В ближайшие три недели американские нефтеперерабатывающие заводы получат более шести миллионов баррелей российской нефти. Почему американцы даже в условиях затоваривания рынка не могут обойтись без поставок из России — в материале РИА Новости.

Футбол «Мы очень соскучились»: Ребров показал первую тренировку в Тарасовке Голкипер «Спартака» Артём Ребров опубликовал в Instagram несколько фотографий с первой тренировки на базе в Тарасовке.

Политика Правительство РФ получает право регулировать трудовые отношения Правительство РФ получает право на «установление особенностей правового регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений». 7

Происшествия Апелляционный суд отменил продление ареста экс-сенатора Арашукова Первый апелляционный суд Москвы отменил решение Мосгорсуда о продлении до 24 июля ареста бывшему сенатору Рауфу Арашукову, а также его отцу Раулю Арашукову. 482

Общество Синоптики признали майские холода в Москве аномальными Синоптики признали затянувшиеся майские холода в Москве аномальными, температура больше чем на месяц отстает от средних значений. 146

Общество Великобритания введет двухнедельный карантин для въезжающих в страну С 8 июня Великобритания введет обязательный 14-дневный карантин для въезжающих в страну, сообщила министр внутренних дел страны Прити Пател. 3

Общество Правительство РФ выделило средства на выплаты семьям с детьми Еще более 197 млрд рублей выделено на выплаты в размере 10 тыс. рублей российским семьям на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет. 203

Происшествия На Украине назвали предварительную версию гибели депутата Рады Предварительной причиной гибели депутата Верховной рады Украины от группы "Доверие" Валерия Давиденко называется самоубийство.

Общество Илон Маск заявил о любви к русскому языку Американский бизнесмен, миллиардер и основатель компании Tesla Илон Маск рассказал о любви к русскому языку.

Армия и оружие Венесуэла поручила своей армии сопровождать иранские нефтяные танкеры Каракас, 21 мая 2020, 02:05 — REGNUM Иранские танкеры с нефтью, которые следуют в Венесуэлу, будут сопровождаться венесуэльскими военными при заходе в особую экономическую зону Боливарианской республики, 20 мая заявил министр обороны страны Владимир Падрино в эфире телеканала VTV. 10

Происшествия Виновнику массового убийства в Житомире избирают меру пресечения Суд Житомира избирает меру пресечения для арендатора ставка, который на неделе расстрелял группу нацгвардейцев, Анатолию Захаренко.

Общество Эксперт предположила снижение пенсионного возраста в России Возраст выхода на пенсию в России могут снизить из-за сокращения рынка труда, заявила доцент кафедры «Развитие человеческого капитала» РЭУ им Г.В. Плеханова Фарида Мирзабалаева. 1,8K