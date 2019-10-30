Футбол
Евро-футбол.руВыбор сделан: Моуринью определился с местом продолжения карьеры
Кубок английской лиги, 1/8 Финала
Стадион «Стэмфорд Бридж»
Согласно информации источника, 56-летний наставник собирается возобновить карьеру в английской Премьер-лиге. Моуринью интересен вариант с переходом на работу в лондонский «Арсенал». Жозе внимательно следит за ситуацией вокруг Унаи Эмери, на которого в последнее время посыпалось много критики.
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