Общество
Газета.RuВыбрана победительница конкурса красоты «Мисс Земля-2019»
Победителем конкурса красоты "Мисс Земля-2019" стала представительница Пуэрто-Рико Нелли Пиментел. Результаты опубликованы на официальной странице конкурса в Twitter. Церемония награждения прошла в столице Филиппин - Маниле.
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Общество
Еще один гей рассказал о пытках в Чечне
Мужчина, называющий себя геем из Чечни, заявил, что в середине июля 2018 года его задержали и подвергли пыткам сотрудники правоохранительных органов республики.
Lenta.ru вчера в 10:38
Политика
Зеленский прокомментировал грубую беседу с националистами в Донбассе
Ранее в Сети появилось видео разговора Зеленского с представителем националистов, в ходе которого президент достаточно грубо разговаривает с бывшим военнослужащим, при этом отмечает, что уважает его и товарищей за то, что те служили.
Московский Комсомолец 12:15
Происшествия
Число жертв ДТП в Алтайском крае увеличилось до восьми
Количество погибших в результате столкновения двух микроавтобусов в Алтайском крае увеличилось до восьми человек.
RT на русском 01:05
Общество
«Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме после поста про Крым
"Мисс Украина — 2019" Маргарита Паша осудила негативную реакцию со стороны СМИ и пользователей социальных сетей после ее ответа на вопрос о Крыме.
РИА Новости 08:06
Политика
Лавров и Помпео обсудили ситуацию в Сирии
Глава российского МИД Сергей Лавров провёл телефонный разговор с госсекретарём США Майком Помпео.
RT на русском 11:06
Общество
«Убирайте его в трусы»: россияне развратничали на борту самолета
Как сообщили в МВД на транспорте, 43-летняя жительница Владивостока и 41-летний житель Находки, будучи в состоянии алкогольного опьянения, на борту начали "совершать действия развратного характера".
Московский Комсомолец 07:33
Космос
Пролетевший вблизи от Земли астероид показали на видео
Опубликовано видео пролета астероида (162082) 1998 HL1 на расстоянии 6,21 миллиона километров от Земли.
ТК Звезда 11:45
Кино
«Джокер» стал самым кассовым фильмом с рейтингом «R»
Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало, что кинокомикс «Джокер» может по итогам проката стать более прибыльным, чем фильм братьев Руссо «Мстители: Война бесконечности».
REGNUM 10:33
Армия и оружие
Эрдоган анонсировал новую военную операцию в Сирии
Анкара начнет новую операцию и освободит северо-восток Сирии от курдских формирований в случае, если они останутся в приграничной с Турцией зоне безопасности.
Lenta.ru 12:16
Здоровье
Вылов рыбы запретили в районе вспышки «гаффской болезни» под Тюменью
Несанкционированную торговлю рыбой запретили на территории всей Тюменской области из-за вспышки "гаффской болезни" в селе Ачиры.
РЕН ТВ 10:39
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену Оксану Тарасову
Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену Оксану Тарасову. Экс-супруга опубликовала скриншот страницы с сайта Мосгорсуда.
Актуальные Новости 00:53
Общество
Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России
Газета.Ru вчера в 15:51
Футбол
Игроки «Ахмата» и «Арсенала» устроили массовую драку во время матча
Футболисты молодежных команд грозненского "Ахмата" и тульского "арсенала" устроили потасовку во время матча 14-го тура молодежноо первенства России.
Газета.Ru 11:36
Политика
Дмитрий Киселев возглавил Союз виноделов России
Гендиректор МИА "Россия Сегодня" Дмитрий Киселев возглавил совет некоммерческой организации "Союз виноградарей и виноделов России" вместо бизнес-омбудсмена Бориса Титова.
Интерфакс 04:09
Общество
Диетологи назвали продукты, которые чаще всего вызывают болезни
Испанские диетологи рассказали, какие продукты чаще всего провоцируют развитие опасных заболеваний. Об этом сообщает La Vanguardia.
Газета.Ru 02:43
Армия и оружие
Россия перебросила ракетный комплекс С-300 на границу с Афганистаном
Дивизионный комплекс зенитно-ракетных систем С-300 «Фаворит» впервые поступил на вооружение российской военной базы в Таджикистане, сообщило Министерство обороны России.
Ведомости 12:15
Космос
SpaceX планирует запустить Starlink в середине 2020 года
Президент и главный операционный директор SpaceX Гвинн Шотвелл заявила в ходе прошедшего в США круглого стола для СМИ, что компания планирует запустить спутниковую сеть Starlink, позволяющую получить широкополосный доступ в интернет во всем мире, в середине 2020 года.
Коммерсантъ 24 октября в 13:18
Футбол
Тренер «Арарата» — о долгах: не знаю, ел ли игрок вчера. Как давать нагрузку?
Главный тренер московского «Арарата» Василий Рожнов прокомментировал сложную финансовую ситуацию в клубе.
Чемпионат 10:29
Армия и оружие
Минобороны показало доказательства контрабанды США нефти из Сирии
Фото, по данным ведомства, подтверждают, что сирийская нефть и до, и после разгрома террористов в Заевфратье под охраной военнослужащих США активно добывалась и направлялась бензовозами из Сирии.
Известия 03:54
Происшествия
В Харькове застрелен свидетель убийства Вороненкова
Свидетель убийства бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова Владимир Борох убит в Харькове, сообщает 25 октября украинское издание «Грати».
Красная весна вчера в 13:26
Общество
Бутина вылетает из США в Россию после освобождения из тюрьмы
Осужденная в США россиянка Мария Бутина села в самолет и готовится вылететь из Майами в Россию. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 18:00
Общество
Газопровод Baltic Pipe получил одобрение Дании
Разрешение действует на двух участках газопровода Baltic Pipe, расположенных в территориальных водах Дании.
Газета.Ru вчера в 11:23
Происшествия
В результате стрельбы в воинской части в Забайкалье погибли 8 человек
Восемь сослуживцев застрелил военнослужащий ремонтно-технической базы в Забайкальском крае, сообщает ТАСС со сслыкой на Минобороны РФ.
Республика Татарстан вчера в 08:26
Происшествия
Поиски пропавшего в Пермском крае самолета приостановили
Спасатели приостановили до утра поиски пропавшего в субботу в Пермском крае легкомоторного самолета.
Известия 11:20
Здоровье
В Свердловской области обещают открыть 20 мини-онкоцентров
По словам Базите, к концу 2024 года в Свердловской области планируется открыть 20 амбулаторных мини-онкоцентров, 8 из них – в Екатеринбурга.
Европейско-Азиатские новости 24 октября в 05:42
Политика
В Киеве посчитали неизбежным прокачку российского газа через Украину
России придется в 2020 году прокачивать газ через украинскую газотранспортную систему (ГТС) с учетом контрактных обязательств «Газпрома».
Известия вчера в 00:05
Авто
Появились первые изображения нового кроссовера Genesis GV70
Главным «ноу-хау» Genesis GV70, по мнению авторов, станут необычные для кроссоверов пропорции – с длинным капотом, коротким передним свесом и покатой кормой, как у «родственного» универсала KIA ProCeed.
Автоновости дня 08:02
Общество
Украина переходит на зимнее время
В ночь на воскресенье, 27 октября, Украина перейдет на зимнее время, в связи с чем в 03:00 стрелки часов необходимо перевести на час назад, напомнило министерство экономики страны.
Московский Комсомолец 02:10