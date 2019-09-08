Политика
Официальный портал Мэра и Правительства МосквыВыборы в Мосгордуму: в столице открылись избирательные участки
Более 3,6 тысячи избирательных участков для голосования на выборах в Мосгордуму открылись в столице.
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Остальные участки откроются в 8 утра. В выборах депутатов Мосгордумы 8 сентября принимают участие 225 кандидатов. При этом впервые в стране на трех участках в Москве пройдет эксперимент по электронному голосованию.РИА Новостивчера в 23:11
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Выборы в Мосгордуму: в столице открылись избирательные участки
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы01:02
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 04:31, Вашингтон
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