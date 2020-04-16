Выборочные проверки пропусков в метро Москвы продолжаются, скоплений людей на станциях и перед ними нет, сообщила в четверг пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно транспортной инфраструктуры.

Выборочные проверки пропусков в метро продолжаются в Москве

Общество Fox News рассказал о нулевом пациенте с коронавирусом в Ухани В конце февраля учёные при Китайской академии наук выяснили, что распространение нового типа коронавируса началось от некоего нулевого пациента, который побывал на уханьском рынке в ноябре или в начале декабря 2019 года. 824

Армия и оружие Минобороны получило модернизированную самоходную пушку 2С7М «Малка» Орудие уже успешно прошло полный цикл испытаний, в ходе которых специалисты проверили характеристики подвижности, надежности ходовой части, силовой установки и трансмиссии.

Политика МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США Захарова рассказала, что российская сторона теперь пытается получить данные о количестве российских детей, оказавшихся в тяжелой ситуации, выяснить их имена, местонахождение, учебные заведения и контакты ответственных за их пребывание в Штатах. 4,4K

Футбол Клубы АПЛ хотят доиграть сезон до 30 июня Большинство клубов склоняется к мнению, что турнир нужно успеть доиграть до 30 июня, поскольку в этот день истекают сроки контрактов и аренд у многих футболистов.

Политика В Кремле приняли решение перенести парад 9 Мая В среду стало известно, что три организации, объединяющие ветеранов войны, обратились к президенту с просьбой перенести парад с 9 мая на более позднюю дату. 1,7K

Здоровье Врачи обнаружили новый симптом заражения коронавирусом Сыпь на ногах может быть симптомом новой коронавирусной инфекции, сообщает издание Metro со ссылкой на выводы врачей в Италии и Испании. 209

Экономика Forbes обновил рейтинг богатейших бизнесменов России Москва, 16 апреля 2020, 10:00 — REGNUM Журнал Forbes представил 17-й по счету рейтинг богатейших бизнесменов России, в список вошли 15 новых имен, из которых 12 попадают в рейтинг впервые. 98

Космос При старте ракеты-носителя «Союз» сорвало несколько бетонных плит Во время старта ракеты-носителя "Союз-2.1а" с космическим кораблем "Союз МС-16" на пусковом комплексе сорвало что-то похожее на бетонные плиты.

Футбол Владельцем «Ньюкасла» может стать наследный принц Саудовской Аравии Новым владельцем "сорок" может стать наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман.

Экономика Российскому бизнесу дадут деньги для выплаты зарплат Российский малый и средний бизнес безвозмездно получит деньги от государства на решение самых неотложных задач, сообщил президент России Владимир Путин на совещании с правительством. 3,5K

Экономика Решетников лично проверил выдачу нулевых кредитов Глава Минэкономразвития Максим Решетников решил лично проверить, как реализуют банки приказ российского правительства о выдаче "нулевых" кредитов. 666

Общество В Москве снизился суточный рост новых случаев заражения COVID-19 В Москве зафиксировано снижение числа новых случаев заражения COVID-19, сообщает Оперштаб по контролю за распространением коронавируса.

Финансы Рубль на открытии торгов снижается к доллару и евро Цена июньских фьючерсов нефти Brent на лондонской бирже ICE на 9:44 составляла $29,4 за баррель (–0,68%).

Экономика Ущерб от коронавируса для экономики РФ может составить 18 трлн рублей Суммарный ущерб для отраслей российской экономики, наиболее пострадавших от пандемии нового коронавируса, может составить 17,9 трлн рублей, а потенциально невостребованными на рынке труда могут оказаться до 15,5 млн человек. 788

Общество В Липецкой области вводится пропускной режим Пропускной режим будет внедрен сначала в Липецке, Ельце, Задонске и Чаплыгине, затем и по всей области. 313

Общество Среди новых заболевших коронавирусом на Дону есть дети В правительстве Ростовской области рассказали о детях среди новых зараженных коронавирусом в регионе.