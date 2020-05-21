Энергетика
РИА НовостиВыбрали момент: США закупились российской нефтью
В ближайшие три недели американские нефтеперерабатывающие заводы получат более шести миллионов баррелей российской нефти. Почему американцы даже в условиях затоваривания рынка не могут обойтись без поставок из России — в материале РИА Новости.
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В США за месяц доставят рекордные с 2012 года объемы российской нефти
Актуальные Новостивчера в 09:02
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 11:17, Ашберн
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В авиакатастрофе в Пакистане выжили трое пассажиров
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Посольство отреагировало на статью Bloomberg о рейтинге Путина
Российское посольство в США призвало редакцию Bloomberg извиниться за статью с дезинформацией о рейтинге президента Владимира Путина.
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Пушков предупредил об опасности заигрывания Лукашенко с Западом
Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков, оценивая интерес президента Белоруссии Александра Лукашенко к Западу, напомнил о судьбе проявлявших лояльность этой стороне экс-президентов Грузии и Украины Эдуарда Шеварднадзе и Виктора Януковича.
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Захарова обвинила США в разрушении системы стратегической стабильности
Власти США своими действиями намеренно разрушают систему стратегической стабильности.
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США показали испытание лазерного оружия против беспилотников
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Экономика
Правительство выделило 100 млрд рублей 56 регионам России
Москва, 24 мая 2020, 16:52 — REGNUM Правительство Российской Федерации выделило 100 млрд рублей на поддержку 56 субъектов Федерации, чьи налоговые и неналоговые поступления из-за пандемии COVID-19 на 1 мая 2020 года оказались ниже показателей за два предыдущих года.
REGNUM 09:52
Авто
Компания Renault готовит кросс-универсал — преемника Lada Largus
Компания Dacia (румынская «дочка» Renault) выпустит бюджетный кросс-универсал, который станет близким «родственником» следующего Renault Logan.
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Кино
Составили рейтинг лучших сериалов и фильмов в жанре «боевик»
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Общество
Попова: России удалось избежать перегрузки системы здравоохранения
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что России удалось избежать перегрузки системы здравоохранения, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции COVID-19.
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Экономика
ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей
С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
iReactor 07:01
Общество
Прокуратура проверит нарушения прав медиков госпиталя в «Крокус Экспо»
Прокуратура Московской области проводит проверку информации в СМИ о невыплате зарплаты медикам временного госпиталя в «Крокус Экспо», говорится на сайте ведомства.
Право.ру 07:31
Общество
В Петербурге при пожаре погиб участник группы Bad Balance
RT на русском 10:57
Авто
Lada Xray может исчезнуть из модельной линейки АвтоВАЗа
Приподнятый хэтчбек LADA XRay может исчезнуть из модельной линейки АвтоВАЗа вследствие низких продаж и нерентабельности производства.
Автоновости дня 22 мая в 06:21
Политика
Пекин обвинил США в распространении «политического вируса»
В последнее время в США помимо распространения коронавируса начал активно распространяться "политический вирус" необоснованных и лживых нападок на Китай.
Интерфакс 04:58
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Спикер парламента Чечни опроверг информацию о болезни Кадырова
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Политика
Митингующие против политики Зеленского пришли под окна его дома
Участники акции против политики президента Украины Владимира Зеленского пришли под окна его дома в Киеве. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:29
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Определен предупреждающий о высоком сахаре в крови внешний симптом
Медики объясняют это тем, что повышенный уровень глюкозы в крови влияет на потерю жидкости в организме.
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США перенесли саммит G7 в Вашингтоне на конец июня
США из-за коронавируса решили перенести саммит G7 в Вашингтоне с 10 июня на конец месяца, точная дата пока не назначена.
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Кино
Вышел трейлер документального фильма «Добро пожаловать в Чечню» от HBO
Телеканал HBO опубликовал на своём YouTube-канале трейлер документального фильма «Добро пожаловать в Чечню», повествующего о преследованиях представителей ЛГБТ-сообщества в регионе, сообщает News.ru.
UfacityNews.ru 22 мая в 04:59
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В Гонконге возобновились массовые протесты
В Гонконге возобновились массовые акции протеста после того, как китайское правительство 21 мая неожиданно предложило ввести там закон о национальной безопасности.
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Авто
Новый Mazda CX-4 обогнал по популярности Mazda CX-5
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Жители Ленобласти на руках перенесли легковушку для проезда пожарных
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В Новосибирске оштрафовали организаторов ночной вечеринки
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Политика
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ИА Красная Весна 10:23
Армия и оружие
Учения ВМС НАТО в Баренцевом море закончились конфузом
«Недавний поход группировки НАТО в Баренцево море превратил американские корабли в эскимо», — подчеркнули эксперты.
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Футбол
«Аугсбург» разгромил «Шальке» в матче Бундеслиги
Аугсбург, Германия, 24 мая 2020, 16:22 — REGNUM «Аугсбург» одержал победу «Шальке» в матче 27-го тура чемпионата Германии по футболу.
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