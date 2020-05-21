Энергетика
РИА НовостиВыбрали момент: США закупились российской нефтью
В ближайшие три недели американские нефтеперерабатывающие заводы получат более шести миллионов баррелей российской нефти. Почему американцы даже в условиях затоваривания рынка не могут обойтись без поставок из России — в материале РИА Новости.
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В США за месяц доставят рекордные с 2012 года объемы российской нефти
Актуальные Новостивчера в 09:02
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 14:17, Ашберн
Общество
Попова: Россия избежала перегрузки системы здравоохранения
России удалось избежать перегрузки системы здравоохранения в процессе борьбы с коронавирусной инфекцией, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире передачи "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
РИА Новости 11:55
Футбол
БАТЭ выиграл Кубок Белоруссии, обыграв в финале брестское «Динамо»
Футбольный клуб БАТЭ выиграл Кубок Белоруссии. В финале БАТЭ одержал победу над брестским «Динамо» со счётом 1:0.
REGNUM 13:11
Армия и оружие
Появилось видео уничтожения в Ливии российского ЗРПК Панцирь
Переданные из Саудовской Аравии российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) "Панцирь С1" в Ливии уничтожаются турецкими и протурецкими вооруженными силами противников Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара.
МонаВиста 22 мая в 11:56
Политика
В России оценили отказ Украины от участия во встрече СБ ООН по Крыму
Российских парламентариев не удивило решение представителей Украины, США, Эстонии и Великобритании отказаться от участия в заседании Совбеза ООН по формуле Арриа, посвященном ситуации в Крыму.
РИА Новости вчера в 08:50
Общество
Синоптики предупредили о резкой смене погоды предстоящим летом
Как рассказал руководитель Ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин, слова которого приводит "Российская газета", летом 2020 года ожидается значительное количество зональных переносов воздушных масс - с запада на восток.
Интерфакс 08:07
Происшествия
В Москве задержаны участники перестрелки во дворе
Российская газета 13:50
Биатлон
Касперович раскрыл причины назначения в сборную Болгарии
Личный тренер российского биатлониста Александра Логинова Александр Касперович подтвердил назначение на пост наставника сборной Болгарии, информирует «Спoрт-Экcпресс».
ProstoProSport вчера в 03:33
Игры
Почему Mafia II: Definitive Edition не тянет даже на ремастер
NewInform вчера в 11:11
Футбол
Слияние «Химок» и «Родины» может сорваться
Сообщается, что правительство Московской области отклонило предложение о финансировании клуба от владельца Fix Price Сергея Ломакина.
Soccer.ru 12:44
Армия и оружие
В США рассказали о возрождении Россией машины времён холодной войны
Американское издание «The National Interest» сообщает, что Россия планирует возродить машины времен холодной войны в обновленном виде.
Военное дело вчера в 10:48
Политика
В Киеве националисты устроили акцию возле дома Зеленского
RT на русском 10:16
Армия и оружие
США показали испытание лазерного оружия против беспилотников
США показали испытание американскими военными в Тихом океане лазерного оружия против беспилотников.
Lenta.ru вчера в 15:27
Общество
Сервис проверки электронного пропуска может рассылать рекламу
Московский сервис для проверки действия электронных пропусков i.moscow/covid может передавать третьим лицам данные пользователей – в том числе для рассылки информационных материалов и рекламы.
Ведомости 13:12
Общество
Карта коронавируса. Число заболевших в Саратове достигло 552
Оперативный штаб опубликовал обновленную карту распределения лабораторно подтвержденных случаев коронавируса в Саратовской области.
Взгляд-инфо вчера в 09:03
Происшествия
Пропавшую в Пензе школьницу нашли убитой
РИА Новости 05:00
Общество
Связанную с Собчак крабовую компанию исключили из системообразующих
Группа компаний «Монерон», связанная с Ксений Собчак, 20 мая исчезла из списка системообразующих компаний на сайте Минсельхоза, а 21 мая — из перечня Минэкономики (на момент публикации новости страница не отображалась).
Коммерсантъ 05:50
Общество
Глава Подмосковья рассказал о следующем этапе смягчения ограничений
Красногорск, 24 мая 2020, 12:58 — REGNUM В Московской области в рамках следующего этапа смягчения ограничений могут открыться некоторые объекты сферы услуг.
REGNUM 05:58
Политика
В Турции заявили о готовности организовать чартерные рейсы для россиян
Страна готова организовать чартерные рейсы для туристов, сообщил министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу, передает агентство Anadolu.
РБК 14:02
Космос
SpaceX провела успешное испытание Falcon 9 перед запуском Crew Dragon
Компания SpaceX провела успешное испытание ракеты-носителя Falcon 9, которой на следующей неделе предстоит осуществить запуск пилотируемого корабля Crew Dragon к МКС, сообщила компания в своем Twitter-аккаунте.
РИА Новости 22 мая в 19:58
Фигурное катание
Загитова вышла в финал в голосовании за звание олимпийской иконы стиля
Российская газета 05:49
Здоровье
В Подмосковье умер 34-летний хирург, лечивший пациентов с коронавирусом
Несмотря на усилия врачей, спасти Мартынова не удалось — 22 мая он умер. У 34-летнего хирурга остались трое детей.
РИА Новости 13:01
Политика
Пушков предупредил об опасности заигрывания Лукашенко с Западом
Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков, оценивая интерес президента Белоруссии Александра Лукашенко к Западу, напомнил о судьбе проявлявших лояльность этой стороне экс-президентов Грузии и Украины Эдуарда Шеварднадзе и Виктора Януковича.
РИА Новости вчера в 20:53
Кино
«Сияние» стало лучшей экранизацией Стивена Кинга
Фильм "Сияние" Стэнли Кубрика назван лучшей экранизацией книг Стивена Кинга, сообщает канал "Настоящее страшное телевидение" со ссылкой на собственный рейтинг.
Газета.Ru 22 мая в 11:44
Футбол
Подсчитано количество смертей от коронавируса после посещения матча ЛЧ
Компания Edge Health провела исследование и подсчитала, сколько смертей от коронавируса принес матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Атлетико».
Lenta.ru 13:59
Общество
Нилов оценил прогноз по снижению пенсионного возраста
Снизить пенсионный возраст в России вряд ли возможно, считает глава комитета Госдумы по труду и социальной политике, замруководителя думской фракции ЛДПР Ярослав Нилов, ведь государство таким образом экономит большое количество финансовых ресурсов.
Вести.Ru вчера в 10:33
Происшествия
Депутат Рады обнаружен мертвым в своем офисе
"Сегодня в Киеве, в собственном офисе, в туалете, было найдено тело народного депутата Валерия Давыденко со смертельным огнестрельным ранением", - написал он на своей странице в Facebook.
Газета.Ru вчера в 15:25