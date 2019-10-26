Общество

Газета.RuГазета.RuВыбрана победительница конкурса красоты «Мисс Земля-2019»

Победителем конкурса красоты "Мисс Земля-2019" стала представительница Пуэрто-Рико Нелли Пиментел. Результаты опубликованы на официальной странице конкурса в Twitter. Церемония награждения прошла в столице Филиппин - Маниле.
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На Филиппинах назвали победительницу конкурса «Мисс Земля»

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