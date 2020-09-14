Объемы ипотеки в августе оказались рекордными за всю историю рынка
Смотрите также
Власти ФРГ привлекли ОЗХО к исследованию проб Навального
Пашаев сообщил об окончательном отказе Ефремова от его услуг
«Ъ»: Минтранс подготовил проект поправок в ПДД
В Петербурге мужчина забрался на крышу здания Александро-Невской лавры
Матч РПЛ «Ротор»—«Краснодар» отменен из-за вспышки коронавируса
Анастасия Заворотнюк опубликовала первый пост в Instagram за полгода
Песков рассказал о регламенте переговоров Путина и Лукашенко в Сочи
ВОЗ спрогнозировала рост смертности из-за коронавируса в Европе
Наташа Королева прокомментировала сообщения об измене Тарзана
Из-за прорыва дамбы в ЕАО эвакуированы 60 человек
В Белоруссии на акциях протеста 13 сентября задержали 774 человека
Спрогнозированы сроки снижения цен на новостройки в России
Песков рассказал о регламенте переговоров Путина и Лукашенко в Сочи
Власти ФРГ привлекли ОЗХО к исследованию проб Навального
«Ъ»: Минтранс подготовил проект поправок в ПДД
Новый глава правящей партии Японии высказался о принадлежности Курил
ВОЗ спрогнозировала рост смертности из-за коронавируса в Европе
В Госдуме предложили разрешить водить машины с 16 лет
Неймар обвинил футболиста «Марселя» в проявлении расизма
«Единая Россия» лидирует на выборах в Горсовет Новосибирска
Продавщица из Кривого Рога резко отчитала украинского блогера-активиста
ByteDance отклонила предложение Microsoft о покупке TikTok
Доля расходов россиян на услуги ЖКХ выросла в 43 регионах
Российская ипотека поставила новый рекорд - в августе, по данным ДОМ.РФ, месячный объем выданных кредитов стал максимальным за всю историю отечественного ипотечного рынка. За последний месяц лета в России было выдано 148 тысяч ипотечных кредитов на сумму 375 млрд рублей.В источнике
Подробнее о событии