Политика
КоммерсантъВячеслав Володин открыл осеннюю сессию Госдумы
Спикер Госдумы Вячеслав Володин на первом пленарном заседании заявил, что сессия «обещает быть напряженной»: депутатам надо рассмотреть 1 311 законопроектов, из которых 244 уже приняты в первом чтении, еще четыре прошли второе чтение. В частности, Госдума осенью рассмотрит проект закона о бюджете.
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Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 17:28, Вашингтон
Гаджеты
Компания Apple представила новые iPhone
РИА Новости 14:16
Футбол
Сборная России сыграла вничью с командой Болгарии
Газета.Ru 15:22
Политика
США ввели санкции против 12 лидеров террористических организаций
Соединенные штаты Америки расширили санкции против лидеров и участников террористических группировок.
РБК 16:58
Политика
Помпео: Болтон не подал в отставку, он был уволен
Госсекретарь США Майкл Помпео заявил о том, что помощник президента по национальной безопасности Джон Болтон был уволен Дональдом Трампом, а не подал в отставку сам.
Независимая газета 14:10
Авто
Volkswagen презентовала серийный электромобиль ID.3
Накануне открытия Франкфуртского автосалона компания Volkswagen представила компактный электромобиль ID.3. Новый Volkswagen ID.3 стал первой моделью марки, построенной на платформе для электромобилей MEB с интегрированной в силовую структуру кузова тяговой батареей и установленным на задней оси электродвигателем.
Тарантас Ньюс 00:12
Кино
Журналисты назвали «самый провальный фильм в истории кино»
Журналисты сообщают, что на производство и маркетинг фильма было суммарно потрачено более $360 млн, при этом в прокате картина заработала только $284 млн.
REGNUM 09:13
Футбол
«Челси» готов выложить 40 миллионов евро за защитника «Ниццы»
Аталь перебрался в «Ниццу» летом 2018 года из «Кортрейка». Сумма трансфера составила три миллиона евро.
ProstoProSport 17:18
Гаджеты
Apple представила Apple Watch Series 5
Компания Apple выпускает с 20 сентября в продажу новую модель смарт-часов Apple Watch Series 5.
ТАСС 14:11
Футбол
«Барселона» хочет купить хавбека «Наполи» Руиса
Чемпионат 15:14
Футбол
Англия обыграла Косово. Команды забили восемь голов на двоих
Сборная Англии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в группе А обыграла национальную команду Косово со счётом 5:3. Встреча состоялась в Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэри».
Чемпионат 16:40
Происшествия
Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом
Lenta.ru вчера в 13:10
Политика
Соратница Порошенко устроила перепалку со спикером Рады
В Верховной раде Украины произошла перепалка между спикером парламента Дмитрием Разумковым и депутатом Ириной Геращенко от партии «Европейская Солидарность», основателем которой является украинский экс-президент Петр Порошенко.
Rambler News Service 11:58
Происшествия
Появилось видео драки девушек с парнем на Рубинштейна
Появилось видео с камер уличного наблюдения, где запечатлено всё произошедшее в ночь с 6 на 7 сентября на улице Рубинштейна у дома № 28.
78.ru 12:07
Технологии
Сбербанк запустил возможность открытия счета ИП онлайн
Сообщается, что Сбербанк первым в России запустил открытия расчетного счета индивидуального предпринимателя (ИП) дистанционно.
RuNews24.ru 06:52
Финансы
Греф: В 2019 году Сбербанк заплатит в бюджет 502 млрд рублей
Если в 2009 году Сбербанк заплатил в бюджет 59 млрд рублей, то в 2019 году в федеральный бюджет будет внесено 502 млрд руб. налогов и дивидендов.
REGNUM 08:44
Футбол
Украина и Нигерия расписали результативную ничью в товарищеском матче
Сборная Украины в товарищеском матче сыграла вничью с национальной командой Нигерии со счётом 2:2. Встреча состоялась в Днепре на стадионе «Днепр-Арена».
Чемпионат 16:23
Политика
Украина, КНР и ЕС: Миллер рассказал Путину о больших планах «Газпрома»
Миллер отметил, что Европа готовится к возможному прекращению транзита российского газа через Украину: в хранилища Старого Света планируют закачать вдвое больше газа, чем в 2018 году – не менее 11,4 млрд кубометров.
RuNews24.ru вчера в 09:28
Единоборства
Ковалёв подтвердил наличие переговоров с Альваресом
RT на русском 12:37
Экономика
В Госдуме предложили установить единую минимальную цену на сигареты
Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) планирует внести поправки об установлении единой минимальной цены на табачные изделия.
Коммерсантъ вчера в 03:49
Религия
Праздничное богослужение пройдет в Храме царя Николая II
Праздничное богослужение в день Усекновения главы пророка Предтечи и крестителя Господня Иоанна состоится в Храме в честь царя страстотерпца Николая II в среду, 11 сентября.
Чертаново Южное 08:49
Политика
Новым мэром Сочи избран Алексей Копайгородский
По итогам голосования члены конкурсной комиссии единогласно приняли решение о регистрации бизнесмена (1984 года рождения, он родом из Екатеринбурга, живет в Сочи, работает в строительной отрасли) Андрея Донченко и исполняющего обязанности мэра Сочи Алексея Копайгородского в качестве кандидатов и представлении их кандидатур в Городское собрание Сочи.
Российская газета 13:36
Кино
Paramount переснимет боевик «Без лица»
Экономика сегодня 13:38
Политика
Кандидаты от оппозиции получили 20 мест из 45 в Мосгордуме
Александр Кынев отметил, что партия «Яблоко» в Москве достигла самого высокого результата за свою историю, остальные оппозиционные силы также получили высокие показатели.
Эхо Москвы вчера в 08:00
Кино
Тимур Бекмамбетов снимет screenlife-хоррор о воскрешении мертвых
Напомним, что хоррор «Убрать из друзей» стал первым screenlife-проектом компании Бекмамбетова «Bazelevs».
TV BRICS 10:32
Футбол
Матч девятого тура РПЛ «Динамо» - «Уфа» пройдет с использованием VAR
Матч между "Динамо" и "Уфой" пройдет 16 сентября в Москве, начало - 20:00 мск.
ТАСС 17:01