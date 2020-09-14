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РИА Новости
РИА Новости

Выдача ипотеки в августе установила новый исторический рекорд

Объем выдачи ипотеки в России в августе 2020 года вырос в сравнении с августом прошлого года на 59% - до 375 миллиардов рублей, установив новый рекорд за всю историю рынка, сообщила пресс-служба компании "Дом.РФ".В источнике
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Вести.Ru

Ипотека в России установила новый рекорд

Вести.Ru03:38
ИА Красная Весна

Граждане России поставили рекорд по количеству взятых кредитов за месяц

ИА Красная Весна21:38
Известия

Выдача ипотеки в России в августе установила исторический рекорд

Известия03:18
РИА Новости

Выдача ипотеки в августе установила новый исторический рекорд

РИА Новости03:01
РБК

Сумма выданных за месяц ипотечных кредитов достигла абсолютного максимума

РБК03:19
Московский Комсомолец

Россияне в августе взяли рекордное число ипотечных кредитов

Московский Комсомолец18:16
Ведомости

Ипотека в августе установила новый рекорд

Ведомости17:19

Минэкономразвития улучшило прогноз по спаду ВВП России в 2020 году

Минэкономразвития улучшило ожидания по спаду ВВП РФ в 2020 году до 3,9% с 4,8%, в 2021 году ожидает рост экономики на 3,3%, сообщил журналистам источник, знакомый с основными параметрами обновленного среднесрочного прогноза социально-экономического развития РФ на 2020-2023 годы.
ПРАЙМ02:04
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Следователи начали проверку возврата самолета в аэропорт Кольцово

«Следственными органами Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту вынужденной посадки в аэропорту Кольцово города Екатеринбурга пассажирского самолета проводится процессуальная проверка», — говорится в сообщении.
Известиявчера в 11:14
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МВД предложило ввести авансовый налог для мигрантов

МВД предложило установить фиксированный авансовый налог для иностранцев, приезжающих работать в Россию, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на концепцию проекта нового федерального закона о вопросах миграции.
Ведомости02:48
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Лавров заявил о желании Евросоюза «наказать Россию»

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что возможные новые ограничительные меры Запада против Российской Федерации в связи с делом Алексея Навального не останутся без ответа со стороны Москвы.
REGNUMвчера в 09:57
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