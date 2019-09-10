Политика

Российская газетаРоссийская газетаВолодин открыл осеннюю сессию Госдумы

Спикер Госдумы Вячеслав Володин открыл осеннюю сессию нижней палаты парламента. Он предупредил коллег, что в течение ближайших четырех месяцев их ждет интересная и напряженная работа. Один из главных приоритетов - повысить качество законотворчества.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Вячеслав Володин открыл осеннюю сессию Госдумы

Коммерсантъ06:43

Володин призвал кабмин ускорить внесение законов для реализации нацпроектов и послания ФС

ТАСС05:59

В Государственной Думе открылась осенняя сессия

Государственная Дума РФ06:00

Володин открыл осеннюю сессию Госдумы

РБК06:29

Госдума намерена работать над законами прямого действия

REGNUM05:16

Володин открыл осеннюю сессию Госдумы

Российская газета07:10

Володин призвал депутатов сосредоточиться на законах прямого действия

РИА Новости05:51
Показать все источники
Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 08:20, Вашингтон
Политика

Кремль подтвердил работу шпиона в администрации президента

По данным СМИ, шпионом может быть сотрудник аппарата правительства РФ Олег Смоленков, исчезнувший вместе с семьей два года назад.
Газета.Ru 06:21
Театры

В Краснодаре пройдет Всероссийский театральный марафон

КП - Кубань 02:13
Происшествия

На Тайване мужчина женился на женщине с мертвым мозгом

Газета.Ru 07:58
Политика

Лукашенко подарил Патрушеву его досье времен учебы в Минске

РБК 08:09
Политика

Рада приняла закон о процедуре импичмента президента

Согласно закону Рада может устранить президента с поста в порядке импичмента исключительно в случае совершения им госизмены или иного преступления.
РИА Новости 04:49
Здоровье

В Москве создан онлайн-реестр прививок

1,9 миллионов детей внесены в онлайн-реестр прививок в Москве. Напомним, его запустили только в этом году, вначале сентября.
Москва. Северо-Запад 04:22
Политика

Госдума одобрила проект о штрафах за нарушения хранения личных данных

Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах за нарушения операторами требований хранения персональных данных в России.
RT на русском 08:00
Политика

Путин наградил Куклачёва орденом Почёта

RT на русском 04:03
Политика

Грузии предложили вступить в НАТО «без Абхазии и Южной Осетии»

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил официальному Тбилиси рассмотреть вступление в НАТО «без Абхазии и Южной Осетии».
Московский Комсомолец 07:08
Политика

Петербургский избирком хочет отменить итоги муниципальных выборов

«Если адекватной реакции на нарушения со стороны организаторов муниципальных выборов не последует, меры для признания итогов голосования и результатов выборов недействительными примет Санкт-Петербургская избирательная комиссия», – говорится в сообщении.
Примечания 06:27
Общество

Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города

Жители Самары, недовольные выступлением Димы Билана на Дне города, запустили электронную петицию: люди требуют публично извиниться перед горожанами за то, что этот артист был приглашен на праздник.
Российская газета вчера в 09:18
Происшествия

СК начал проверку по рекламе о продаже ребенка в мессенджере в Москве

Следственный комитет России приступил к проверке по факту распространения сообщений с предложением о продаже несовершеннолетнего ребенка в рекламной группе в мессенджере.
Газета.Ru 06:23
Экономика

В ФАС опровергли стремительный рост стоимости авиабилетов

"По отдельным маршрутам территориальные управления ФАС России проводят анализ и принимают меры реагирования, однако в целом по стране двузначных темпов роста не наблюдается", - отметили в пресс-службе ведомства.
Российская газета 06:10
Политика

Путин предложил кандидатуры на пост главы Крыма

Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Государственного совета Крыма три кандидатуры на пост главы республики.
Lenta.ru 06:05
Происшествия

Пытавшийся покончить с собой в Ижевске мужчина умер в больнице

Заслуженный научный деятель Удмуртии Альберт Разин, пытавшийся покончить с собой перед зданием парламента республики в Ижевске, скончался.
РИА Новости 07:36
Происшествия

Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом

Lenta.ru вчера в 13:10
Происшествия

В Сургуте подросток угрожал родителям пневматическим пистолетом

"В настоящее время идет проверка, выясняется, где подросток взял пистолет, кому он принадлежит", - добавил представитель УМВД.
РИА Новости 05:17
Армия и оружие

К концу 2020 года «Севмаш» сдаст флоту пять атомных подлодок

Военно-морскому флоту России в 2019 году будет передана одна атомная субмарина, а к концу 2020 года — ещё четыре подлодки различных типов, сообщил 9 сентября журналистам генеральный директор судостроительного предприятия «Севмаш» Михаил Будниченко.
REGNUM вчера в 14:53
Политика

Медведев прокомментировал положение России в G8

25 августа лидеры стран «большой семерки» во время саммита во французском Биаррице обсудили вероятность возвращения к формату G8 с участием России.
Известия 07:39
Происшествия

СКР просит заочно арестовать братьев Ананьевых

Следственный комитет РФ попросил суд заочно арестовать бывших владельцев Промсвязьбанка Алексея и Дмитрия Ананьевых.
Коммерсантъ 07:58
Общество

Тимати решил удалить вызвавший всеобщую ненависть клип

Ранее клип рэперов Тимати и Гуфа на песню «Москва» достиг отметки в миллион дизлайков.
Lenta.ru вчера в 19:12
Происшествия

Четверо российских первоклассников обварились кипятком в школе

Lenta.ru 03:01
Энергетика

Россия увеличила экспорт водки на 14,7%

Объем экспорта водки из России по итогам семи месяцев 2019 года в денежном выражении вырос на 14,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив $78,7 млн, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС).
REGNUM 04:40
Футбол

ЦСКА интересуется лучшим бомбардиром ФНЛ Макаровым

В текущем сезоне Олимп-ФНЛ Макаров забил 8 голов. Он делит лидерство в гонке бомбардиров турнира с нападающим «Торпедо» Иваном Сергеевым.
Sports.ru 06:55
Экономика

Суд рассмотрит первое заявление о банкротстве сети «Мосхозторг»

Арбитражный суд Москвы 5 сентября 2019 года принял к рассмотрению заявление о банкротстве ООО «Мозхозторг», управляющего одноименной сетью магазинов хозтоваров.
РБК 04:42
Экономика

Греф рассказал Путину о реструктуризации части кредитов жителей Тулуна

Глава Сбербанка Герман Греф пообещал президенту РФ Владимиру Путину в ближайшее время рассмотреть часть заявлений людей, пострадавших от паводка в Иркутской области, уже принято решение о реструктуризации 535 кредитов, сообщает сайт Кремля.
РИА Новости 08:12
Экономика

В Госдуме предложили установить единую минимальную цену на сигареты

Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) планирует внести поправки об установлении единой минимальной цены на табачные изделия.
Коммерсантъ вчера в 03:49
Политика

Комиссия Госдумы изучит биографии Навального и Соболь

«Вы говорили, что Навальный завербован в Йельском университете, пускай комиссия разберется, вот Люба, пускай с этой Любой (Соболь) разберется комиссия», — сказал Володин.
REGNUM 07:04
Общество

До 20 миллионов россиян могут потерять работу из-за внедрения роботов

Уже через 11 лет компетенции свыше 45 процентов работников в России могут оказаться невостребованными, потому что те же самые функции смогут лучше и дешевле выполнять роботы.
Российская газета вчера в 23:55
Политика

Суд ЕС ограничил права «Газпрома» по газопроводу OPAL

Отмечается, что суд ЕС отменил решение Еврокомиссии, дающее российскому концерну «Газпром» право использовать газопровод OPAL на 100%.
REGNUM 05:36
Как работают Яндекс.Новости?
Главное