Финансы

iReactoriReactorВыборы президента США в 2020 году приведут к обвалу евро, а не доллара

Руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов рассказал в беседе с корреспондентом iReactor объяснил, почему выборы американского президента в 2020 году могут обвалить евро и японскую йену, а на доллар.
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