Общество

Газета.RuГазета.RuВыбрана победительница конкурса красоты «Мисс Земля-2019»

Победителем конкурса красоты "Мисс Земля-2019" стала представительница Пуэрто-Рико Нелли Пиментел. Результаты опубликованы на официальной странице конкурса в Twitter. Церемония награждения прошла в столице Филиппин - Маниле.
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Названо имя самой красивой девушки планеты

Телеканал 360°07:24

На Филиппинах выбрали победительницу конкурса красоты «Мисс Земля-2019»

РБК07:16

Представительница Пуэрто-Рико завоевала титул «Мисс Земля — 2019»

РЕН ТВ06:35

Выбрана новая «Мисс Земля»

Lenta.ru06:50

Названо имя «Мисс Земля-2019»

Вести.Ru06:45

Названа победительница конкурса «Мисс Земля-2019»

Взгляд.ру06:52

Представительница Пуэрто-Рико завоевала титул «Мисс Земля-2019»

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Два человека пострадали при взрыве сейфа в квартире в городе Новокузнецке.
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Общество

В Ростове трамвайные рельсы закатали в асфальт перед визитом патриарха

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Новое селфи ровера-химика Curiosity на Марсе

Новый селфи, сделанное марсоходом Curiosity, захватывает дух, но он особенно важен для команды миссии.
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Роскомнадзор связал творчество Егора Крида с сатанизмом

Роскомнадзор представил экспертное исследование творчества Егора Крида, в котором утверждается, что исполнитель является "ярким представителем агрессивной антироссийской субкультуры рэперов, несущей антиценности сатанизма".
Газета.Ru вчера в 13:12
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Президент Украины Владимир Зеленский в субботу приехал в Донбасс на позиции националистов, которые находятся в районе разведения сил и средств у Золотого.
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В Чеченской Республике прокомментировали новостной сюжет о пытках граждан, которым их подвергал бывший мэр Грозного, племянник Рамзана Кадырова Ислам Кадыров.
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Haval может начать в РФ выпуск нового кроссовера

Компания Haval вернет внедорожник Great Wall Hover H5 на российский рынок под собственным брендом.
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В результате столкновения двух микроавтобусов на трассе в Алтайском крае погибли пять человек, ещё пятеро получили травмы.
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На Слуцкого пожаловались в РФС из-за слов о руководстве «Ротора»

Председатель общественного Совета при комитете физической культуры и спорта Волгоградской области Стелла Вартанян обратилась к президенту РФС Александру Дюкову с просьбой дать оценку словам тренера Леонида Слуцкого о руководстве волгоградского футбольного клуба «Ротор».
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В Госдуме ответили на позицию Украины по возвращению России в ПАСЕ

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал заявление председателя Верховной рады Дмитрия Разумкова о том, что Украина не согласна на компромисс относительно возвращения России в ПАСЕ.
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