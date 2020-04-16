Транспорт
ТАССВыборочные проверки пропусков в метро продолжаются в Москве
Выборочные проверки пропусков в метро Москвы продолжаются, скоплений людей на станциях и перед ними нет, сообщила в четверг пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно транспортной инфраструктуры.
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Дептранс: Скопления пассажиров в утренний час пик на входах в метро не допущено
Агентство Москва01:40
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В среду стало известно, что три организации, объединяющие ветеранов войны, обратились к президенту с просьбой перенести парад с 9 мая на более позднюю дату.
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АМИТЕЛ 02:36
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Сыпь на ногах может быть симптомом новой коронавирусной инфекции, сообщает издание Metro со ссылкой на выводы врачей в Италии и Испании.
Газета.Ru 00:32
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Москва, 16 апреля 2020, 10:00 — REGNUM Журнал Forbes представил 17-й по счету рейтинг богатейших бизнесменов России, в список вошли 15 новых имен, из которых 12 попадают в рейтинг впервые.
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При старте ракеты-носителя «Союз» сорвало несколько бетонных плит
Во время старта ракеты-носителя "Союз-2.1а" с космическим кораблем "Союз МС-16" на пусковом комплексе сорвало что-то похожее на бетонные плиты.
Вести.Ru вчера в 11:41
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Число зараженных коронавирусом в Москве превысило 13 тыс. человек
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ТАСС 14 апреля в 04:04
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Газета.Ru 04:11
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Цена июньских фьючерсов нефти Brent на лондонской бирже ICE на 9:44 составляла $29,4 за баррель (–0,68%).
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Москва, 16 апреля 2020, 04:17 — REGNUM Инженерные центры Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Ростех) ведут разработку лёгкого многофункционального фронтового самолёта, сообщили в пресс-службе ОАК.
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Россия опровергла обвинения США в проведении ядерных испытаний
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Госдепе заявили, что Россия в 2019 году якобы проводила эксперименты с ядерным оружием.
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