Выдача ипотеки в августе установила новый исторический рекорд
Смотрите также
«Ъ»: Минтранс подготовил проект поправок в ПДД
Встреча Лукашенко и Путина пройдет «один на один»
В Госдуме предложили разрешить водить машины с 16 лет
МВД предложило ввести для трудовых мигрантов авансовый платеж
Microsoft сообщила об отказе ByteDance продать бизнес TikTok в США
В Великобритании высоко оценили российскую ракету «Буревестник»
В результате обрушения кровли на шахте в Кузбассе погиб горняк
В Иране казнили борца, участвовавшего в протестах против властей
Охлобыстин согласился со словами Соловьева о Ефремове
Тим победил Зверева в финале US Open, отыгравшись с 0:2 по сетам
Ёсихидэ Суга избран новым лидером правящей партии Японии
Россиянам рассказали, когда подешевеют квартиры в новостройках
Встреча Лукашенко и Путина пройдет «один на один»
«Ъ»: Минтранс подготовил проект поправок в ПДД
В Госдуме предложили разрешить водить машины с 16 лет
МВД предложило ввести для трудовых мигрантов авансовый платеж
ВОЗ зафиксировала рекордную заболеваемость коронавирусом за сутки
Доля расходов россиян на услуги ЖКХ выросла в 43 регионах
Ёсихидэ Суга избран новым лидером правящей партии Японии
Microsoft сообщила об отказе ByteDance продать бизнес TikTok в США
Раскрыта опасность СМС-сообщений с незнакомых номеров
Объем выдачи ипотеки в России в августе 2020 года вырос в сравнении с августом прошлого года на 59% - до 375 миллиардов рублей, установив новый рекорд за всю историю рынка, сообщила пресс-служба компании "Дом.РФ".В источнике
Подробнее о событии