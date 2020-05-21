Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиВыбрали момент: США закупились российской нефтью

В ближайшие три недели американские нефтеперерабатывающие заводы получат более шести миллионов баррелей российской нефти. Почему американцы даже в условиях затоваривания рынка не могут обойтись без поставок из России — в материале РИА Новости.
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Зачем США экстренно закупают российскую нефть

DixiNewsвчера в 13:17

США закупили российскую нефть в огромных объемах

Народные новостивчера в 14:16

Поставки российской нефти в США за месяц побьют девятилетний рекорд

Экономика сегоднявчера в 14:08

США закупили рекордный объем российской нефти

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В США за месяц доставят рекордные с 2012 года объемы российской нефти

Актуальные Новостивчера в 09:02

Выбрали момент: США закупились российской нефтью

РИА Новостивчера в 01:00

За месяц в США доставят рекордные с 2012 года объемы нефти из России

Евразия Daily21 мая в 13:07
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Происшествия

В авиакатастрофе в Пакистане выжили трое пассажиров

Ведомости 22 мая в 12:00
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Футбол

«Халл Сити» объявил о двух положительных тестах на коронавирус

Пресс-служба "Халл Сити" объявила о том, что два футболиста команды получили положительный результат теста.
Bobsoccer 10:48
Происшествия

СК возбудил уголовное дело после исчезновения ребенка под Мурманском

ТАСС 10:15
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Политика

Посольство отреагировало на статью Bloomberg о рейтинге Путина

Российское посольство в США призвало редакцию Bloomberg извиниться за статью с дезинформацией о рейтинге президента Владимира Путина.
Профиль 01:33
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Политика

Пушков предупредил об опасности заигрывания Лукашенко с Западом

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков, оценивая интерес президента Белоруссии Александра Лукашенко к Западу, напомнил о судьбе проявлявших лояльность этой стороне экс-президентов Грузии и Украины Эдуарда Шеварднадзе и Виктора Януковича.
РИА Новости вчера в 20:53
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Политика

Захарова обвинила США в разрушении системы стратегической стабильности

Власти США своими действиями намеренно разрушают систему стратегической стабильности.
Радио Маяк 11:00
Армия и оружие

США показали испытание лазерного оружия против беспилотников

Lenta.ru вчера в 15:27
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Экономика

Правительство выделило 100 млрд рублей 56 регионам России

Москва, 24 мая 2020, 16:52 — REGNUM Правительство Российской Федерации выделило 100 млрд рублей на поддержку 56 субъектов Федерации, чьи налоговые и неналоговые поступления из-за пандемии COVID-19 на 1 мая 2020 года оказались ниже показателей за два предыдущих года.
REGNUM 09:52
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Авто

Компания Renault готовит кросс-универсал — преемника Lada Largus

Компания Dacia (румынская «дочка» Renault) выпустит бюджетный кросс-универсал, который станет близким «родственником» следующего Renault Logan.
Автоновости дня вчера в 04:55
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Кино

Составили рейтинг лучших сериалов и фильмов в жанре «боевик»

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Общество

Попова: России удалось избежать перегрузки системы здравоохранения

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что России удалось избежать перегрузки системы здравоохранения, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 10:53
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Экономика

ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей

С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
iReactor 07:01
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Общество

Прокуратура проверит нарушения прав медиков госпиталя в «Крокус Экспо»

Прокуратура Московской области проводит проверку информации в СМИ о невыплате зарплаты медикам временного госпиталя в «Крокус Экспо», говорится на сайте ведомства.
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Общество

В Петербурге при пожаре погиб участник группы Bad Balance

RT на русском 10:57
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Авто

Lada Xray может исчезнуть из модельной линейки АвтоВАЗа

Приподнятый хэтчбек LADA XRay может исчезнуть из модельной линейки АвтоВАЗа вследствие низких продаж и нерентабельности производства.
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Политика

Пекин обвинил США в распространении «политического вируса»

В последнее время в США помимо распространения коронавируса начал активно распространяться "политический вирус" необоснованных и лживых нападок на Китай.
Интерфакс 04:58
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Общество

Спикер парламента Чечни опроверг информацию о болезни Кадырова

Евразия Daily 22 мая в 17:51
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Политика

Митингующие против политики Зеленского пришли под окна его дома

Участники акции против политики президента Украины Владимира Зеленского пришли под окна его дома в Киеве. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:29
Шоу-бизнес

Лепс ответил на слова Пригожина о «чудовищном положении» артистов

РИА Новости 08:57
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Определен предупреждающий о высоком сахаре в крови внешний симптом

Медики объясняют это тем, что повышенный уровень глюкозы в крови влияет на потерю жидкости в организме.
Live24 вчера в 02:01
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Политика

США перенесли саммит G7 в Вашингтоне на конец июня

США из-за коронавируса решили перенести саммит G7 в Вашингтоне с 10 июня на конец месяца, точная дата пока не назначена.
Ведомости 11:04
1
Кино

Вышел трейлер документального фильма «Добро пожаловать в Чечню» от HBO

Телеканал HBO опубликовал на своём YouTube-канале трейлер документального фильма «Добро пожаловать в Чечню», повествующего о преследованиях представителей ЛГБТ-сообщества в регионе, сообщает News.ru.
UfacityNews.ru 22 мая в 04:59
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Общество

В Гонконге возобновились массовые протесты

В Гонконге возобновились массовые акции протеста после того, как китайское правительство 21 мая неожиданно предложило ввести там закон о национальной безопасности.
Ведомости 07:55
Общество

В Тюменской области обещают град и шквалистый ветер

REGNUM 10:42
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Авто

Новый Mazda CX-4 обогнал по популярности Mazda CX-5

Новые автомобили 00:11
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Жители Ленобласти на руках перенесли легковушку для проезда пожарных

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Общество

В Новосибирске оштрафовали организаторов ночной вечеринки

RT на русском 10:28
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Политика

Трамп предостерег от массового голосования по почте на выборах в США

Президент США Дональд Трамп выступил против массового голосования по почте американских граждан на следующих выборах главы Белого дома, поскольку оно чревато масштбаными фальсификациями.
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Армия и оружие

Учения ВМС НАТО в Баренцевом море закончились конфузом

«Недавний поход группировки НАТО в Баренцево море превратил американские корабли в эскимо», — подчеркнули эксперты.
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Футбол

«Аугсбург» разгромил «Шальке» в матче Бундеслиги

Аугсбург, Германия, 24 мая 2020, 16:22 — REGNUM «Аугсбург» одержал победу «Шальке» в матче 27-го тура чемпионата Германии по футболу.
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