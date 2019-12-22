По состоянию на 15 часов дня на выборах главы Абакана проголосовали 14,99% или 19 464 избирателя. В списки включены 129 825 избирателей.

Политика В МИД РФ ответили на введение санкций США против «Северного потока-2» «С интересом наблюдаем за тем, как США переходят знаковую грань во внешней политике, начиная вводить санкции, к которым Россия давно привыкла, против собственных союзников», - говорится в сообщении департамента информации и печати МИД РФ.

Энергетика Пять украинских компаний подписали контракты с «Газпромом» Контракты с российским «Газпромом» подписали пять украинских компаний, по соглашению поставки газа должны начаться с 1 января 2020 года.

Политика МИД Польши не согласился со словами Путина о Второй мировой войне На следующий день Путин на неформальной встрече лидеров стран СНГ представил документы, в том числе засекреченные, касающиеся соглашений ряда государств с фашистской Германий до начала Второй мировой войны.

Общество Медведев поздравил энергетиков с профессиональным праздником Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил работников и ветеранов энергетического комплекса России с Днем энергетика.

Наука Употребление перца чили снижает риск смерти от сердечного приступа Результаты научной работы Ученые отметили, что у людей, регулярно употребляющих перец чили (4 раза в неделю или более), риск смерти от сердечного приступа был снижен на 40%, а риск цереброваскулярной смерти был снижен более чем вдвое.

Здоровье Названа замена бесполезному при алкогольном отравлении углю Ведущий научный сотрудник Московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения столицы, кандидат медицинских наук Юлия Шевцова заявила, что активированный уголь бесполезен при алкогольном отравлении.

Общество Утверждено расписание ЕГЭ в 2020 году По приказу Минпросвещения и Рособрнадзора (есть в распоряжении "РГ") основная волна ЕГЭ-2020 в следующем году начнется 25 мая и закончится 16 июня.

Политика Зюганов не исключил досрочных выборов президента Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в субботу, 21 декабря, заявил, что не исключает проведения в России досрочных президентских выборов.

Общество Эндокринолог назвала способ окончательно избавиться от жира на животе Американский врач-эндокринолог Элизабет Лоуден рассказала о способах похудеть даже при медленном обмене веществ и окончательно избавиться от жира на животе.