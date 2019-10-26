Общество

Газета.RuГазета.RuВыбрана победительница конкурса красоты «Мисс Земля-2019»

Победителем конкурса красоты "Мисс Земля-2019" стала представительница Пуэрто-Рико Нелли Пиментел. Результаты опубликованы на официальной странице конкурса в Twitter. Церемония награждения прошла в столице Филиппин - Маниле.
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На Филиппинах назвали победительницу конкурса «Мисс Земля»

Газета.Ru11:28

«Мисс Земля» стала представительница Пуэрто-Рико

Коммерсантъ10:22

Названа победительница конкурса «Мисс Земля — 2019»

RT на русском08:30

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Эхо Москвы08:32

На Филиппинах выбрали победительницу конкурса красоты «Мисс Земля-2019»

РБК07:16

Названа победительница конкурса «Мисс Земля-2019»

Взгляд.ру06:52

Представительница Пуэрто-Рико завоевала титул «Мисс Земля-2019»

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