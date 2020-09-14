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РИА Новости
РИА Новости

Выдача ипотеки в августе установила новый исторический рекорд

Объем выдачи ипотеки в России в августе 2020 года вырос в сравнении с августом прошлого года на 59% - до 375 миллиардов рублей, установив новый рекорд за всю историю рынка, сообщила пресс-служба компании "Дом.РФ".В источнике
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РИА Новости

Выдача ипотеки в августе установила новый исторический рекорд

РИА Новости03:01
РБК

Сумма выданных за месяц ипотечных кредитов достигла абсолютного максимума

РБК03:19
Известия

Выдача ипотеки в России в августе установила исторический рекорд

Известия03:18
Народные новости

Объем выдачи ипотеки в России увеличился на 59%

Народные новости03:19
ИА Красная Весна

Граждане России поставили рекорд по количеству взятых кредитов за месяц

ИА Красная Весна21:38
Московский Комсомолец

Россияне в августе взяли рекордное число ипотечных кредитов

Московский Комсомолец18:16
Ведомости

Ипотека в августе установила новый рекорд

Ведомости17:19

Прованс и Лазурный Берег предложили оставить без свадеб из-за COVID-19

Sergio Pitamitz / Danita Delimont Председатель регионального совета Прованс - Альпы - Лазурный Берег Рено Мюзелье заявил, что из-за возросшего числа случаев COVID-19 в регионе необходимо ввести запрет на проведение свадеб и массовых мероприятий.
РЕН ТВ03:09

Fitch: реверс газа РФ делает невыгодной для Украины покупку СПГ у США

Старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко рассказал, почему Украина может полностью отказаться от покупки сжиженный природный газ из США.
Газета.Ru21:10
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В Великобритании высоко оценили российскую ракету «Буревестник»

Как заявил глава военной разведки Соединенного Королевства генерал-лейтенант Джим Хокенхалл, она может находиться в воздухе практически неограниченное время и наносить удары с неожиданных направлений по всему миру.
Российская газета02:13
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Врио главы Архангельской области победил на выборах губернатора

Временно исполняющий обязанности губернатора Архангельской области и член партии «Единая Россия» Александр Цыбульский набрал 69,6% голосов по результатам обработки 99,9% протоколов избирательных комиссий.
РБК02:49
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