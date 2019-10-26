Общество

Газета.RuГазета.RuВыбрана победительница конкурса красоты «Мисс Земля-2019»

Победителем конкурса красоты "Мисс Земля-2019" стала представительница Пуэрто-Рико Нелли Пиментел. Результаты опубликованы на официальной странице конкурса в Twitter. Церемония награждения прошла в столице Филиппин - Маниле.
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«Мисс Земля» стала представительница Пуэрто-Рико

Коммерсантъ10:22

Названа победительница конкурса «Мисс Земля-2019»

Взгляд.ру06:52

Названа победительница конкурса «Мисс Земля — 2019»

RT на русском08:30

Выбрана победительница конкурса красоты «Мисс Земля-2019»

Газета.Ru07:42

На Филиппинах выбрали победительницу конкурса красоты «Мисс Земля-2019»

РБК07:16

Уроженка Пуэрто-Рико заняла 1-е место на конкурсе красоты «Мисс Земля-2019»

Эхо Москвы08:32

Выбрана новая «Мисс Земля»

Lenta.ru06:50
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На устойчивость к антибиотикам влияет образ жизни бактерий

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