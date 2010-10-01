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REGNUMREGNUMВыборы в Мосгордуму: в округе №8 лидирует самовыдвиженка Беседина

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В избирательном округе №8 на выборах в Московскую городскую думу лидирует кандидат-самовыдвиженец Дарья Беседина. Такие данные опубликованы на электронном табло в Московской городской избирательной комиссии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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