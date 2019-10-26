Общество

News.ruNews.ruТитул «Мисс Земля» завоевала представительница Пуэрто-Рико

Обладательницей титула «Мисс Земля — 2019» стала 21-летняя жительница Пуэрто-Рико Нэллис Пиментель.
Читать в источнике
Комментировать35

Подробнее о событии

На Филиппинах назвали победительницу конкурса «Мисс Земля»

Газета.Ru11:28

На Филиппинах выбрали победительницу конкурса красоты «Мисс Земля-2019»

РБК07:16

Уроженка Пуэрто-Рико заняла 1-е место на конкурсе красоты «Мисс Земля-2019»

Эхо Москвы08:32

Названа победительница конкурса «Мисс Земля — 2019»

RT на русском08:30

«Мисс Земля» стала представительница Пуэрто-Рико

Коммерсантъ10:22

Названа победительница конкурса «Мисс Земля-2019»

Взгляд.ру06:52

Представительница Пуэрто-Рико завоевала титул «Мисс Земля-2019»

Говорит Москва06:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 17:18, Ашберн
Политика

Зеленский встретился с украинскими военными в Донбассе

REGNUM 09:15
Шоу-бизнес

Тимати уехал на Мальдивы от недавно родившей Решетовой

Мать Ратмира Шишкова недавно отмечала, что она очень благодарна Тимати за помощь.
Телепрограмма 07:04
Футбол

Бывший игрок ЦСКА вошел в тренерский штаб «Динамо»

Sport24.ru 14:53
Общество

Появилась банкнота 1000 гривен с «украинским учёным» Вернадским

Rusvesna.su 03:55
Политика

На Украине захотели отказаться от переговоров в Минске

Заместитель министра обороны Украины Александр Полищук высказался за отказ от переговоров в Минске.
Lenta.ru вчера в 10:49
Футбол

Хет-трик Пулишича помог «Челси» обыграть на выезде «Бернли»

В матче десятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) лондонский "Челси" гостил у "Бернли".
Газета.Ru 14:23
Общество

Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России

Газета.Ru вчера в 15:51
Общество

Пять знаков зодиака, которых ждет финансовый успех в ноябре

Вечерняя Москва вчера в 05:01
Общество

В Россию поступила первая партия препарата «Фризиум»

Директор детского хосписа «Дом с маяком» Лидия Мониава на своей странице в Facebook сообщила, что в Россию поступила первая партия препарата «Фризиум», который применяется для лечения детей, больных эпилепсией.
RT на русском 16:28
Происшествия

Солдат мог расстрелять сослуживцев в Забайкалье из-за издевательств

Рядовой солдат Рамиль Шамсутдинов мог расстрелять восемь человек в войсковой части в Забайкалье из-за неуставных отношений, сообщили источники "Ъ".
Коммерсантъ 11:21
Происшествия

В Волгограде экстренно сел самолет из-за смерти пассажира

РИА Новости 15:52
Футбол

«Тамбов» уверенно выиграл первый матч после увольнения Григоряна

Вести.Ru 08:50
Шоу-бизнес

«Обвиненная в проституции» актриса «Универа» сделала заявление

Российская газета 15:15
Общество

«Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме после поста про Крым

Паша разместила в инстаграме публикацию, в которой отмечалось, что "Мисс Украина" не стала излагать государственную позицию по Крыму.
РИА Новости 08:06
Наука

В России раскритиковали Ту-144 и придумали самолет «без окон»

Как пишет агентство, вместо этого можно сделать самолет с «цельным фюзеляжем без окон, их не будет даже в кабине пилотов».
Lenta.ru 23 октября в 17:16
Политика

Премьер Грузии заявил о потере $350 млн от запрета полётов из России

Грузинский премьер-министр Георгий Гахария заявил, что Грузия потеряла $350 млн после того, как Россия запретила полёты в страну.
RT на русском 15:40
Авто

Когда менять приводной ремень на автомобиле?

Ремень привода на машине представляет собой часть ременной передачи, необходимый для возможности передачи вращения от мотора.
Car.ru вчера в 05:27
Происшествия

Дедушка два года насиловал жившую с ним внучку

Полиция задержала ростовского пенсионера, в течение двух лет насиловавшего свою внучку.
Вести.Ru 12:08
Политика

Сеть российских ресторанов отказалась признавать Крым

Российская сеть ресторанов японской кухни «Сушипоп» указала на своей рекламной карте Крым как спорную территорию.
Взгляд.ру 14:33
Армия и оружие

Опубликован план захвата Калининградской области Польшей и США

Потенциальный военный конфликт между Россией и странами НАТО в Прибалтике приведет к потере первой Калининградской области.
Lenta.ru 17:02
Общество

Названо преимущество приема лекарств от гипертонии вечером

Оказалось, что человеческий организм по-разному реагирует на прием лекарств в разное время суток.
Волгоградская правда 24 октября в 00:38
Политика

Бутина заявила, что ошибочно считала США правовым государством

По словам россиянки, высказывание «был бы человек, а статью найдём» применимо в данной ситуации не к Советскому Союзу, а к современным США.
RT на русском 06:30
Общество

В Барселоне снова начались протестные митинги

Протестный митинг с требованием освободить задержанных полицией в ходе беспорядков на прошлой неделе проходит в эту минуту на площади Святого Иакова в самом центре Барселоны, перед зданием правительства Каталонии.
Российская газета вчера в 16:00
Кино

Макото Синкай представил анимационный фильм «Дитя погоды» в Москве

ТАСС вчера в 16:36
Общество

Умерла солистка «Бурановских бабушек» Наталья Пугачева

ТАСС 11:46
Шоу-бизнес

Опубликованы фото Анастасии Заворотнюк с тяжело больными детьми

Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, близкие Анастасии Заворотнюк в Instagram выложили 3 новые фотографии, на них актриса запечатлена в компании детей, заболевших тяжелым недугом.
HotMurom.ru вчера в 08:28
Технологии

Google объявила о крупнейшем обновлении поисковика за пять лет

Google объявила о крупнейшем обновлении поисковика за пять лет.
Ведомости вчера в 08:55
Космос

Робот Федор сообщил о «секретных работах» на МКС

Антропоморфный робот Федор в интервью радиостанции «Эхо Москвы» заявил, что на борту Международной космической станции занимался рядом «секретных вещей», о которых известно только главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину.
РБК 23 октября в 08:02
Игры

Ubisoft перенесла релиз новых Rainbow Six и Watch Dogs

Ubisoft отложила релизы Watch Dogs: Legion, Rainbow Six Quarantine и детской ролевой игры Gods & Monsters.
CyberSport.ru 24 октября в 13:31
Футбол

Футболисты «Хайдука» забили курьезный гол

Soccer.ru 16:09
Как работают Яндекс.Новости?
Главное