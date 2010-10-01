Политика
REGNUMВыборы в Мосгордуму: в округе №8 лидирует самовыдвиженка Беседина
В избирательном округе №8 на выборах в Московскую городскую думу лидирует кандидат-самовыдвиженец Дарья Беседина. Такие данные опубликованы на электронном табло в Московской городской избирательной комиссии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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Политика
Турчак заявил о «жахнувшей всех» на выборах «Единой России»
Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак прокомментировал журналистам итоги выборов в заксобрания и муниципальных выборов, которые состоялись 8 сентября в единый день голосования, передает корреспондент РБК.
РБК 17:16
Шоу-бизнес
Ксения Собчак прокомментировала слухи о своей второй беременности
На днях в Сети вновь стали обсуждаться слухи о второй беременности Ксении Собчак, которая совсем скоро выйдет замуж за Константина Богомолова.
Passion.ru 11:54
Теннис
Надаль обыграл Медведева в финале US Open
В финале Открытого чемпионата США по теннису (US Open) испанец Рафаэль Надаль, вторая ракетка мира, обыграл россиянина Даниила Медведева (5).
Коммерсантъ 21:08
Музыка
В Петербурге пройдет концерт Тарьи Турунен
В Петербурге выступит финская валькирия Тарьи Турунен, ответственная за триумф группы Nightwish.
Neva.Today вчера в 18:36
Политика
Хабиров лидирует на выборах главы Башкирии
Российская газета 15:48
Экономика
Родительские пособия вырастут в России
Сообщается, что на пособия на первого ребенка, начиная с 2020 года, из федерального бюджета выделят в три раза больше средств, чем в 2019 году.
Газета.Ru 20:58
Общество
Жителей Европейской части России ожидает теплая погода
"С понедельника и в течение последующих дней четырех, практически до конца рабочей недели, однородный режим погоды: переменная облачность, без осадков, ночные температуры около 8-13 градусов тепла и дневные до 20-25 градусов тепла.
ТАСС 04:22
Политика
Чибис лидирует на выборах главы Мурманской области
РИА Новости 22:13
Политика
На выборах главы Республики Алтай победил Олег Хорохордин
РИА Новости 21:44
Футбол
Кикнадзе: недавно в «Локомотив» мог перейти один из лучших форвардов в мире
Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал, что несколько дней назад состав команды мог пополнить один из лучших нападающих в мире.
Чемпионат 16:50
Происшествия
«Единая Россия» побеждает на довыборах в горсовет Новосибирска
Павел Чернышев, баллотировавшийся от «ЕР», набирает 27,24% голосов на довыборах в горсовет Новосибирска по округу №12, сообщил горизбирком по результатам обработки 66,67% протоколов.
Тайга.инфо 14:38
Политика
На выборах главы Липецкой области победил Игорь Артамонов
РИА Новости 22:06
Политика
Песков объяснил причины ручного управления Путина в Приангарье
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин вынужден переходить на ручное управление в пострадавшей от паводка Иркутской области, поскольку в регионе «парадоксальная ситуация».
Известия 13:21
Экономика
Санкции делают Superjet неконкурентоспособным по цене, заявил Борисов
РИА Новости вчера в 07:31
Происшествия
Женщину избили до потери сознания в драке на востоке Москвы
Очевидцы сообщили о драке на востоке Москвы, в результате которой серьезно пострадала женщина.
РЕН ТВ 18:06
Общество
В Британии супруги нашли у себя во дворе странное существо
РИА Новости 21:20
Политика
Явка на электронном голосовании в Мосгордуму превысила 90%
RT на русском 13:54
Космос
Лазер отгонит астероиды от Земли
Идеи создать лазерный перехватчик для астероидов, траектория которых пересекается с Землей, уже выдвигались ранее.
Pravda.Ru 00:00
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева учит годовалую дочь плаванию
Что правда, учит годовалую дочь телеведущей Леры Кудрявцевой не она сама, а профессиональный тренер.
Bimru.ru 14:28
Политика
18 депутатов думы Иркутска переизбрались в новый созыв
По предварительным данным ГАС «Выборы», 18 депутатов переизбрались в новый созыв.
Твой Иркутск 22:20
Политика
Путин и Макрон обсудили судьбу Украины
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Lenta.ru 13:57
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о начале Второй мировой войны
Минобороны России опубликовало на своем сайте уникальные рассекреченные документы о событиях, предшествующих началу Второй мировой войны, и ее раннем периоде.
Известия 18:15
Происшествия
14 человек задержали на режимном объекте Роскосмоса
Служба безопасности Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП, входит в госкорпорацию "Роскосмос") задержала 14 человек, передает ТАСС.
Газета.Ru 06:34
Происшествия
На Таймыре нашли пропавший вертолет Ми-2
Газета.Ru 06:22
Космос
Ученые объясняют «невозможное» наблюдаемое изменение периода вращения Сатурна
В новом исследовании ученые делают попытку объяснить загадочное изменение измеренной скорости вращения Сатурна вокруг собственной оси сезонными изменениями условий на планете.
AstroNews.ru 22:11
Экономика
Банки и МВД готовят новые правила блокировки счетов: что нужно знать
Некоторые специалисты увидели в этой инициативе окно для новой порочной практики: зная номер карты предполагаемой жертвы, злоумышленники смогут провести заведомо "подозрительную" операцию в ее адрес, что приведет к блокировке платежного средства.
РИА Новости 01:00