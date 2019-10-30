Футбол
Bethub.orgВячеслав Колосков исключил возможность подкупа организаторов ЧМ-2018
Бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков подчеркнул, что сам факт подкупа или иного воздействия на чиновников из Международной федерации футбола полностью исключен.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в 09:28, Ашберн
Политика
МИД Турции осудил решение Конгресса США о признании геноцида армян
Глава министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу прокомментировал решение Конгресса США о признании геноцида армян в Османской империи.
Газета.Ru вчера в 20:56
Происшествия
Актриса Лидия Вележева устроила дебош в самолете
Пассажирка авиалайнера, который должен был вылететь из московского Шереметьево в Тель-Авив устроила дебош на его борту.
Российская газета 08:02
Общество
Дания разрешила строительство «Северного потока-2»
Датское энергетическое агентство разрешило компании Nord Stream 2 AG вести строительство газопровода "Северный поток-2" на датском континентальном шельфе.
Вести.Ru 09:05
Происшествия
В Ярославле дети в детском саду избили девочку
Весьма вчера в 16:06
Политика
Путин не поедет на саммит АТЭС в Чили
"Президент планирует принять участие в саммите БРИКС, который пройдет в Бразилиа, он отправится туда в трехдневную поездку", - сказал журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
ТАСС 06:16
Происшествия
В Курганской области в колонию отправили бывшего руководителя УФСИН
Суд приговорил Ильгиза Ильясова за взятки и злоупотребление должностными полномочиями к 5 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима с лишением права занимать должности в государственных органах на срок 2 года.
REGNUM 09:14
Общество
Каждый второй подросток заявил об агрессии в школе
Каждый второй из опрошенных подростков (52%) сталкивался с агрессией в школе.
РБК 06:25
Политика
Путин прибыл в Будапешт для переговоров с премьером Венгрии
Президент РФ Владимир Путин в среду прибыл в Будапешт, где состоятся его переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
ТАСС 09:12
Хоккей
Малкин объяснил, зачем ему американское гражданство
Звезда мирового хоккея Евгений Малкин признал, что у него действительно есть американский паспорт.
РЕН ТВ вчера в 06:49
Армия и оружие
Киев ввел в оккупированной части Донбасса «желтый режим»
Военнослужащие, работники правоохранительных органов имеют на период действия режима "желтый" специальные полномочия.
ИА Новороссия 08:50
Здоровье
Диетолог Соломатина назвала самые вредные сочетания продуктов
В каждом продукте содержатся белки, жиры и углеводы.
Вечерняя Москва 28 октября в 08:24
Шоу-бизнес
Лейбл Максима Фадеева расторг контракты со всеми артистами
Музыкант Максим Фадеев сообщил о расторжении его продюсерским центром MALFA контрактов со всеми артистами лейбла.
Известия 06:50
Общество
Медведев заявил о планах расширить налоговый режим для самозанятых
"В ближайшее время предлагается распространить этот опыт на другие регионы, поскольку это самый простой в декларировании налог на доходы, который не должен меняться", — сказал премьер.
РИА Новости 05:54
Здоровье
В Великом Новгороде закрывается «Полимедика»
Вчера вечером в официальной группе поликлиники «Полимедика» в социальных сетях была размещена информация о закрытии медицинского учреждения.
53 новости 02:36
Шоу-бизнес
Симоньян отказалась говорить с Собчак о Петрове и Боширове
Главный редактор RT Маргарита Симоньян отказалась отвечать на уточняющие вопросы Ксении Собчак об интервью с Александром Петровым и Русланом Бошировым.
News.ru 08:27
Армия и оружие
Президент Литвы объяснил наличие танков НАТО у границы
Президент Литвы Гатанас Науседа объяснил, для чего нужны танки на границе с Белоруссией, сообщает Delfi во вторник, 29 октября.
Известия вчера в 05:59
Теннис
Медведев проиграл во втором круге «Мастерса» в Париже
Теннисист Даниил Медведев проиграл во втором круге турнира серии «Мастерс» в Париже.
РБК вчера в 19:33
Кино
HBO анонсировал приквел «Игры престолов» о клане Таргариенов
Компания HBO анонсировала десять серий нового приквела "Игры престолов", который расскажет историю семьи Таргариенов.
VSE42.RU 06:24
Политика
Украинский депутат признал переписку с проституткой в рабочее время
Депутат Богдан Яременко признал, что заказывал проституток, находясь в Раде в рабочее время, но сказал, что это была провокация с его стороны.
Газета.Ru 06:51
Шоу-бизнес
Лолита потребует признать свой брак фиктивным
Взгляд.ру 28 октября в 12:31
Политика
Рада отказалась создать комиссию для расследования событий в Одессе
Верховная рада Украины проголосовала против инициативы оппозиции по созданию временной следственной комиссии по расследованию массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года, в ходе которых погибли 48 человек.
RT на русском 06:38
Общество
Россияне мечтают о пенсии в 40 тысяч рублей
Газета.Ru 09:02
Экономика
Россиянам разъяснили новую пенсионную систему
Новая система будет абсолютно добровольной и позволит россиянам самостоятельно финансировать свою будущую негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства.
Lenta.ru вчера в 06:13
Политика
Венгрия наложила вето на декларацию НАТО по Украине
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что представители Будапешта наложили вето на совместную декларацию послов стран — членов НАТО по Украине.
RT на русском 07:58
Экономика
Белозеров назвал возможные сроки строительства моста на Сахалин
Железнодорожная линия Селихин — Ныш с переходом пролива Невельского (мост на Сахалин) может быть построена до конца 2035 года, заявил журналистам генеральный директор РЖД Олег Белозеров, передает корреспондент РБК.
РБК 09:00
Политика
Украинский министр предложил ограничить россиян во владении СМИ
26 октября в интервью украинскому «Радио Свобода» министр заявил, что его ведомство разработает специальное законодательство, в котором будет прописано понятие «манипуляция в СМИ».
РБК 07:42
Происшествия
В Твери опрокинулся автобус с пассажирами, водитель сбежал
В Твери автобус с пассажирами опрокинулся в кювет.
Российская газета 07:32
Политика
Посольство Израиля в России приостановило работу
Посольство Израиля в Москве временно прекратило работу, сообщается на странице диппредставительства на фейсбуке.
РИА Новости 04:29