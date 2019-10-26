Общество
Газета.RuВыбрана победительница конкурса красоты «Мисс Земля-2019»
Победителем конкурса красоты "Мисс Земля-2019" стала представительница Пуэрто-Рико Нелли Пиментел. Результаты опубликованы на официальной странице конкурса в Twitter. Церемония награждения прошла в столице Филиппин - Маниле.
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Краса России из Новороссийска участвует еще в одном Всероссийском конкурсе красоты и уезжает из нашего города
Наша газета (Новороссийск)вчера в 03:28
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Легкомоторный самолет пропал в Пермском крае
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Украина переходит на зимнее время
В ночь на воскресенье, 27 октября, Украина перейдет на зимнее время, в связи с чем в 03:00 стрелки часов необходимо перевести на час назад, напомнило министерство экономики страны.
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Риск российского дефолта упал до минимума за 12 лет
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Отец устроившего бойню в Забайкалье солдата рассказал о его службе
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента
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Общество
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Политика
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Странам ЕС было бы слишком дорого отказываться от "Северного потока-2", сказал РИА Новости бывший посол Австрии в России Фридрих Бауэр (1990-1995).
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Эксперт Ближневосточного института по турецким исследованиям Генул Тол считает, что решение США увеличить контингент в Сирии никак не поможет Вашингтону избавиться от своих проблем.