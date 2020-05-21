Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиВыбрали момент: США закупились российской нефтью

В ближайшие три недели американские нефтеперерабатывающие заводы получат более шести миллионов баррелей российской нефти. Почему американцы даже в условиях затоваривания рынка не могут обойтись без поставок из России — в материале РИА Новости.
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США купили задешево рекордный месячный объем нефти из РФ

ИА Красная Весна13:26

За месяц в США доставят рекордные с 2012 года объемы нефти из России

Евразия Daily21 мая в 13:07

Поставки российской нефти в США за месяц побьют девятилетний рекорд

Экономика сегоднявчера в 14:08

Зачем США экстренно закупают российскую нефть

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В США за месяц доставят рекордные с 2012 года объемы российской нефти

Актуальные Новостивчера в 09:02

Выбрали момент: США закупились российской нефтью

РИА Новостивчера в 01:00

США закупили российскую нефть в огромных объемах

Народные новостивчера в 14:16
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 14:17, Ашберн
Общество

Попова: Россия избежала перегрузки системы здравоохранения

России удалось избежать перегрузки системы здравоохранения в процессе борьбы с коронавирусной инфекцией, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире передачи "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
РИА Новости 11:55
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Футбол

БАТЭ выиграл Кубок Белоруссии, обыграв в финале брестское «Динамо»

Футбольный клуб БАТЭ выиграл Кубок Белоруссии. В финале БАТЭ одержал победу над брестским «Динамо» со счётом 1:0.
REGNUM 13:11
Армия и оружие

Появилось видео уничтожения в Ливии российского ЗРПК Панцирь

Переданные из Саудовской Аравии российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) "Панцирь С1" в Ливии уничтожаются турецкими и протурецкими вооруженными силами противников Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара.
МонаВиста 22 мая в 11:56
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Происшествия

Пограничники Киргизии и Таджикистана устроили перестрелку

Lenta.ru 06:09
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Политика

В России оценили отказ Украины от участия во встрече СБ ООН по Крыму

Российских парламентариев не удивило решение представителей Украины, США, Эстонии и Великобритании отказаться от участия в заседании Совбеза ООН по формуле Арриа, посвященном ситуации в Крыму.
РИА Новости вчера в 08:50
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Общество

Синоптики предупредили о резкой смене погоды предстоящим летом

Как рассказал руководитель Ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин, слова которого приводит "Российская газета", летом 2020 года ожидается значительное количество зональных переносов воздушных масс - с запада на восток.
Интерфакс 08:07
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Технологии

В Швеции запустили первую сеть 5G

ТАСС 10:13
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Происшествия

В Москве задержаны участники перестрелки во дворе

Российская газета 13:50
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Биатлон

Касперович раскрыл причины назначения в сборную Болгарии

Личный тренер российского биатлониста Александра Логинова Александр Касперович подтвердил назначение на пост наставника сборной Болгарии, информирует «Спoрт-Экcпресс».
ProstoProSport вчера в 03:33
Игры

Почему Mafia II: Definitive Edition не тянет даже на ремастер

NewInform вчера в 11:11
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Футбол

Слияние «Химок» и «Родины» может сорваться

Сообщается, что правительство Московской области отклонило предложение о финансировании клуба от владельца Fix Price Сергея Ломакина.
Soccer.ru 12:44
Шоу-бизнес

Пригожин ответил Шнурову после критики его слов о бедствующих артистах

Газета.Ru 04:13
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Армия и оружие

В США рассказали о возрождении Россией машины времён холодной войны

Американское издание «The National Interest» сообщает, что Россия планирует возродить машины времен холодной войны в обновленном виде.
Военное дело вчера в 10:48
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Политика

В Киеве националисты устроили акцию возле дома Зеленского

RT на русском 10:16
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Армия и оружие

США показали испытание лазерного оружия против беспилотников

США показали испытание американскими военными в Тихом океане лазерного оружия против беспилотников.
Lenta.ru вчера в 15:27
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Общество

Сервис проверки электронного пропуска может рассылать рекламу

Московский сервис для проверки действия электронных пропусков i.moscow/covid может передавать третьим лицам данные пользователей – в том числе для рассылки информационных материалов и рекламы.
Ведомости 13:12
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Общество

Карта коронавируса. Число заболевших в Саратове достигло 552

Оперативный штаб опубликовал обновленную карту распределения лабораторно подтвержденных случаев коронавируса в Саратовской области.
Взгляд-инфо вчера в 09:03
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Происшествия

Пропавшую в Пензе школьницу нашли убитой

РИА Новости 05:00
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Общество

Связанную с Собчак крабовую компанию исключили из системообразующих

Группа компаний «Монерон», связанная с Ксений Собчак, 20 мая исчезла из списка системообразующих компаний на сайте Минсельхоза, а 21 мая — из перечня Минэкономики (на момент публикации новости страница не отображалась).
Коммерсантъ 05:50
376
Общество

Глава Подмосковья рассказал о следующем этапе смягчения ограничений

Красногорск, 24 мая 2020, 12:58 — REGNUM В Московской области в рамках следующего этапа смягчения ограничений могут открыться некоторые объекты сферы услуг.
REGNUM 05:58
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Политика

В Турции заявили о готовности организовать чартерные рейсы для россиян

Страна готова организовать чартерные рейсы для туристов, сообщил министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу, передает агентство Anadolu.
РБК 14:02
48
Космос

SpaceX провела успешное испытание Falcon 9 перед запуском Crew Dragon

Компания SpaceX провела успешное испытание ракеты-носителя Falcon 9, которой на следующей неделе предстоит осуществить запуск пилотируемого корабля Crew Dragon к МКС, сообщила компания в своем Twitter-аккаунте.
РИА Новости 22 мая в 19:58
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Фигурное катание

Загитова вышла в финал в голосовании за звание олимпийской иконы стиля

Российская газета 05:49
Здоровье

В Подмосковье умер 34-летний хирург, лечивший пациентов с коронавирусом

Несмотря на усилия врачей, спасти Мартынова не удалось — 22 мая он умер. У 34-летнего хирурга остались трое детей.
РИА Новости 13:01
27
Политика

Пушков предупредил об опасности заигрывания Лукашенко с Западом

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков, оценивая интерес президента Белоруссии Александра Лукашенко к Западу, напомнил о судьбе проявлявших лояльность этой стороне экс-президентов Грузии и Украины Эдуарда Шеварднадзе и Виктора Януковича.
РИА Новости вчера в 20:53
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Кино

«Сияние» стало лучшей экранизацией Стивена Кинга

Фильм "Сияние" Стэнли Кубрика назван лучшей экранизацией книг Стивена Кинга, сообщает канал "Настоящее страшное телевидение" со ссылкой на собственный рейтинг.
Газета.Ru 22 мая в 11:44
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Футбол

Подсчитано количество смертей от коронавируса после посещения матча ЛЧ

Компания Edge Health провела исследование и подсчитала, сколько смертей от коронавируса принес матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Атлетико».
Lenta.ru 13:59
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Армия и оружие

Армия ДНР отразила удар ВСУ по Донецку

ФАН 07:24
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Общество

Нилов оценил прогноз по снижению пенсионного возраста

Снизить пенсионный возраст в России вряд ли возможно, считает глава комитета Госдумы по труду и социальной политике, замруководителя думской фракции ЛДПР Ярослав Нилов, ведь государство таким образом экономит большое количество финансовых ресурсов.
Вести.Ru вчера в 10:33
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Происшествия

Депутат Рады обнаружен мертвым в своем офисе

"Сегодня в Киеве, в собственном офисе, в туалете, было найдено тело народного депутата Валерия Давыденко со смертельным огнестрельным ранением", - написал он на своей странице в Facebook.
Газета.Ru вчера в 15:25
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