Лебедев возглавляет Верховный суд РФ уже на протяжении 30 лет, за этот срок он назначался на эту должность пять раз, последний раз - в 2014 году на пост председателя уже объединенного Верховного суда, в состав которого был включен бывший Высший арбитражный суд.

Политика В Киеве предложили принудительно установить морскую границу с Россией С учетом норм международного морского права и проведенных консультаций с ведущими международными экспертами по вопросам морской делимитации предлагаем рассмотреть возможность начала принудительной переговорной процедуры с Российской Федерацией по вопросам установления морской границы - говорится в сообщении.

Политика Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа с Зеленским На сайте Белого дома опубликована стенограмма телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Транспорт МВД поддержало снижение допустимого порога превышения скорости Замглавы ГИБДД Владимир Кузин рассказал, что МВД поддержало снижение ненаказуемого порога превышения скорости, передает RT.

Политика Израиль назвал виновника нападения на саудовскую нефть Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху указал на виновника атаки на объекты компании Saudi Aramco с помощью беспилотников.

Политика Владимир Зеленский обвинил Россию в ведении войны против Украины Украинский президент заявил, что речь идёт об оперном певце Василии Слипаке, который участвовал в войне в Донбассе в составе «Правого сектора».

Кино В выходные российский прокат возглавил фильм «Тайна печати дракона» Кинолента «Тайна печати дракона», созданная совместно Россией и Китаем, стала лидером российского проката: за минувшие выходные фильм собрал 179,3 млн рублей.

Политика Меркель раскритиковала выступление шведской активистки Тунберг в ООН Немецкий канцлер Ангела Меркель раскритиковала выступление 16-летней экоактивистки из Швеции Греты Тунберг на саммите ООН по проблемам климата.

Общество Валентина Матвиенко поможет строительству метро в Екатеринбурге Валентина Матвиенко, в свою очередь, внесла проблему в протокол и потребовала от правительства восстановить программу софинансирования метрополитенов из федерального бюджета.

Общество В Гидрометцентре прогнозируют теплый октябрь Предварительный прогноз, сделанный специалистами Гидрометцентра, свидетельствует о том, что в октябре погода в большинстве областей на севере страны может оказаться теплой.

Экономика Путин назвал причиной инфляции «подкрутку» показателей Центробанком Президент России Владимир Путин назвал причиной снижения в России инфляции «подкрутку» Центробанком макроэкономических показателей в ожидании прихода в экономику 700 млрд рублей.

Политика Песков рассказал, что в полицию нельзя бросать пластиковые стаканчики Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал случаи насилия против полиции и Росгвардии на несанкционированных акциях в Москве, сравнив правосудие в США и России.

Космос С Байконура запущена последняя ракета «Союз-ФГ» Ракета «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-15» и тремя членами экипажа на борту стартовала с космодрома Байконур.

Футбол «Мариуполь» — «Динамо» Киев: никому не страшно Предлагаем прогноз на матч чемпионата Украины, в котором 25 сентября в гости к «Мариуполю» приедет киевское «Динамо».

Армия и оружие На границе Литвы и Белоруссии появится танковый батальон США В Литву прибывает танковый батальон США, который будет развернут на границе с Белоруссией в районе полигона Пабраде, говорится на сайте минобороны Литвы.

Энергетика Запасы нефти в США за неделю увеличились на 0,6%, ждали снижения Добыча нефти в США за неделю, по данным министерства, составила 12,5 миллиона баррелей в день, увеличившись на 100 тысяч в сравнении с показателем предыдущей недели в 12,6 миллиона баррелей.

Кино Трейлер фильма «Вторжение» Федора Бондарчука опубликован Кино выйдет на большие экраны 1 января 2020 года Официальный трейлер продолжения фильма Федора Бондарчука "Притяжение" опубликован на видеохостинге YouTube.

Футбол Ребров сыграет за «Спартак» в матче с «КАМАЗом» Главный тренер Спартака Олег Кононов определился с составом команды на матч 1/16 финала Кубка России с КАМАЗом.

Шоу-бизнес Певица Алла Пугачева нарисовала портрет младшей дочери Певица Алла Пугачева нарисовала портрет своей младшей дочери Елизаветы Галкиной. Этот процесс запечатлел на камеру ее супруг Максим Галкин.

Экономика Многодетные семьи получат 450 тысяч рублей на погашение ипотеки С 25 сентября многодетные семьи могут получать от государства 450 тысяч рублей на погашение ипотеки.

Происшествия Похититель картины Куинджи получил 3 года колонии строгого режима Как сообщалось, в ходе прений сторон накануне государственный обвинитель просила приговорить Чуприкова к четырем годам колонии строгого режима.

Путешествия Минкульт предложил ограничить доступ китайских туристов в Царское село Для китайских туристов, которые планируют организованно посещать музей-заповедник "Царское село", может быть ограничен доступ.

Происшествия Генералу МВД предъявлено обвинение в вымогательстве 100 млн рублей Как сообщили в СК, Мельникова обвиняют в покушении на мошенничество в особо крупном размере.

Шоу-бизнес В палату Анастасии Заворотнюк привели ее годовалую дочь Милу Известная российская актриса Анастасия Заворотюнюк соскучилась за своей дочерью Милой, о чем рассказала родным.