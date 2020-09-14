Объем выдачи ипотеки в России в августа 2020 года вырос до 375 млрд рублей, установив новый рекорд за всю историю рынка. Об этом 14 сентября сообщила на своем сайте компания «Дом.РФ».

С чего всё началось «По объему выданных кредитов август стал абсолютным рекордсменом за всю историю российского ипотечного рынка, превзойдя рекорд июля 2020 года (362 миллиарда рублей)», — отмечают специалисты «ДОМ.РФ». Daily Storm 03:44