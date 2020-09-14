Московский КомсомолецВыборы в Рязанскую облдуму: обработано 99,22% протоколовYA62.ru5YA62.ruСОРОКА7 новостей62инфоРязань ОнлайнНа выборах в Рязанскую областную Думу обработали 99,22% протоколов УИК.В источникеОценить74Комментировать58Подробнее о событииВ Рязанской области осталось обработать меньше процента голосовRZN.info22:57В Рязанскую областную Думу прошли семь партий62инфо01:10На выборах в Рязанскую облдуму обработано более половины протоколов7 новостей17:37На выборах в Рязанскую областную Думу обработана половина протоколовВечерняя Рязань17:25После обработки трети протоколов ЕР набирает 45% на выборах в облдумуYA62.ruвчера в 16:52На выборах в Рязоблдуму обработано 99,13% протоколовМедиаРязань23:35Официальные итоги выборов депутатов Рязанской областной Думы седьмого созываВид сбоку02:32Показать ещё