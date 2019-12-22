Политика
Шанс (г. Абакан)Выборы главы Абакана: проголосовали 15% избирателей
По состоянию на 15 часов дня на выборах главы Абакана проголосовали 14,99% или 19 464 избирателя. В списки включены 129 825 избирателей.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
На выборах главы Абакана проголосовало почти 20 тысяч человек
Республиканская Телевизионная Сеть04:12
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 04:35, Ашберн
Политика
Лавров заявил об отказе России ухудшать отношения с Китаем ради США
Лавров отметил, что, по словам Киссинджера, идеальной для США будет ситуация, когда отношения Вашингтона с Россией и Китаем будут лучше, чем между Китаем и Россией.
Хоккей
«Вашингтон» обыграл «Тампу», Орлов и Кучеров забили по голу
«Вашингтон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Тампа-Бэй» — 3:1. Победный гол на счету Дмитрия Орлова.
Происшествия
В Приморье четыре человека получили ранения при стрельбе у ресторана
Происшествия
Почти 10 млн рублей украли у безработного в Москве
По данным полиции, сумма ущерба составила около 9,4 млн рублей. Нападавшие избили мужчину, отняли сумку и скрылись с места преступления.
Политика
В МИД РФ ответили на введение санкций США против «Северного потока-2»
«С интересом наблюдаем за тем, как США переходят знаковую грань во внешней политике, начиная вводить санкции, к которым Россия давно привыкла, против собственных союзников», - говорится в сообщении департамента информации и печати МИД РФ.
Энергетика
Пять украинских компаний подписали контракты с «Газпромом»
Контракты с российским «Газпромом» подписали пять украинских компаний, по соглашению поставки газа должны начаться с 1 января 2020 года.
Политика
МИД Польши не согласился со словами Путина о Второй мировой войне
На следующий день Путин на неформальной встрече лидеров стран СНГ представил документы, в том числе засекреченные, касающиеся соглашений ряда государств с фашистской Германий до начала Второй мировой войны.
Происшествия
Пожар на заводе «Нефтехим» в Уфе локализован
Шоу-бизнес
Старшая дочь Ивана Урганта встречается с темнокожим парнем
Старшая дочь Ивана Урганта Эрика встречается с темнокожим парнем.
Гаджеты
Motorola отложила выход нового Razr с гибким экраном
Общество
Медведев поздравил энергетиков с профессиональным праздником
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил работников и ветеранов энергетического комплекса России с Днем энергетика.
Наука
Употребление перца чили снижает риск смерти от сердечного приступа
Результаты научной работы Ученые отметили, что у людей, регулярно употребляющих перец чили (4 раза в неделю или более), риск смерти от сердечного приступа был снижен на 40%, а риск цереброваскулярной смерти был снижен более чем вдвое.
Шоу-бизнес
Дубовицкая прокомментировала сообщения о возможной свадьбе Петросяна
Наука
Российские ученые раскрыли секрет плавления графита
Российские ученые смогли воссоздать кривую плавления графита.
Кино
Кинокритики назвали худшие фильмы 2019 года
Кинокритики составили список самых скучных фильмов 2019 года.
Здоровье
Названа замена бесполезному при алкогольном отравлении углю
Ведущий научный сотрудник Московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения столицы, кандидат медицинских наук Юлия Шевцова заявила, что активированный уголь бесполезен при алкогольном отравлении.
Экономика
Глава ПФР объяснил, как индексируются пенсии уволившихся пенсионеров
Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов рассказал в интервью "Российской газете", опубликованном в воскресенье, как проводится индексация пенсии уволившихся пенсионеров.
Единоборства
Емельяненко отреагировал на вызов на бой от Кадырова
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко прокомментировал вызов главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова на бой.
Происшествия
Массовая драка рыбаков произошла в Приморье
Политика
Путин поправил украинского журналиста в вопросе о танках
Президент России Владимир Путин поправил украинского журналиста Романа Цимбалюка, который обозначил советский танк Т-64 как украинский.
Происшествия
В Омской области обрушилось четырёхэтажное здание на территории завода
В Омской области обрушилось четырёхэтажное здание на территории комбикормового завода.
Происшествия
В ДР Конго нашли черный ящик разбившегося в октябре Ан-72
Футбол
«Монако» с Головиным разгромил «Лилль» в чемпионате Франции
В матче 19-го тура чемпионата Франции "Монако" одержал волевую победу над "Лиллем".
Общество
Зимнее солнцестояние: в Россию пришла астрономическая зима
22 декабря наступает зимнее солнцестояние, когда в Северном полушарии Земли продолжительность светового дня достигает своего минимума.
Общество
Утверждено расписание ЕГЭ в 2020 году
По приказу Минпросвещения и Рособрнадзора (есть в распоряжении "РГ") основная волна ЕГЭ-2020 в следующем году начнется 25 мая и закончится 16 июня.
Политика
Зюганов не исключил досрочных выборов президента
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в субботу, 21 декабря, заявил, что не исключает проведения в России досрочных президентских выборов.
Общество
Эндокринолог назвала способ окончательно избавиться от жира на животе
Американский врач-эндокринолог Элизабет Лоуден рассказала о способах похудеть даже при медленном обмене веществ и окончательно избавиться от жира на животе.
Экономика
В Госдуме раскрыли, почему в России стремительно богатеют олигархи из списка Forbes
По словам эксперта, существующая государственная система превратила Россию в рай для миллиардеров.
Политика
Трамп назвал затягивание импичмента демократами нарушением конституции
Президент США Дональд Трамп убежден, что демократы нарушают американскую конституцию, затягивая передачу обвинительного заключения в рамках процедуры импичмента в сенат.
Армия и оружие
«Торпеда „Посейдон“ доплыла до США»: военные фейки СМИ за неделю
В рубрике «Чтиво выходного дня» «Военное обозрение» продолжает знакомить читателей с уникальными по своему абсурду материалами и заголовками, появившимися в средствах массовой информации и на информационных порталах в течение недели.