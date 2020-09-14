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РИА Новости
РИА Новости

Выдача ипотеки в августе установила новый исторический рекорд

Объем выдачи ипотеки в России в августе 2020 года вырос в сравнении с августом прошлого года на 59% - до 375 миллиардов рублей, установив новый рекорд за всю историю рынка, сообщила пресс-служба компании "Дом.РФ".В источнике
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Вести.Ru

Ипотека в России установила новый рекорд

Вести.Ru03:38
РБК

Сумма выданных за месяц ипотечных кредитов достигла абсолютного максимума

РБК03:19
Ведомости

Ипотека в августе установила новый рекорд

Ведомости17:19
РИА Новости

Выдача ипотеки в августе установила новый исторический рекорд

РИА Новости03:01
ИА Красная Весна

Граждане России поставили рекорд по количеству взятых кредитов за месяц

ИА Красная Весна21:38
Московский Комсомолец

Россияне в августе взяли рекордное число ипотечных кредитов

Московский Комсомолец18:16
Известия

Выдача ипотеки в России в августе установила исторический рекорд

Известия03:18

В Великобритании высоко оценили российскую ракету «Буревестник»

Как заявил глава военной разведки Соединенного Королевства генерал-лейтенант Джим Хокенхалл, она может находиться в воздухе практически неограниченное время и наносить удары с неожиданных направлений по всему миру.
Российская газета02:13
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Действующий глава Ростовской области Голубев победил на выборах

Действующий губернатор Ростовской области Василий Голубев победил на выборах главы региона, набрав 65,6% голосов избирателей, сообщил в понедельник на пресс-конференции председатель областной избирательной комиссии Андрей Буров.
ТАСС03:08
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Минтранс подготовил масштабный проект изменений в ПДД

Минтранс разработал масштабный проект поправок к правилам дорожного движения, согласно которому изменяются правила парковки и стоянки, соблюдения скоростного режима, эксплуатации автобусов, а для электросамокатов и моноколес вводится новый термин, пишет в понедельник "Коммерсантъ", который ознакомился с этим документом.
Интерфакс03:17
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В Удмуртии задержан подрядчик после гибели детей при обрушении барака

В Удмуртии после гибели двух мальчиков под завалами обрушившегося барака в Сарапуле задержали руководителя подрядной организации, которая по муниципальному контракту должна была сносить дома в городе.
Российская газета03:19

Сын Пиотровского стал замруководителя комитета по культуре Петербурга

Борис Пиотровский, сын гендиректора Эрмитажа Михаила Пиотровского назначен первым заместителем главы комитета по культуре Петербурга, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.
Интерфакс03:21
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