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Московский Комсомолец
Московский Комсомолец

Выборы в Рязанскую облдуму: обработано 99,22% протоколов

На выборах в Рязанскую областную Думу обработали 99,22% протоколов УИК.В источнике
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В Рязанской области осталось обработать меньше процента голосов

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В Рязанскую областную Думу прошли семь партий

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На выборах в Рязанскую облдуму обработано более половины протоколов

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Вечерняя Рязань17:25
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После обработки трети протоколов ЕР набирает 45% на выборах в облдуму

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На выборах в Рязоблдуму обработано 99,13% протоколов

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Официальные итоги выборов депутатов Рязанской областной Думы седьмого созыва

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Движение поездов у Байкала временно приостановили из-за камнепада

"Движение поездов по Кругобайкальской железной дороге временно приостановлено по причине камнепада, который произошел 14 сентября 2020 года на 78 км участка КБЖД Порт Байкал - Уланово", - говорится в сообщении.
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Польский премьер призвал Брюссель и Берлин окончательно остановить «Северный поток - 2»

Глава правительства Польши Матеуш Моравецкий считает, что с Россией, которая нарушает международное право как на своей территории, так и за ее пределами, невозможен конструктивный диалог.
Московский Комсомолецвчера в 16:52