Политика

Шанс (г. Абакан)Шанс (г. Абакан)Выборы главы Абакана: проголосовали 15% избирателей

По состоянию на 15 часов дня на выборах главы Абакана проголосовали 14,99% или 19 464 избирателя. В списки включены 129 825 избирателей.
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На выборах главы Абакана проголосовало почти 20 тысяч человек

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Выборы главы Абакана: проголосовали 15% избирателей

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Четыре человека претендуют на пост главы Абакана

Интерфакс - Россия19 декабря в 06:36

Сергей Можаров: Я голосую за свой город

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В Абакане за семь часов проголосовали 19 464 избирателя

Хакасия03:30

Чего ждать от досрочных выборов главы Абакана?

Континент Сибирь Online19 декабря в 10:35

В Абакане на избирательные участки пришли только 15% избирателей

Новая Хакасия.Online03:50
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Политика

МИД Польши ответил на слова Путина о Второй мировой войне

Официальная Варшава высказала "тревогу и недоумение" по поводу слов президента России Владимира Путина о причинах и виновниках начала Второй мировой войны, говорится в заявлении МИД Польши.
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Полицейских из Бурятии обвинили в убийстве 17-летней давности

Как сообщили в пресс-службе управления СК по Бурятии, тела девушек 17 и 18 лет с признаками насильственной смерти - повреждениями костей черепа и травмами головы - были найдены в лесной местности "Клюквенная падь" в четырех километрах от автодороги "Иркутск - Чита" 26 августа 2002 года.
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Пушков ответил на слова американского посла о реакции ЕС на санкции

По словам посла США в Германии Ричарда Гренелла, санкции приняли в интересах Евросоюза, и многие страны ЕС благодарны за них.
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Космический корабль Starliner не долетел до МКС

Американский космический корабль Starliner не смог выйти на расчетную орбиту для стыковки с МКС.
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Большинство жителей Новороссийска остались без воды

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«Газпром» выплатит Украине $3 млрд

Россия готова выплатить Украине примерно три миллиарда долларов по решению стокгольмского арбитража, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российской делегации на консультациях по заключению газовых контрактов.
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Пенсия работающих пенсионеров индексируется после их увольнения с 2016 года.
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Пожар произошел в доме престарелых в Архангельской области

Пожар произошел в доме престарелых и инвалидов в поселке городского типа Савинский Архангельской области, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб региона.
Газета.Ru 02:34
Политика

S&P нашло еще одну сложность для строительства «Северного потока-2»

В случае окончательного решения швейцарской Allseas не участвовать в прокладке труб на дне Балтийского моря в рамках строительства газопровода «Северный поток-2», России придется искать альтернативные корабли.
РБК вчера в 14:11
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Пригожин раскритиковал сестру Жанны Фриске

Продюсер не считает возможным повторить успех экс - "блестящей" В недавнем интервью Иосиф Пригожин раскритиковал снова запевшую Наталью Фриске.
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Общество

В челябинском детсаду воспитанникам выдали просроченные подарки

Газета.Ru 05:45
Политика

Часть украинцев лишат соцвыплат

Проверка будет разделена на три этапа: превентивную верификацию (при подаче заявки на оформление соцвыплат), текущую верификацию (при предоставлении госвыплат) и ретроспективную верификацию (проверка после окончания выплат).
ГЛАС.RU вчера в 12:00
Здоровье

Врач предупредила об опасности избыточного потребления воды

Из-за чрезмерного употребления воды повышается распад белка и из организма человека вымываются витамины и микроэлементы, сообщила доктор медицинских наук, диетолог Алла Погожева, передает RT.
РБК 01:56
Спорт

WADA ответило на заявление об изменении Родченковым данных лаборатории

«Полную картину вы можете найти в нашем заявлении от 9 декабря, в соответствующих рекомендациях комитета по соответствию WADA и в отчете отдела расследований WADA», – сказала «РИА Новости» пресс-служба антидопингового агентства.
Ведомости 04:30
Происшествия

В аварии в Алтайском крае погибли пять человек

«РИА Новости» со ссылкой на региональный главк МВД сообщает, что в результате погибли пять человек — два водителя и три пассажира.
РБК вчера в 09:41
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Apple заработала 66% всей прибыли на рынке смартфонов в 2019 году

Согласно исследованию компании Counterpoint Research «купертиновкая» компания в третьем квартале 2019-го года заработала 66% прибыли от всего рынка смартфонов, а это меньше чем годом ранее, когда у Apple показатель был 80%.
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Губерниев записал видеообращение к Сёмину

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Шведские лыжницы выиграли командный спринт на этапе КМ в Словении

Шведские лыжницы Майя Дальквист и Линн Сван завоевали золото в командном спринте на этапе Кубка мира в словенской Планице.
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Энергетика

Пять украинских компаний подписали контракты с «Газпромом»

Контракты с российским «Газпромом» подписали пять украинских компаний, по соглашению поставки газа должны начаться с 1 января 2020 года.
Lenta.ru 04:12
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Емельяненко ответил на вызов Кадырова

Боец смешанного стиля Александр Емельяненко ответил на вызов на поединок от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
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Дубовицкая отреагировала на сообщение о свадьбе Петросяна

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Полицейский скончался от огнестрельного ранения в Саратове

Сотрудник полиции в Саратове скончался в ночь на воскресенье, 22 декабря, в больнице после получения огнестрельного ранения.
Известия вчера в 17:29
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Зимнее солнцестояние: в Россию пришла астрономическая зима

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Фанаты высмеяли заявление Зозули о непричастности к национализму

Испанские болельщики не поверили нападающему «Альбасете» Роману Зозуле, который заявил, что не имеет отношения к национализму.
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Задержан виновник массового ДТП на трассе «Скандинавия»

ТАСС 04:57
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Басков показал свадебное фото с Еленой Воробей

Оказалось, свадебные наряды российских артистов, это часть их образа для новогоднего шоу, которое покажут на «Первом канале».
Слово и Дело вчера в 09:41
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В России с 1 января подорожает водка

Минимальные розничные цены (МРЦ) на водку с 1 января 2020 года вырастут с 215 до 230 рублей за 0,5 литра, на коньяк - с 388 до 433 рублей за 0,5 литра, на бренди - с 307 до 315 рублей за 0,5 литра.
ТАСС 20 декабря в 13:11
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5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году

Как сообщает ToDay News Ufa, с 2020 года вступят в действие 5 законов, которые очень огорчат российских автовладельцев: Вводится штраф за управление автомобилей без диагностической карты.
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Российский боксер Денис Лебедев намекнул на скорое завершение карьеры.
Российская газета вчера в 13:44
Биатлон

Логинов и Елисеев выступят в мужском масс-старте на этапе КМ в Анси

Российские биатлонисты Александр Логинов и Матвей Елисеев примут участие в мужском масс-старте на 15 км на третьем этапе Кубка мира в Анси (Франция).
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Город в России, столица Хакасии. Составляет административно-территориальную единицу город, образует одноимённое муниципальное образование город Абакан со статусом городского округа как единственный населённый пункт в его составе.
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