Общество

Газета.RuГазета.RuВыбрана победительница конкурса красоты «Мисс Земля-2019»

Победителем конкурса красоты "Мисс Земля-2019" стала представительница Пуэрто-Рико Нелли Пиментел. Результаты опубликованы на официальной странице конкурса в Twitter. Церемония награждения прошла в столице Филиппин - Маниле.
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Названа победительница конкурса «Мисс Земля — 2019»

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