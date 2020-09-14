Выдача ипотеки в августе установила новый исторический рекорд
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Объем выдачи ипотеки в России в августе 2020 года вырос в сравнении с августом прошлого года на 59% - до 375 миллиардов рублей, установив новый рекорд за всю историю рынка, сообщила пресс-служба компании "Дом.РФ".В источнике
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