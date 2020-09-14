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Выдача ипотеки в России в августе установила исторический рекорд

Объем выдачи ипотеки в России в августа 2020 года вырос до 375 млрд рублей, установив новый рекорд за всю историю рынка. Об этом 14 сентября сообщила на своем сайте компания «Дом.РФ».В источнике
С чего всё началось
«По объему выданных кредитов август стал абсолютным рекордсменом за всю историю российского ипотечного рынка, превзойдя рекорд июля 2020 года (362 миллиарда рублей)», — отмечают
 специалисты «ДОМ.РФ».
Daily Storm03:44
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Телеканал 360°

Объем выдачи ипотеки жителям России вырос почти на 60%

Телеканал 360°04:54
Московский Комсомолец

Россияне в августе взяли рекордное число ипотечных кредитов

Московский Комсомолец18:16
Lenta.ru

Россияне установили абсолютный ипотечный рекорд

Lenta.ru04:15
РБК

Сумма выданных за месяц ипотечных кредитов достигла абсолютного максимума

РБК03:19
РИА Новости

Выдача ипотеки в августе установила новый исторический рекорд

РИА Новости03:01
Российская газета

Объемы ипотеки в августе оказались рекордными за всю историю рынка

Российская газета04:24
Ведомости

Ипотека в августе установила новый рекорд

Ведомости17:19

В Германии рассказали о результатах повторного анализа проб Навального

Специальные лаборатории Франции и Швеции провели повторные исследования проб российского блогера Алексея Навального и подтвердили отравление веществом группы "Новичок", сообщило правительство ФРГ.
РИА Новости04:44
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Эксперт предсказал рост заболеваемости коронавирусом на Среднем Урале

Многим кажется, что заболеваемость пошла на спад, но эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев замечает: в июне фиксировались такие же цифры, но тогда ситуация точно не была благополучной.
Екатеринбург Онлайн03:46

Fitch: реверс газа РФ делает невыгодной для Украины покупку СПГ у США

Старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко рассказал, почему Украина может полностью отказаться от покупки сжиженного природного газа из США.
Газета.Ru21:10
5

Зонд NASA снял на Меркурии загадочный черный квадрат

Восемь лет назад зонд космического ведомства «прислал» фотографии, на которых был запечатлен «прямоугольник» с размерами 6 на 3 км. Отметим, что Уоринг часто в своих блогах публикует фотографии, которые являются доказательствами существования неопознанных объектов.
Территория новостей12 сентября в 11:25
6

Украина обвинила Россию в ситуации с водой в Крыму

"Приведенные российской стороной положения международных договоров в сфере защиты прав человека не касаются права на воду, обязательств по водообеспечению или поставке других ресурсов, а касаются гарантий и обеспечения других прав человека", - завили в "представительстве президента Украины".
РИА Новости Крым00:31
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Минэкономразвития улучшило оценку падения экономики в 2020 году

В Министерстве экономического развития больше не ждут падения ВВП России в 2020 году сразу на 5%, по новым данным, спад составит 3,9%. Об этом свидетельствуют данные обновленного варианта прогноза социально-экономического развития России до 2023 года, который, как сообщил источник РБК в Минэкономразвития, ведомство уже внесло в правительство.
РБК02:46
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Минтранс подготовил масштабный проект изменений в ПДД

Минтранс разработал масштабный проект поправок к правилам дорожного движения, согласно которому изменяются правила парковки и стоянки, соблюдения скоростного режима, эксплуатации автобусов, а для электросамокатов и моноколес вводится новый термин, пишет в понедельник "Коммерсантъ", который ознакомился с этим документом.
Интерфакс03:17
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