континентальном шельфе.

Политика Путин не поедет на саммит АТЭС в Чили "Президент планирует принять участие в саммите БРИКС, который пройдет в Бразилиа, он отправится туда в трехдневную поездку", - сказал журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Происшествия В Курганской области в колонию отправили бывшего руководителя УФСИН Суд приговорил Ильгиза Ильясова за взятки и злоупотребление должностными полномочиями к 5 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима с лишением права занимать должности в государственных органах на срок 2 года.

Общество Каждый второй подросток заявил об агрессии в школе Каждый второй из опрошенных подростков (52%) сталкивался с агрессией в школе.

Политика Путин прибыл в Будапешт для переговоров с премьером Венгрии Президент РФ Владимир Путин в среду прибыл в Будапешт, где состоятся его переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Хоккей Малкин объяснил, зачем ему американское гражданство Звезда мирового хоккея Евгений Малкин признал, что у него действительно есть американский паспорт.

Шоу-бизнес Лейбл Максима Фадеева расторг контракты со всеми артистами Музыкант Максим Фадеев сообщил о расторжении его продюсерским центром MALFA контрактов со всеми артистами лейбла.

Общество Медведев заявил о планах расширить налоговый режим для самозанятых "В ближайшее время предлагается распространить этот опыт на другие регионы, поскольку это самый простой в декларировании налог на доходы, который не должен меняться", — сказал премьер.

Здоровье В Великом Новгороде закрывается «Полимедика» Вчера вечером в официальной группе поликлиники «Полимедика» в социальных сетях была размещена информация о закрытии медицинского учреждения.

Шоу-бизнес Симоньян отказалась говорить с Собчак о Петрове и Боширове Главный редактор RT Маргарита Симоньян отказалась отвечать на уточняющие вопросы Ксении Собчак об интервью с Александром Петровым и Русланом Бошировым.

Армия и оружие Президент Литвы объяснил наличие танков НАТО у границы Президент Литвы Гатанас Науседа объяснил, для чего нужны танки на границе с Белоруссией, сообщает Delfi во вторник, 29 октября.

Теннис Медведев проиграл во втором круге «Мастерса» в Париже Теннисист Даниил Медведев проиграл во втором круге турнира серии «Мастерс» в Париже.

Кино HBO анонсировал приквел «Игры престолов» о клане Таргариенов Компания HBO анонсировала десять серий нового приквела "Игры престолов", который расскажет историю семьи Таргариенов.

Политика Украинский депутат признал переписку с проституткой в рабочее время Депутат Богдан Яременко признал, что заказывал проституток, находясь в Раде в рабочее время, но сказал, что это была провокация с его стороны.

Политика Рада отказалась создать комиссию для расследования событий в Одессе Верховная рада Украины проголосовала против инициативы оппозиции по созданию временной следственной комиссии по расследованию массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года, в ходе которых погибли 48 человек.

Экономика Россиянам разъяснили новую пенсионную систему Новая система будет абсолютно добровольной и позволит россиянам самостоятельно финансировать свою будущую негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства.

Политика Венгрия наложила вето на декларацию НАТО по Украине Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что представители Будапешта наложили вето на совместную декларацию послов стран — членов НАТО по Украине.

Экономика Белозеров назвал возможные сроки строительства моста на Сахалин Железнодорожная линия Селихин — Ныш с переходом пролива Невельского (мост на Сахалин) может быть построена до конца 2035 года, заявил журналистам генеральный директор РЖД Олег Белозеров, передает корреспондент РБК.

Политика Украинский министр предложил ограничить россиян во владении СМИ 26 октября в интервью украинскому «Радио Свобода» министр заявил, что его ведомство разработает специальное законодательство, в котором будет прописано понятие «манипуляция в СМИ».