Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руВыбор сделан: Моуринью определился с местом продолжения карьеры

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Согласно информации источника, 56-летний наставник собирается возобновить карьеру в английской Премьер-лиге. Моуринью интересен вариант с переходом на работу в лондонский «Арсенал». Жозе внимательно следит за ситуацией вокруг Унаи Эмери, на которого в последнее время посыпалось много критики.
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Источник: Моуринью хочет возглавить «Арсенал»

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Газета.Ru04:21

Выбор сделан: Моуринью определился с местом продолжения карьеры

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