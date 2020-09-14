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Российская газета
Российская газета

Объемы ипотеки в августе оказались рекордными за всю историю рынка

Российская ипотека поставила новый рекорд - в августе, по данным ДОМ.РФ, месячный объем выданных кредитов стал максимальным за всю историю отечественного ипотечного рынка. За последний месяц лета в России было выдано 148 тысяч ипотечных кредитов на сумму 375 млрд рублей.В источнике
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Газета.Ru

Объемы ипотеки в августе достигли рекордных значений

Газета.Ru05:47
Телеканал 360°

Объем выдачи ипотеки жителям России вырос почти на 60%

Телеканал 360°04:54
Московский Комсомолец

Россияне в августе взяли рекордное число ипотечных кредитов

Московский Комсомолец18:16
РБК

Сумма выданных за месяц ипотечных кредитов достигла абсолютного максимума

РБК03:19
РИА Новости

Выдача ипотеки в августе установила новый исторический рекорд

РИА Новости03:01
ТАСС

Эксперты сообщили о рекордных объемах выдачи ипотеки в России в августе

ТАСС04:04
Ведомости

Ипотека в августе установила новый рекорд

Ведомости17:19

Памфилова заявила о беспрецедентной агрессии и грубости наблюдателей

На прошедших в Единый день голосования выборах ряд наблюдателей продемонстрировали беспрецедентный уровень хамства, грубости и агрессии, заявил глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, сообщает корреспондент РБК.
РБК06:22
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Обстановка с коронавирусом в Волгоградской области остается стабильной

К счастью, ситуация в Волгоградской области к худшему не изменилась и остается по-прежнему сложной, но спокойной, полностью контролируемой специалистами областного регионального оперативного штаба по коронавирусу во главе с губернатором Андреем Бочаровым.
Волгоградская правда06:32
22

В Белоруссии на акциях протеста 13 сентября задержали 774 человека

Сотрудники правоохранительных органов задержали 774 человека в ходе протестных акций в Белоруссии в воскресенье, число их участников составило около 22 тыс. Об этом в понедельник сообщила пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова.
ТАСС04:19
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