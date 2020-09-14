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РИА Новости
РИА Новости

Выдача ипотеки в августе установила новый исторический рекорд

Объем выдачи ипотеки в России в августе 2020 года вырос в сравнении с августом прошлого года на 59% - до 375 миллиардов рублей, установив новый рекорд за всю историю рынка, сообщила пресс-служба компании "Дом.РФ".В источнике
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RT на русском

Экономист оценил ситуацию с ипотекой в России

RT на русскомвчера в 14:00
РБК

Сумма ипотечных кредитов в августе достигла абсолютного максимума

РБКвчера в 03:19
Газета.Ru

Выдача ипотечных кредитов в августе достигла исторического максисмума

Газета.Ruвчера в 12:42
РИА Новости

Глава «Инграда» Павел Поселёнов сообщил о продаже жилья на 8,8 млрд руб

РИА Новостивчера в 12:07
ИА Красная Весна

Эксперты объяснили рекордное число ипотечных кредитов

ИА Красная Веснавчера в 14:43
Московский Комсомолец

Россияне в августе взяли рекордное число ипотечных кредитов

Московский Комсомолецвчера в 18:16
Ведомости

Ипотека в августе установила новый рекорд

Ведомостивчера в 17:19

Союз архитекторов отменил конкурс по использованию мавзолея Ленина

Союз архитекторов России отменил конкурс на лучшую концепцию использования мавзолея Ленина на случай, если тело Владимира Ленина будет захоронено, сообщил глава организации Николай Шумаков.
Союз архитекторов отменил конкурс по использованию мавзолея Ленина
Коммерсантъвчера в 12:19
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«Известия»: МСП планируют подключить к системе быстрых платежей

Правительство РФ отказалось от снижения эквайринговой комиссии для малого и среднего бизнеса в рамках нацпроекта, вместо этого предложив подключить представителей МСП к системе быстрых платежей ЦБ РФ (СБП) для оплаты товаров, работ и услуг с помощью QR-кода.
ТАСС21:05

Генпрокуратура РФ направила в Германию новый запрос по делу Навального

Как сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов, 14 сентября ведомство на основании Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам передала в компетентные органы юстиции Германии очередной запрос о правовой помощи, касающийся материалов проверки следственных органов МВД РФ по делу Навального.
RuNews24.ruвчера в 11:37
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Мишустин продлил стимулирующие выплаты медработникам

Правительство продлило на сентябрь стимулирующие выплаты медицинским работникам, которые были введены по инициативе президента, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на президиуме Координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
Российская газетавчера в 08:10
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Беларусь намерена принять участие в проекте России и ЕКА «ЭкзоМарс»

РФ и Европейское космическое агентство собираются исследовать красную планету, в том числе ответить на вопрос, есть ли жизнь на Марсе Беларусь ведет переговоры с «Роскосмосом» об участии в проекте «ЭкзоМарс».
Союзное Вечевчера в 05:24
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Зенит — Арсенал (Тула) 3:1

Петербургский "Зенит" на своем поле одержал победу над тульским "Арсеналом" в матче 7-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ruвчера в 13:22

Пашаев ожидает отмены приговора Ефремову

Адвокат Эльман Пашаев выразил уверенность, что апелляционная инстанция снизит приговор актеру Михаилу Ефремову на «год-полтора», а последующие инстанции и вовсе его отменят из-за недостаточного исследования автомобиля артиста, передает ТАСС.
Ведомостивчера в 12:42
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В Кремле рассказали о регламенте переговоров Путина и Лукашенко в Сочи

Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко не ограничены по продолжительности, рассказал РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Москва-Баку.ruвчера в 07:29