Выдача ипотеки в России в августе установила исторический рекорд
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Объем выдачи ипотеки в России в августа 2020 года вырос до 375 млрд рублей, установив новый рекорд за всю историю рынка. Об этом 14 сентября сообщила на своем сайте компания «Дом.РФ».В источнике
С чего всё началось
«По объему выданных кредитов август стал абсолютным рекордсменом за всю историю российского ипотечного рынка, превзойдя рекорд июля 2020 года (362 миллиарда рублей)», — отмечают
специалисты «ДОМ.РФ».
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