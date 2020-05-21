Энергетика
РИА НовостиВыбрали момент: США закупились российской нефтью
В ближайшие три недели американские нефтеперерабатывающие заводы получат более шести миллионов баррелей российской нефти. Почему американцы даже в условиях затоваривания рынка не могут обойтись без поставок из России — в материале РИА Новости.
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Происшествия
Установлена личность захватчика банка в Москве
Установлена личность задержанного захватчика банка в Москве.
Lenta.ru 09:26
Общество
Испания с июля начнет принимать иностранных туристов
Испания с 1 июля откроет свои границы для иностранных туристов и возобновит чемпионат страны по футболу с 8 июня, заявил глава правительства Педро Санчес.
Коммерсантъ 09:49
Кино
Фанаты Зака Снайдера добились показа его версии «Лиги справедливости»
Поклонники кинокомикса «Лига справедливости» все же смогут увидеть оригинальную версию Зака Снайдера, заявили в компании Warner Media, 21 мая передает телеканал CNN.
ИА Красная Весна вчера в 12:02
Общество
Илон Маск заявил о любви к русскому языку
Американский бизнесмен, миллиардер и основатель компании Tesla Илон Маск рассказал о любви к русскому языку.
Газета.Ru 15:55
Происшествия
Депутат Рады обнаружен мертвым в своем офисе
"Сегодня в Киеве, в собственном офисе, в туалете, было найдено тело народного депутата Валерия Давыденко со смертельным огнестрельным ранением", - написал он на своей странице в Facebook.
Газета.Ru 15:25
Игры
Вышел обновленный шутер Saints Row The Third Remastered
NewInform вчера в 12:49
Наука
В Оксфорде рассказали о проекте вакцины против COVID-19
Вакцина против коронавируса, разрабатываемая Оксфордским университетом совместно с фармацевтической компанией AstraZeneca, имеет только 50% шансов на успех, заявил газете Telegraph глава проекта в Оксфорде профессор Адриан Хилл.
РИА Новости 19:43
Футбол
Бакаев: «Болезнь протекает бессимптомно, чувствую себя прекрасно»
Уже ближе к вечеру Бакаев заверил болельщиков столичной команды в том, что он прекрасно себя чувствует.
Sport.ru 17:29
Футбол
Новый сезон чемпионата Франции начнется 22 августа
«После консультаций с вещателями Mediapro, Canal + и beIN Sports установлены следующие даты начала сезона-2020/2021: 22 августа — для Лиги 1, 23 августа — для Лиги 2», — говорится в протоколе заседания совета директоров Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP).
Metaratings 08:30
Здоровье
Доктор Мясников объяснил статистику по COVID-19 в России
Врач и официальный представитель оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Александр Мясников заявил, что из россиян, у которых выявлен коронавирус, около 200 тыс. не инфицированы и не больны.
Известия 15:39
Общество
В России продлили трудовые патенты мигрантам
Трудовые патенты для работающих в РФ иностранных граждан, срок действия которых закончился после 15 марта, автоматически продлеваются на 93 дня, сообщается на сайте МВД России.
РИА Новости 03:48
Политика
Ким Чен Ын предложил стратегию усиления ядерного сдерживания
Коммерсантъ 18:25
Футбол
Футболист сборной Франции продал золотую медаль ЧМ-2018
Vprognoze.ru 02:54
Политика
Захарова: США не собирались обсуждать с РФ Договор по открытому небу
США не собирались обсуждать с Россией появлявшиеся претензии по Договору по открытому небу (ДОН), заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Коммерсантъ 19:58
Политика
В Израиле открывается судебный процесс над Нетаньяху
Первый в истории Израиля судебный процесс, где главным обвиняемым станет действующий премьер-министр, начнётся в Иерусалимском окружном суде в воскресенье в 15.00.
РИА Новости 17:35
Авто
Aston Martin сообщает об огромных потерях из-за коронавируса
Aston Martin объявила о потере 146 млн долларов в первом квартале 2020 года, когда пандемия коронавируса сильно ударила по компании.
32CARS.ru вчера в 07:38
Армия и оружие
В Ливии уничтожены уже 9 российских ЗРПК «Панцирь-С»
Представители Ливийской национальной армии признали потерю нескольких комплексов, что, очевидно, означает, что в настоящий момент эффективность применения ЗРПК «Панцирь-С» в Ливии упала практически до нуля.
Avia.pro 21 мая в 23:35
Здоровье
Главный инфекционист Минздрава оценила силу второй волны коронавируса
Ранее, 22 мая, президент России Владимир Путин на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране заявил, что страна должна быть готова ко второй волне эпидемии коронавируса, которая, по словам специалистов, может быть осенью.
Известия вчера в 21:49
Общество
Telegram Group отозвала апелляцию на запрет продажи токенов в США
Адвокаты компании Telegram Group Inc. отозвали поданную в марте апелляцию на постановление суда о запрете продажи цифровых токенов Gram и передачи их покупателям, свидетельствуют документы в электронной базе федерального суда Южного округа штата Нью-Йорк.
Взгляд.ру 19:09
Здоровье
Владислав Шапша ответил на вопросы калужан о коронавирусе
180 медицинский работников привлечено из сформированного резерва. Обеспечиваем сменяемость персонала.
Калужские Губернские Ведомости 09:13
Экономика
Производители средств индивидуальной защиты: продавать не получается ни в России, ни за границей
В редакцию Business FM обратилась Ассоциация производителей средств индивидуальной защиты (СИЗ).
BFM.ru 19:49
Армия и оружие
В Китае назвали две страны, которые умеют делать истребители пятого поколения
Ferra 11:49
Шоу-бизнес
Глеб Матвейчук рассекретил причины развода с Анастасией Макеевой
Именно поэтому Глеб Матвейчук решил откровенно рассказать о причинах развода с Макеевой.
Вокруг ТВ вчера в 07:03
Биатлон
Тренер Логинова Касперович возглавит сборную Болгарии по биатлону
Личный тренер российского биатлониста Александра Логинова Александр Касперович со следующего сезона возглавит сборную Болгарии.
Вести.Ru 21 мая в 05:34
Здоровье
Кузбасские больницы возвращаются к обычному режиму работы
На третьем этапе все медицинские учреждения начнут работать в том же режиме, что и до пандемии.
Сибдепо 05:48
Общество
Познер высказался о причинах конфликта с Михалковым
Москва, 23 мая 2020, 23:34 — REGNUM Журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал про причину конфликта с кинорежиссером Никитой Михалковым.
REGNUM 16:34
Армия и оружие
США намерены заменить вертолеты Ми-17 в Афганистане на свои
ИА Красная Весна 05:30