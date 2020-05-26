Карантинное сокращение Объемы выдач ипотечных кредитов в России в апреле сократились на 39%, до 184 млрд рублей. Их количество также снизилось на 33%, до 81,5 тыс. по сравнению с мартом, посчитали для «Известий» в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).

с чего всё началось

Почти на 40% рухнули объемы выданной в России ипотеки в апреле, пишет газета «Известия» со ссылкой на Объединенное кредитном бюро (ОКБ). Выдачи ипотечных кредиторов сократились в прошлом месяце на 39%, до 184 миллиардов рублей.

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