Политика
КоммерсантъВячеслав Володин открыл осеннюю сессию Госдумы
Спикер Госдумы Вячеслав Володин на первом пленарном заседании заявил, что сессия «обещает быть напряженной»: депутатам надо рассмотреть 1 311 законопроектов, из которых 244 уже приняты в первом чтении, еще четыре прошли второе чтение. В частности, Госдума осенью рассмотрит проект закона о бюджете.
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В.Володин призвал депутатов разрабатывать больше законопроектов прямого действия
Агентство Москва05:30
Автоматически обработан 6991 источник, обновлено в 15:58, Вашингтон
Экономика
В Госдуме предложили установить единую минимальную цену на сигареты
Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) планирует внести поправки об установлении единой минимальной цены на табачные изделия.
Коммерсантъ вчера в 03:49
Технологии
McDonald’s приобретет разработчика голосовых технологий Apprente
Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's намерена купить разработчика в сфере голосовых технологий Apprente и создать на его базе команду специалистов по инновационным решениям, говорится в релизе компании.
ПРАЙМ 11:21
Происшествия
Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»
РИА Новости вчера в 06:48
Армия и оружие
Россия смогла создать замену украинским корабельным двигателям
HotGeo вчера в 12:15
Политика
США ввели санкции против 12 лидеров террористических группировок
Министр финансов Стивен Мнучин заявил также, что будут расширены санкции против Корпуса стражей исламской революции в Иране, который США считают террористической организацией.
РИА Новости 14:15
Гаджеты
Компания Apple представила новые iPhone
Компания Apple на презентации в Купертино представила iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.
РИА Новости 14:16
Армия и оружие
Власти Алеппо восстанавливают крупный рынок в центре города
В ближайшее время будет сдан в эксплуатацию рынок Сук эль-Халь в центре города.
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Фергюсон вызвал на бой Хабиба в декабре
Именитый американец Тони Фергюсон заявил, что намерен выйти в октагон против Хабиба Нурмагомедова уже в декабре нынешнего года на турнире UFC 245.
Live24 07:37
Происшествия
Летевший в Анталию самолет Red Wings сел в Краснодаре из-за неполадки
Самолет авиакомпании Red Wings, выполнявший рейс Москва-Анталия, совершил посадку в аэропорту Краснодара из-за технической неполадки.
РБК 15:38
Политика
Прокуратура Болгарии обвинила в шпионаже лидера движения «Русофилы»
В чем обвинили главу пророссийской организации Председатель национального движения "Русофилы" Николай Малинов подозревается в шпионаже, сообщил во вторник, 10 сентября, главный прокурор Болгарии Сотир Цацаров.
РБК 10:07
Армия и оружие
Сирия приготовилась к нападению Израиля
Сообщается, что Израиль обвиняет находящиеся в Сирии войска Ирана в ракетной атаке своих территорий и может в ответ ударить по Дамаску.
Lenta.ru 02:27
Шоу-бизнес
Кудрявцева на фото выглядит мамой своего мужа
Кудрявцева на фото выглядит мамой своего мужа Телеведущая поделилась совместным фото с супругом, но вместо восторженных отзывов получила едкие комментарии о своем возрасте.
Экспресс газета 14:00
Хоккей
КХЛ. «Спартак» проиграл в третий раз подряд
Московский "Спартак" потерпел третье поражение подряд в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги.
Вести.Ru 15:38
Политика
На допрос по делу Порошенко вызвали 100 депутатов
В Государственное бюро расследований Украины (ГБР) по делу экс-президента Петра Порошенко были вызваны на допрос 100 депутатов.
Lenta.ru 12:35
Шоу-бизнес
Дима Билан извинился за то, что выступил в Самаре пьяным
Дима Билан извинился перед самарцами, пообещал провести открытый концерт в Самаре, подарить городу детскую площадку и медицинский аппарат для лечения детей Певец Дима Билан принёс извинения жителям Самары за то, что выступал на Дне города, будучи нетрезвым.
АиФ Самара 01:40
Политика
В Улан-Удэ стихийный митинг перерос в столкновения с полицией
С 9 сентября на площади Советов в Улан-Удэ продолжается стихийный митинг, участники которого настаивают на переизбрании главы города.
Капитал страны 09:13
Политика
Помпео отреагировал на информацию о шпионе США в России
Госсекретарь США Майк Помпео высказался относительно ситуации с шпионом США, который был вывезен из России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:53
Происшествия
Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом
Lenta.ru вчера в 13:10
Культура
Путин дал звания заслуженных артисток Михалковой и Исаковой
Президент России Владимир Путин присвоил звание Заслуженного артиста России актрисам Анне Михалковой и Виктории Исаковой, передает ТАСС со ссылкой на соответствующий указ главы государства.
Газета.Ru 04:55
Футбол
Сборная России сыграла вничью с командой Болгарии
Молодежная сборная России сыграла вничью с командой Бельгии в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2021 года.
Газета.Ru 15:22
Армия и оружие
Разработчик оценил заводские испытания корвета «Гремящий»
В Финский залив вышел новейший корвет проекта 20385 «Гремящий» для прохождения заводских испытаний, в ходе которых была проверена работа различных систем.
Телеканал 360° 09:21
Шоу-бизнес
СКР считает, что Элину Быстрицкую могли заморить голодом
Напомним, за неделю до смерти 91-летнюю Элину Быстрицкую госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.
RuNews24.ru 11:06
Авто
Озвучены цены на обновленный Lexus RX для РФ
Дилеры Lexus в России начали прием заказов на обновленный премиальный кроссовер Lexus RX, который поступит в продажу осенью 2019 года.
Автоновости дня 09:09
Происшествия
Депутата избили в центре Москвы
Депутат совета по Муниципальному округу Мещанский Александр Закускин был избит в центре Москвы.
Газета.Ru 14:40
Происшествия
Источник рассказал, почему жительница Камчатки утопила своих детей
РИА Новости вчера в 23:10
Политика
Трамп уволил советника по нацбезопасности Болтона
Президент США Дональд Трамп сообщил, что уволил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона.
РИА Новости 12:02
Политика
ЦИК обеспокоена нарушениями на муниципальных выборах в Петербурге
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России озабочена нарушениями на муниципальных выборах в Петербурге, говорится в заявлении на сайте органа.
DP.RU 13:29
Экономика
В бюджет Кубани поступили налоги Галицкого за продажу «Магнита»
В консолидированный бюджет Краснодарского края перечислены средства в размере 15,1 млрд рублей в виде налогового платежа от сделки по продаже 29,1% акций ПАО «Магнит», которая состоялась еще в феврале 2018 года.
Деловая газета. Юг 10:46
Политика
«Газпром» изучает последствия решения суда ЕС по газопроводу Opal
Российская компания "Газпром" изучает юридические и коммерческие последствия отмены Европейским судом юстиций права компании использовать полную мощность газопровода Opal, сообщает ФАН.
Газета.Ru 14:30
Общество
В Госдуме предложили установить новый выходной для православных
Авторы законопроекта считают, что "установление нового праздничного дня Светлого пасхального понедельника" будет данью уважения к историческим традициям православного общества страны.
Газета.Ru 04:53