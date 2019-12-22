Политика

Шанс (г. Абакан)Шанс (г. Абакан)Выборы главы Абакана: проголосовали 15% избирателей

По состоянию на 15 часов дня на выборах главы Абакана проголосовали 14,99% или 19 464 избирателя. В списки включены 129 825 избирателей.
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На выборах главы Абакана проголосовало почти 20 тысяч человек

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Континент Сибирь Online19 декабря в 10:35

Выборы главы Абакана: проголосовали 15% избирателей

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