Общество

СтерлеградСтерлеградВыбираем икру к новогоднему столу 2020

Красная икра считается по-истине русским деликатесом. Она украшала столы знатных господ еще в 17 веке.
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Как выбрать качественные напитки к новогоднему столу

Big-Rostov.ru18 декабря в 23:18

Как выбрать красную икру для новогоднего стола?

Санкт-Петербургские ведомостивчера в 02:45

Икра заморская растворимая. Как выбрать продукты к новогоднему столу

АиФ Нижний Новгородвчера в 02:48

Выбираем икру к новогоднему столу 2020

Стерлеград00:56
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Политика

МИД Украины предложил Путину вспомнить, как Москва подчинялась Киеву

МИД Украины готовит официальное заявление относительно высказывания президента России Владимира Путина о том, что при формировании СССР в состав Украины были включены «исконно русские территории».
REGNUM 04:16
Происшествия

При стрельбе на Лубянке погиб сотрудник ФСБ

РБК вчера в 13:09
Политика

Видеоконференция по обмену пленными в Донбассе пройдет 23 декабря

Видеоконференция контактной группы по Донбассу пройдет 23 декабря 2019 года. На ней стороны обсудят обмен пленными.
Московский Комсомолец 04:14
Кино

В российский прокат выходит «Звездные войны: Скайуокер. Восход»

Первая часть трилогии вышла в мировой прокат в 2015 году. Сюжет ленты построен на истории о Люке Скайуокере, которого сыграл Марк Хэмилл.
Inc-news.ru вчера в 04:30
Космос

Журнал Science назвал научный прорыв года

ТК Звезда вчера в 19:25
Общество

Роскачество составило рейтинг российских игристых вин

Эксперты Роскачества составили рейтинг игристых вин из российского винограда в ценовой категории до 1 тыс. рублей за бутылку, сообщают «Известия».
RT на русском 01:16
Общество

Суд в Италии постановил экстрадировать Коршунова в США

Суд в Италии постановил экстрадировать топ-менеджера Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александра Коршунова в США из-за обвинений в промышленном шпионаже.
Коммерсантъ 05:03
Политика

Голикова объяснила разницу в зарплатах врачей в регионах

Врачи в российских регионах получают разную зарплату, так как оклады устанавливаются и на уровне субъекта, и на уровне руководителя медицинской организации.
REGNUM 05:00
Футбол

Экс-тренер киевского «Динамо» Хацкевич возглавил «Ротор»

Pravda.Ru 04:24
Происшествия

Четверо полицейских погибли в ДТП на Алтае

В Алтайском крае произошла авария, в результате которой погибло пять человек, в числе которых оказались четверо полицейских.
РЕН ТВ вчера в 09:31
Политика

Путин заявил о стремлении заключить соглашение по газу с Украиной

Россия будет стремиться заключить соглашение по транзиту газа с Украиной, заявил российский лидер Владимир Путин.
RT на русском 04:59
Армия и оружие

Канадский визит. В Киеве рассказали о прибытии делегации в Донбасс

Радио Sputnik вчера в 03:41
Теннис

Хачанов поделился ожиданиями от матча с Надалем в Абу-Даби

Sport.ru 02:59
Культура

Опубликован рейтинг самых популярных российских актеров 2019 года

Политическая Экспертиза 03:36
Кино

IMDB назвал самые ожидаемые фильмы 2020 года

Коммерсантъ вчера в 22:45
Культура

Не менее 400 тыс. посетителей ожидается на выставке Сальвадора Дали в Москве

ТАСС 04:31
Экономика

Инвестбанкир предсказал эпоху «денег с вертолета» для всех

История концепта Термин "вертолетные деньги" восходит к лауреату Нобелевской премии по экономике, основоположнику теории монетаризма Милтону Фридману.
РБК вчера в 23:00
Политика

ПНС Ливии одобрило активизацию соглашения о сотрудничестве с Турцией

Заседающее в окруженном войсками Халифы Хафтара Триполи правительство национального согласия Ливии одобрило вступление в силу соглашения о военном сотрудничестве с Турцией, говорится в его заявлении.
РИА Новости вчера в 10:55
Биатлон

Этап Кубка мира по биатлону в Анси стартует мужским спринтом

Во французском Анси сегодня, 19 декабря, стартует третий этап Кубка мира по биатлону.
Нева Спорт 18 декабря в 18:04
Общество

МВД попросило дать полицейским право изымать детей из семьи

В МВД подчеркнули, что уже подготовили необходимые предложения, которые вносят корректировки в 77-ю статью и наделяют полицейских соответствующими полномочиями.
Телеканал 360° вчера в 23:40
Происшествия

В Челябинске нашли пропавшего школьника

Двенадцатилетнего школьника, который в четверг вечером пропал после уроков в Челябинске, нашли в пятницу, он жив, сообщает поисковый отряд "Легион Спас", который искал ребенка.
РИА Новости 03:59
Общество

ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь

В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
RT на русском 03:21
Общество

Счетная палата назвала лидирующие по числу долгостроев регионы России

Башкирия и Ямало-Ненецкий автономный округ являются лидерами среди российских регионов по количеству недостроенных объектов и вложенных в них денег на начало 2019 года.
РБК 03:13
Происшествия

В центре Москвы задержали группу молодых людей с пистолетами

РИА Новости 01:22
Кино

Умерла актриса, сыгравшая девушку Бонда

Оже прославилась, сыграв девушку Джеймса Бонда Доминик Дерваль в картине «Шаровая молния». Роль спецагента тогда исполнял Шон Коннери.
RT на русском 05:02
Происшествия

В Архангельске двух 17-летних девушек обвинили в убийстве ровесницы

РИА Новости 03:15
Политика

Трамп потребовал немедленно начать процесс по импичменту в сенате

Президент США Дональд Трамп потребовал немедленно начать процесс по импичменту в сенате.
РИА Новости вчера в 19:33
Происшествия

В Карелии проигравший спор москвич сбросил с вертолета Gelandewagen

По сообщениям в социальных сетях, вертолет в Петрозаводске арендовали два жителя Москвы, один из которых был вынужден сбросить свой автомобиль, проиграв спор.
ТАСС 03:42
Происшествия

На Алтае проверяют сведения о массовом избиении подростка в школе

Следователи начали проверку по факту регулярного физического и психического насилия в школе группой учеников над 15-летним подростком в Алтайском крае, мальчик госпитализирован с сотрясением мозга.
ТАСС 03:53
Армия и оружие

В Сирии прошёл второй этап испытаний истребителя Су-57

Новейшие российские истребители пятого поколения Су-57 успешно прошли второй этап испытаний в Сирии.
Профиль 18 декабря в 13:19
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